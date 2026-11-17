پاکستانی ایکسپورٹرز کے لیے شپنگ لاگت میں بے تحاشا اضافہ
ایران کی جنگ کی وجہ سے پاکستانی ایکسپورٹرز پر شپنگ لاگت میں شدید اضافہ، جہاز رانی کے وقت میں تاخیر، برآمدات پر منفی اثرات۔
پاکستانی ایکسپورٹرز پر حالیہ دور میں ایک شدید اقتصادی چیلنج منڈلا رہا ہے کیونکہ بین الاقوامی جہاز رانی کے نظام میں رونما ہونے والے بگاڑ نے انہیں معاشی بحران کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ پچھلے چند ہفتوں کے دوران کراچی سے امریکہ اور یورپ جانے والی مال بردار کشتیوں کی کرایہ کی شرحیں منفرد اور تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہیں، جس کا براہ راست اثر ملک کی برآمداتی صنعت پر پڑ رہا ہے۔
شپنگ لاگت میں تاریخی اضافہ
24NewsHD ٹی وی چینل کی منگل کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی جنگ کے اثرات سے متاثر ہونے والی جہاز رانی کی لائنوں نے تیل کی قیمتوں اور واریک انشورنس کی لاگت کو غیر معینہ حد تک بڑھا دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان سے امریکہ جانے والی ایک کنٹینر شپمنٹ، جو پہلے تقریباً 2,000 ڈالر میں مہیا ہوتی تھی، اب 8,000 سے 9,000 ڈالر تک کی قیمت پر دستیاب ہے۔Also readامریکہ میں پیدائشی خسرے کے کیسز رپورٹ اور میازلز کی بے ثباتی کا اعلان
اسی طرح، جیبلی علی جانے والی 20 فٹ کی کنٹینر شپمنٹ کی لاگت 50 ڈالر سے بڑھ کر 4,000 ڈالر ہو گئی ہے۔ جبکہ 40 فٹ ہائی کیوب کنٹینر کی قیمت 200 ڈالر سے بڑھ کر 6,000 ڈالر ہو گئی ہے۔ یہ تعداد اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کس طرح اچانک جیو پولیٹیکل تناؤ نے تجارتی لاگت کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔
نئی بحری راہیں اور اضافی تاخیر
یونیورسٹیٹ سٹیٹس کے شہروں نیو یارک، ساواناہ اور چارلسٹن کو جانے والی 20 فٹ کی کنٹینر شپمنٹ کی لاگت 2,500 ڈالر سے بڑھ کر 9,500 ڈالر ہو گئی ہے۔ اسی طرح، 40 فٹ ہائی کیوب کنٹینر کی قیمت 3,500 ڈالر سے بڑھ کر 11,000 ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔
یورپ کی طرف جانے والی 20 فٹ کی کنٹینر شپمنٹ کی لاگت 2,000 ڈالر سے بڑھ کر 4,500 ڈالر ہو گئی ہے۔ ان قیمتوں میں ہونے والا یہ اضافہ صرف مالیاتی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی ڈیلیوری کے اوقات میں بھی نمایاں تاخیر شامل ہے۔ اب لمبی بحری راہوں کی وجہ سے ڈیلیوری کے اوقات میں 20 دن تک کی تاخیر دیکھی جا رہی ہے اور کچھ صورتوں میں یہ تاخیر ایک مہینے تک پہنچ سکتی ہے۔
برآمداتی شعبے پر شدید اثرات
ان بلند تر شپنگ لاگتوں اور لمبی تاخیر کے باعث پاکستانی برآمدات عالمی مارکیٹ میں شدید دباؤ کا شکار ہو گئی ہیں۔ ٹیکسٹائل، گارمنٹس، چاول اور لیذر کی برآمدات پر اس کا براہ راست منفی اثر پڑ رہا ہے۔ سرجیکل آلات اور فارماسیوٹیکل کی شپمنٹس بھی مہنگی ہو گئی ہیں، جس سے پاکستانی کاروباریوں کی منافع کمائی کم ہو رہی ہے۔
اس کے علاوہ، توانائی، خام مال اور صنعتی سامان کی درآمدات کی لاگت بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جو قومی معیشت کے لیے ایک خطرہ بن گیا ہے۔ اگرچہ سرکاری اداروں نے ابھی تک کوئی فوری اقدامات کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر قیمتیں یہی رہیں تو پاکستان کی تجارتی توازن پر گہرے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔
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