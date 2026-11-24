پاکستان نے سلطן اعلان شاہ کپ میں جنوبی کوریا کو ۳-۲ سے شکست دے دی
پاکستان کی ہاکی ٹیم نے سلطן اعلان شاہ کپ ۲۰۲۶ کے لیے کوالیفائنگ میں جنوبی کوریا کو ۳-۲ سے شکست دے کر فائنل کے لیے امیدیں زندہ رکھ دیں، جس میں Hannan Shahid نے دو گول کیے۔
پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم نے 2026 کے سلطן اعلان شاہ کپ میں اپنی امیدیں زندہ رکھ دی ہیں۔ ٹیم نے ملائیشیا کے شہر Ipoh میں منگل کی دوپہر کھیلے گئے تیز رفتار اور سنسنی خیز میچ میں جنوبی کوریا کو 3-2 سے ہرا کر اہم فتح حاصل کی۔ اس کامیابی کے بعد پاکستان ٹورنامنٹ کے جدول میں نौ پوائنٹس کے ساتھ فائنل میں پہنچنے کی دوڑ میں برقرار ہے۔
میچ کی تفصیلات اور Hannan Shahid کا کردار
پاکستان کی ٹیم نے میچ کا آغاز بہترین انداز میں کیا اور پہلے ہی پانچویں منٹ میں الرن Waheed Ashraf کے ذریعے گول کر کے 1-0 کی برتری حاصل کی۔ Hannan Shahid نے 23 ویں منٹ میں اپنا پہلا گول اسکور کر کے برتری کو 2-0 تک بڑھا دیا۔ اس کے بعد ہاف ٹائم تک پاکستان کا سکور 2-0 رہا۔ ٹھیک 35 ویں منٹ میں Chun Semin نے گول کر کے جنوبی کوریا کو واپسی کا موقع دیا اور سکور 2-1 ہو گیا۔Also readActor Shan’s niece trolled for wearing bold dresses at Ayesha Fazli’s birthday
پاکستان کی دفاعی حکمت عملی اور ٹائٹل کی جنگ
Hannan Shahid نے 53 ویں منٹ میں دوسرا گول کر کے ٹیم کی بربری کو 3-1 تک بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد 54 ویں منٹ میں Sufyan Khan کو ییلو کارڈ دیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان ایک کھلاڑی کے ساتھ رہ گیا۔ اس کے باوجود پاکستان نے 60 ویں منٹ میں Lee Minhyeok کے پنالٹی کارنر کو روکنے میں کامیابی حاصل کی۔
ٹیم کی کارکردگی کا تجزیہ اور اعداد و شمار
اس جیت کے بعد پاکستان نے چار میچوں سے نौ پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ پہلے دو میچوں میں کینڈا اور ریاستہائے متحدہ کو 5-1 سے شکست دی گئی تھی جبکہ آسٹریلیا کے خلاف 5-2 سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ Chief Selector Samiullah نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کی تعریف کی اور کہا کہ ملائیشیا کے خلاف اگلے میچ میں اسی قسم کی کارکردگی کی ضرورت ہے۔
فائنل کی تیاری اور تاریخی ریکارڈ کا موازنہ
پاکستان نے اس ٹورنامنٹ میں اب تک تین بار فاتح کے تمغے جیتے ہیں۔ 27 اگست کو ہونے والے فیصلہ کن میچ میں فاتح ٹیم فائنل میں جائے گی۔ آسٹریلیا نے 10 کپ جیت کر ٹورنامنٹ کا سب سے کامیاب ٹیم کا اعزاز حاصل کیا ہے جبکہ بھارت نے 5 بار ٹرافی اپنے نام کی ہے۔
اگلے مرحلے کی تیاریاں اور کھلاڑیوں کا جذباتی جوش
کوچنگ اسٹاف اور سیلیکٹرز نے نوجوان کھلاڑیوں کے اعتماد کو بڑھانے پر زور دیا ہے۔ ہر کھلاڑی جانتا ہے کہ جنوبی کوریا کے خلاف یہ جیت ٹیم کے لیے بڑا تسلی بخش مرحلہ ہے۔ اب تمام توجہ اگلے میچ کی تیاری پر مرکوز ہے تاکہ فائنل میں جگہ بنائی جا سکے۔
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports