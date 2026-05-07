پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو ٹیسٹ سیریز 8 مئی سے شروع ہوگی

پاکستان بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیسٹ سیریز کھیلے گا جو آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کا حصہ ہے۔ پاکستان نے ماضی میں حاصل کردہ کامیابیوں پر مزید اضافہ کرنے کے لیے ایک متوازن اور تجربہ کار ٹیم کا انتخاب کیا ہے۔ شان مسعود نے کہا کہ بنگلہ دیش ایک بہت ہی مقابلہ کرنے والی ٹیم ہے اور ہم اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کے خلاف آزمانے کے لیے تیار ہیں۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو ٹیسٹ سیریز 8 سے 20 مئی تک ڈھاکا اور سلہٹ میں کھلی جائے گی جو آئی سی سی ڈبلیو ٹی سی 2025-27 کا حصہ ہے۔ پاکستان نے ماضی میں حاصل کردہ کامیابیوں پر مزید اضافہ کرنے کے لیے ایک متوازن اور تجربہ کار ٹیم کا انتخاب کیا ہے۔ ڈھاکا (دنیا نیوز) - پاکستان بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیسٹ سیریز کھیلے گا جو 8 مئی سے شروع ہوگی۔ ٹرافی کا افشا کراؤں کا ایک ایونٹ ڈھاکا میں منعقد ہوا۔ پہلا ٹیسٹ 8 سے 12 مئی تک شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ڈھاکا میں کھلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ 16 سے 20 مئی تک سلہٹ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھلا جائے گا۔ یہ دو ٹیسٹ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کا حصہ ہیں۔ پاکستان نے حال ہی میں گھر پر ساؤتھ افریکا کے خلاف دو ٹیسٹ کھیلے ہیں، جن میں پاکستان نے پہلا ٹیسٹ 93 رنز سے جیتا تھا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ آٹھ وکٹوں سے جیتا تھا۔ بنگلہ دیش آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کی رینکنگ میں آٹھویں پوزیشن پر ہے، جبکہ وہ جون 2023 میں سری لنکا کے خلاف دو ٹیسٹ سیریز 1-0 سے ہار گئے تھے۔ پاکستان نے آخری بار 2021 کے نویمبر/دسمبر میں بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا، جہاں پاکستان نے دو ٹیسٹ سیریز 2-0 سے جیت لی تھی۔ اب تک دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کے خلاف 15 ٹیسٹ کھیلے ہیں، جن میں پاکستان نے 12، بنگلہ دیش نے دو جیتے ہیں، جبکہ ایک ٹیسٹ ڈرا ہو گیا تھا۔ شان مسعود نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم مکمل طور پر اس سیریز پر فوکس کر رہے ہیں اور بنگلہ دیش کے اپنے کنڈیشنز میں کھیلنے کی چیلنج کو قبول کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش ایک بہت ہی مقابلہ کرنے والی ٹیم ہے جس میں ہر ڈپارٹمنٹ میں کیفیٹی ہے اور ہم اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کے خلاف آزمانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے مختلف کنڈیشنز میں کھیلنے کے لیے ایک متوازن ٹیم کا انتخاب کیا ہے۔ کھلاڑیوں نے سیم فرینڈلی اور اسپن فرینڈلی ماحول میں کھیلنے کا تجربہ رکھتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے آپ میں اعتماد رکھتے ہیں۔ مینجمنٹ گروپ میں ایسے لوگ شامل ہیں جن کے ساتھ ہم کئی سالوں سے کھیل رہے ہیں۔ وہ کھلاڑیوں کو بہتر سمجھتے ہیں اور یہ آشنائی ٹیم کے اندر ایک مثبت ماحول پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں 20 وکٹیں لینے کا ہدف ہی کامیابی کا کلیدی عنصر ہے۔ ہم اپنے بولنگ اٹیک پر اعتماد رکھتے ہیں اور ٹیم کی ترکیب پر بھی۔ اگر ہم بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ میں مل کر بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں تو ہم اس سیریز میں اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ شان مسعود (کپٹن)، عبد اللہ فاضل، امد بٹ، عزان اویس، بابر اعظم، حسن علی، امام الحق، خرم شاہزاد، محمد عباس، محمد رزوان (وکٹ کیپر)، محمد غازی غوری (وکٹ کیپر)، نومن علی، ساجد خان، سلمان علی آغا، سعود شکیل اور شاہین شاہ افریدی
