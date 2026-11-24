پاکستان کے پہلے اہان محمد زیشن علی چین کے خلائی اسٹیشن جا رہے ہیں
چینی سفارت خانے نے پاکستان کے پہلے اہان محمد زیشن علی کی شینژو 24 مہم کے لیے تیاریوں کی تفصیلات شیئر کیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے خلائی کمانڈز سیکھنے کے لیے چینی زبان میں مہارت حاصل کی، جو دونوں ممالک کے رشتے کی عکاسی کرتی ہے۔
اسلام آباد (دنیا نیوز) - چینی سفارت خانے نے پاکستان کے پہلے اہان محمد زیشن علی کی تین چین کے خلائی اسٹیشن ٹیانگوںگ کے لیے روانگی کے موقع پر ایک خاص پیغام جاری کیا ہے۔ سفارت خانے کے مطابق یہ مہم پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی گہرائی اور وسعت کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہے، جسے ہمالیہ پہاڑوں سے بلند اور اقیانوس سے گہرا قرار دیا گیا ہے۔
خلائی تربیت میں چینی زبان کا کلیدی کردار
چینی سفارت خانے کے جاری کردہ بیان کے مطابق، اہان محمد زیشن علی کے لیے سب سے بڑی تربیتی چیلنج سینٹریفیو مشینوں یا کشش ثقل کی تکلیف نہیں تھی، بلکہ چینی زبان کی مہارت حاصل کرنا تھا۔ روزمرہ کی بات چیت سے لے کر پیشہ ورانہ ایرو اسپیس کمانڈز تک، ان کی زبان کی سیکھنے کی جھلک دونوں ممالک کے درمیان گہرے رشتے کی عکاسی کرتی ہے۔Also readکرونا وائرس: 24 گھنٹوں کے دوران 3 ہزار سے زائد نئے کیسز رپورٹ
یہ خبر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان اتحاد صرف زمینی سرحدوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ اب خلا کی وسعتوں میں بھی پھیل چکا ہے۔ سفارت خانے نے اس بات کی تصدیق کی کہ دونوں ممالک خلا اور موسیقی کے ذریعے اپنی دوستی کا ایک نیا باب لکھ رہے ہیں، جو عالمی سطح پر قابل قدر ہے۔
شینژو 24 مہم کے لیے تیاریوں کا منظر نامہ
اہان محمد زیشن علی شینژو 24 (Shenzhou 24) مہم کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جس کے دوران ان کی کامیابی کی کہانی کو دونوں ممالک کے عوامی رشتے کا اہم حصہ بنایا گیا ہے۔ سفارت خانے کے مطابق، یہ مہم اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی نہ صرف پہاڑوں سے بلند بلکہ خلا سے بھی وسیع ہے۔
چینی اور پاکستانی اہان کے مشترکہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا عمل اب جاری ہے۔ دونوں ممالک کے اہان مشترکہ تربیت میں حصہ لے رہے ہیں اور خلا میں سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس عمل میں ان کا مشترکہ ہدف اور ہم آہنگی دونوں ممالک کی حکمت عملی کی کامیابی کو واضح کرتی ہے۔
دونوں ممالک کے درمیان نئی شراکت داری
چینی سفارت خانے کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ دونوں ممالک اپنے مشترکہ خوابوں کو موسیقی کی شکل میں بھی پیش کر رہے ہیں، جو ثقافتی اور تکنیکی ہم آہنگی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اقدام پاکستان اور چین کے درمیان فوجی اور سفارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔
پاکستان کے پہلے اہان کی یہ کارگزاری ملک کے لیے تاریخ ساز لمحہ ہے، جسے عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ شینژو 24 مہم کے ذریعے پاکستان اپنی خلائی صلاحیتوں کو عالمی معیار کے مطابق لے کر آ رہا ہے، جو مستقبل میں دیگر خلائی منصوبوں کے لیے بھی ہمت افزا ثابت ہوگا۔
اس سلسلے میں چینی سفارت خانے نے ٹویٹر پر ہیش ٹیگ #Shenzhou24 اور #ChinaPakistanSpaceCooperation کا استعمال کیا، جو سماجی میڈیا پر اس تعلقات کی عکاسی کر رہا ہے۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے عوام کے درمیان باہمی احترام اور تعاون کو مزید فروغ دینے کا سبب بنے گا۔
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