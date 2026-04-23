پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کے لیے تجارتی راہداری بن گیا

پاکستان نے چین کے ذریعے وسطی ایشیائی ریاستوں کو اپنے جنوبی بندرگاہوں سے جوڑنے والا نیا تجارتی راستہ کھول دیا ہے، جس سے وہ علاقائی ٹرانزٹ حب کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔
پاکستان اب وسطی ایشیا ئی ممالک کے لیے ایک تیز، محفوظ اور قابل اعتماد تجارت ی راہداری بن گیا ہے، جو جغرافیائی طور پر محدود ہیں۔ یہ بات ایک سرکاری بیان میں جمعرات کو جاری کی گئی۔ پاکستان نے چین کے ذریعے اپنے جنوبی بندرگاہوں تک وسطی ایشیا ئی ریاستوں کو جوڑنے والا ایک نیا تجارت ی راستہ فعال کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں کرغیزستان سے مال کی پہلی کھیپ وصول کی گئی ہے۔ یہ پیشرفت پاکستان کو علاقائی ٹرانزٹ حب کے طور پر مضبوط کرتی ہے، جبکہ ہمسایہ افغانستان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں، بار بار سرحدی جھڑپیں اور سکیورٹی خدشات روایتی ٹرانزٹ راستوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ جغرافیائی طور پر محدود وسطی ایشیا ئی ریاستیں ہمیشہ ہمسایہ ممالک کے ذریعے رسائی پر منحصر رہی ہیں، لیکن اسلام آباد اب خنجراب پاس اور سوست ڈرائی پورٹ کے ذریعے ایک متبادل راہداری پیش کر رہا ہے۔ نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن (NLC) کے بیان کے مطابق، اس نئے راستے کے تحت کرغیزستان، تاجکستان، ترکمانستان، قازاخستان اور ازبکستان کو براہ راست کراچی بندرگاہ تک رسائی حاصل ہوگی۔ پاکستان نے وسطی ایشیا ئی ممالک کے لیے ایک تیز، محفوظ اور قابل اعتماد تجارت ی راہداری کے طور پر اپنی حیثیت قائم کر لی ہے۔ یہ اقدام پاکستان کے وسیع تر تجارت ی روابط کو وسطی ایشیا تک بڑھانے اور عرب سمندر تک رسائی کے طور پر اپنی جغرافیائی پوزیشن کو استعمال کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر مبنی ہے۔ خاص طور پر، علاقائی سپلائی چینز کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے بڑھتے ہوئے جیواپولیٹیکل تناؤ کے پیش نظر، یہ راستہ ٹرانزٹ تجارت کے لیے زیادہ استحکام اور پیش گوئی فراہم کرنے کی امید رکھتا ہے۔ تاہم، اس کی طویل مدتی بقا بنیادی ڈھانچے کی صلاحیت اور علاقائی تعاون پر منحصر ہوگی۔ اس راستے کے فعال ہونے سے نہ صرف تجارت ی روابط مضبوط ہوں گے بلکہ خطے میں اقتصادی تعاون کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ پاکستان کی جانب سے فراہم کردہ یہ سہولت وسطی ایشیا ئی ممالک کو عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی اور ان کی معیشت وں کو فروغ دے گی۔ اس اقدام سے پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ٹرانزٹ فیسز اور تجارت ی سرگرمیوں سے آمدنی حاصل کرنے کا ایک نیا ذریعہ فراہم کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے یہ پیشکش وسطی ایشیا ئی ممالک کے لیے ایک اہم پیشرفت ہے، جو انہیں افغانستان کے ذریعے گزرنے والے غیر یقینی اور اکثر خطرناک راستوں سے بچائے گی۔ خنجراب پاس اور سوست ڈرائی پورٹ کے ذریعے یہ نیا راستہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد ثابت ہوگا۔ اس راستے کو کامیاب بنانے کے لیے، پاکستان کو اپنے بنیادی ڈھانچے میں مزید سرمایہ کاری کرنے اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں سڑکوں، ریلوے اور بندرگاہوں کو اپ گریڈ کرنا شامل ہے تاکہ مال کی نقل و حمل کو تیز اور موثر بنایا جا سکے۔ مزید برآں، پاکستان کو ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے اور سرحدی تجارت ی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس راستے کی کامیابی خطے کی مجموعی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ یہ نہ صرف تجارت ی روابط کو مضبوط کرے گا بلکہ ثقافتی تبادلے اور لوگوں کے درمیان رابطے کو بھی فروغ دے گا۔ پاکستان کی یہ کوشش خطے میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ اس تجارت ی راہداری کو ایک پائیدار اور کامیاب منصوبہ بنانے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کے درمیان مسلسل تعاون اور ہم آہنگی ضروری ہے.
