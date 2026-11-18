پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایل پی جی جہاز پورٹ قاسم پہنچ گیا
وزیراعظم شہباز شریف کی کوششوں سے تاریخ کا بڑا ایل پی جی جہاز پورٹ قاسم پہنچ گیا جس سے مارکیٹ میں دستیابی بہتر اور قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک کی قیادت میں ایل پی جی اصلاحات کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایل پی جی جہاز 15 ہزار میٹرک ٹن ایل پی جی لے کر پورٹ قاسم پہنچ گیا ہے۔ اس تاریخی کارگو کی آمد سے مارکیٹ میں دستیابی بہتر ہونے اور قیمتوں میں کمی لانے میں مدد ملنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔
نئے نظام کا آغاز اور ریکارڈ درآمد
اینگرو ووپاک ٹرمینل پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہونے کے بعد نئے نظام کے تحت پہلے بڑے ایل پی جی کارگو کی آمد پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسپیشل سیکریٹری پیٹرولیم مرزا ناصر الدین مشہود نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور بتایا کہ یہ 15 ہزار میٹرک ٹن کا ریکارڈ کارگو ایل پی جی کے شعبے میں نئے دور کا آغاز ہے۔Also readٹرمپ کا چین کا دورہ اور شینزین میں تاریخی سربراہی ملاقات
ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم اور وزیر پیٹرولیم کی ہدایت پر عوام کو مناسب قیمت پر ایل پی جی فراہمی کے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کا مقصد عوام کو سستی اور معیاری ایندھن فراہم کرنا ہے۔ ماضی میں ریگولیٹری رکاوٹوں کے باعث سرکاری کمپنیاں ایل پی جی کی درآمد نہیں کر رہی تھیں لیکن نئے نظام کے تحت حکومت نے سرکاری کمپنیوں کو ایل پی جی کی درآمد میں قائدانہ کردار ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔
قیمتوں کا تعین اور اوگرا کا کردان
ایل پی جی کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار اوگرا سے لے لیا گیا ہے اور نئی کمپنی قیمت طے کرے گی جس کا مقصد مارکیٹ میں اضافی رعایت دینا ہے۔ ای وی ٹی ایل چیف ایگزیکٹیو عمار شاہ کے مطابق حکومت کے اقدامات سے ایل پی جی کے شعبے میں نئی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی ہے اور مستقبل قریب میں مزید سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے۔
اسلامک لینڈ پورٹس اینڈ شیپنگ کمپنی کے ایم ڈی جواد علی خان، سرمد اسلم ایگزیکٹو ڈائریکٹر اوگرا سمیت اینگرو ٹرمینل کے اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اسپیشل سیکریٹری پیٹرولیم ڈویژن کا کہنا تھا کہ ماضی میں ریگولیٹری رکاوٹوں کے باعث سرکاری کمپنیاں ایل پی جی کی درآمد نہیں کر رہی تھیں لیکن نئے نظام کے تحت حکومت نے سرکاری کمپنیوں کو ایل پی جی کی درآمد میں قائدانہ کردار ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔
عوام کو ریلیف اور آنے والے اقدامات
وزارت پٹرولیم کے اعلامیے کے مطابق آنے والے ہفتوں میں مزید ایل پی جی کارگو کی آمد متوقع ہے جس سے اوپن مارکیٹ میں دستیابی بہتر ہو گی اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ موسم سرما میں پہاڑی اور دور دراز علاقوں تک ایل پی جی کی فراہمی بہتر بنانے میں بھی اس بڑی واردات سے مدد ملے گی۔
ایل پی جی کی درآمد میں اضافے سے مارکیٹ میں دستیابی بہتر اور قیمتوں میں کمی لانے میں مدد ملنے کی واضح نشاندہی کی گئی ہے۔ وزارت پٹرولیم کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ نئے نظام کے تحت سرکاری کمپنیوں کو درآمد میں آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے جو کہ مارکیٹ میں سپلائی چین کو مستحکم کرنے کا اہم ذریعہ بنے گا۔
پاکستان کی تاریخ کا یہ بڑا جہاز پورٹ قاسم پر پہنچنے کے بعد ملک میں گیس کی فراہمی کے نئے معیارات قائم ہو رہے ہیں۔ عوام کو سستی ایندھن کی فراہمی اور مارکیٹ میں استحکام لانے کے لیے حکومت کے یہ اقدامات اہم مرحلے کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔
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