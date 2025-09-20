پاکستان کرکٹ ٹیم نے بھارت کے خلاف میچ سے قبل پریس کانفرنس منسوخ کر دی

پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف سپر فور میچ سے قبل اپنی پری میچ پریس کانفرنس منسوخ کر دی۔ یہ فیصلہ ٹیم کی درخواست پر کیا گیا اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی گئی۔ یہ ٹورنامنٹ میں پاکستان کی جانب سے دوسری بار میڈیا بریفنگ سے دستبرداری ہے۔
دبئی (دنیا نیوز) – پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہفتے کے روز غیر متوقع طور پر دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کل ہونے والے بھارت کے خلاف ایشیا کپ کے سپر فور مقابلے سے قبل اپنی طے شدہ پری میچ پریس کانفرنس منسوخ کر دی۔ ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) نے تصدیق کی کہ یہ سیشن جو ابتدائی طور پر ہفتے کے روز مقامی وقت کے مطابق شام 7:00 بجے ہونا تھا، ٹیم کی درخواست پر منسوخ کر دیا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاص وجہ نہیں بتائی گئی۔ یہ منسوخی پاکستان کی جانب سے ٹورنامنٹ میں دوسری بار میڈیا بریفنگ سے دستبرداری ہے، اس سے
قبل اس نے متحدہ عرب امارات کے خلاف گروپ مرحلے کے میچ سے پہلے ایک پری میچ پریس کانفرنس کو چھوڑ دیا تھا۔ کرکٹ تجزیہ کاروں نے اس اقدام کو غیر معمولی قرار دیا ہے، کیونکہ پری میچ بریفنگز کو عام طور پر ٹیم کی تیاریوں اور حکمت عملی کے بارے میں کلیدی بصیرت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ منسوخی کا پس منظر 14 ستمبر کو بھارت اور پاکستان کے درمیان گروپ اے کے میچ کے بعد کا کشیدہ ماحول ہے۔ بھارت نے سات وکٹوں سے کامیابی حاصل کی، اور میچ نے مصافحہ کے تنازعہ کی وجہ سے توجہ مبذول کرائی۔ بھارتی کھلاڑیوں نے ٹاس کے وقت اور میچ کے بعد پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ روایتی مصافحہ کرنے سے انکار کردیا۔ میچ کے بعد، بھارتی کپتان سوریہ کمار یادیو نے کشمیر میں پہلگام حملے کا حوالہ دیا، جس کا تعلق دونوں پڑوسیوں کے درمیان مئی میں ہونے والے فوجی تنازعہ سے تھا، جس میں 70 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے باضابطہ احتجاج درج کرایا، جس میں الزام لگایا گیا کہ میچ ریفری اینڈی پائکرافٹ نے پاکستانی کپتان سلمان علی آغا کو یادیو سے ہاتھ ملانے سے منع کیا تھا۔ پاکستان نے ٹورنامنٹ سے دستبرداری پر غور کیا لیکن بالآخر اس وقت آگے بڑھا جب پائکرافٹ نے معافی مانگی اور متحدہ عرب امارات کے خلاف گروپ مرحلے کا میچ مکمل ہوا، اگرچہ ایک گھنٹے کی تاخیر کے ساتھ۔ سابق پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ نے ٹیم سے اپنے انداز پر نظرثانی کرنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو مستقل طور پر 150+ کا اسکور بنانے اور آل راؤنڈرز پر انحصار کم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سائم ایوب یا حسن نواز جیسے اہم کھلاڑی کل اچھا کھیل پیش کرتے ہیں تو پاکستان بھارت کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈاٹ بال کے فیصد میں درکار بہتریوں پر بھی روشنی ڈالی۔ دونوں ٹیمیں سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ سپر فور میں پہنچ گئی ہیں۔ 28 ستمبر کو فائنل میں بھارت-پاکستان کا تیسرا ممکنہ مقابلہ ہونے کا امکان ہے، جس میں توجہ دبئی پر مرکوز ہے، جہاں ایشیا کپ اگلے سال کے اوائل میں بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی طرف بڑھ رہا ہے
پاکستان کرکٹ ٹیم ایشیا کپ بھارت پریس کانفرنس دبئی سپر فور