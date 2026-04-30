پاکستان میں بجلی کا بحران: ایل این جی کی عدم دستیابی کے سبب 4700 میگاواٹ کے پاور پلانٹس سے بجلی پیدا نہیں ہو رہی

29 اپریل کی رات پیک اوقات میں بجلی کی صورتحال پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ گزشتہ رات پیک ٹائم میں کوئی لوڈ مینجمنٹ نہیں کی گئی۔ بیان کے مطابق گزشتہ روز پن بجلی کی پیداوار 6000 میگاواٹ رہی جبکہ ملک میں پن بجلی کی مجموعی استعداد 11500 میگاواٹ ہے۔ مزید پاور پلانٹس کو مقامی گیس کی فراہمی کے باعث بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ پن بجلی اور اضافی مقامی گیس کی دستیابی کے باعث بجلی کی پیداوار میں اضافے سے ملک کے جنوب سے نیشنل گرڈ میں استحکام آیا، جس کے نتیجے میں مزید 100 میگاواٹ سنٹر لانے میں آسانی ہوئی اور ملک کے جنوب سے مجموعی طور پر 500 میگاواٹ بجلی کی ترسیل ممکن ہوئی۔ پاور ڈویژن کے ترجمان نے کہا کہ ملک میں زیادہ نقصانات والے فیڈرز پر اکنامک لوڈ مینجمنٹ پالیسی کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں، تاہم اکنامک لوڈ مینجمنٹ کا پیک اوقات میں لوڈ مینجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ عالمی حالات کے باعث ایل این جی کی عدم دستیابی کے سبب 4700 میگاواٹ کے پاور پلانٹس سے بجلی پیدا نہیں ہو رہی، تاہم ایل این جی کی دستیابی اور پانی کے اخراج میں اضافے سے رات کے اوقات میں بجلی کا شارٹ فال ختم ہو جائے گا۔
بجلی کا بحران ایل این جی پاور پلانٹس پاکستان پانی کا اخراج
United States Latest News, United States Headlines
