پاکستان نے ویت نام کو پیچھے چھوڑ کر عالمی چاول کی برآمدات میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی
پاکستان نے ستمبر 2026 میں چاول کی برآمدات میں ویت نام کو شکست دے کر عالمی مارکیٹ میں اپنا مقام مضبوط کیا اور اعلیٰ قیمتیں حاصل کیں۔
پاکستان نے عالمی چاول کی برآمدات میں ایک قابل ذکر کامیابی حاصل کی ہے اور ستمبر 2026 کے دوران ویت نام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 24NewsHD کے مطابق، پاکستان نے اس ماہ 420,000 ٹن چاول برآمد کیے، جبکہ ویت نام کی برآمدات 337,000 ٹن رہیں۔ یہ کارکردگی عالمی مارکیٹ میں پاکستان کے صنعتی حوصلے کی گواہ ہے۔
پاکستانی چاول کی برآمدات میں نمایاں اضافہ
ستمبر 2026 میں پاکستان کی برآمدات میں ہونے والا یہ اضافہ غیر معمولی ہے، کیونکہ اس دوران جہاز رانی کے اخراجات میں اضافہ اور خلیجی علاقے میں جیو پولیٹیکل تناؤ کے باوجود پاکستان نے یہ کارنامہ سرانجام دیا۔ ویت نام نے اس ماہ 337,000 ٹن چاول برآمد کیے، جو پاکستان کے مقابلے میں قابلِ ذکر کم ہے۔Also readپاکستان نے عالمی مقابلۂ حسن مس ورلڈ کی تاریخ میں پہلی بار باضابطہ طور پر شرکت کا اعزاز حاصل کرلیا
پاکستان کی برآمدات میں اضافے کا ایک اہم سبب اعلیٰ قیمتیں بھی ہیں۔ پاکستان نے اس ماہ فی ٹن کی اوسط قیمت 621 ڈالر حاصل کی، جو ویت نام کی 563 ڈالر فی ٹن کی قیمت سے زیادہ ہے۔ یہ تفاوت بین الاقوامی مانگ کی نشاندہی کرتا ہے جو پاکستانی چاول کی اقسام، خاص طور پر بسمتی، کے لیے دیکھی گئی۔
بسمتی چاول کی عالمی مانگ میں استحکام
عالمی بسمتی چاول کی تجارت تقریباً 6.9 ملین ٹن کی سطح پر مستحکم رہی، جو 2025 کے حجم کے برابر ہے۔ بڑے بین الاقوامی بازاروں میں خریداروں نے ہندوستان اور پاکستان سے خوشبودار چاول کو ترجیح دی، حالانکہ ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں اضافہ ہوا اور سمندری انشورنس کے پریمیم بھی بڑھے۔
ماہرِ چاول کے شعبہ ہائے صنعت حامد ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان کی برآمداتی کارکردگی دسمبر 2025 سے بہتر ہو رہی ہے۔ اس وقت پاکستان نے دہائیوں میں پہلی بار ویت نام کی ماہانہ برآمداتی مقدار کو پار کیا تھا۔ یہ کامیابی ایک مشکل 2025 کے بعد آئی، جب موسم اور مارکیٹ کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان، تھائی لینڈ اور ویت نام کی برآمدات میں کمی آئی تھی۔
غیر آئرش اور آئرش برآمدات میں مختلف رجحانات
حالیہ چیلنجز کے باوجود، پاکستان کی چاول برآمدات کی صنعت نے 2026-27 مالی سال کا آغاز مضبوطی سے کیا۔ حامد ملک نے اس بہتری کا سبب ذخائر کی بھرپور دستیابی اور نئی فصل میں 18 سے 20 فیصد اضافے کو قرار دیا۔ کاشتکاری کے حجم میں یہ اضافہ صنعت کے لیے یکطرفہ حوصلہ افزا ہے۔
دوسری طرف، غیر آئرش چاول کی برآمدات میں 20 سے 30 فیصد کمی دیکھی گئی، جو پاکستان، تھائی لینڈ اور ویت نام جیسی بڑی برآمد کنندہ ممالک میں عام رہی۔ جیو پولیٹیکل کشیدگی کی وجہ سے اندرونِ ملک ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں اضافہ، پروسیسنگ کے خرچے، جہاز رانی میں تاخیر اور ادائیگیوں کے دورانیے میں اضافہ نے ان ممالک پر دباؤ ڈالا۔
پاکستانی صنعت کی ذاتی کوششیں اور چیلنجز
پاکستان کی چاول برآمدات کی صنعت زیادہ تر نجی کاروباری اداروں اور مارکیٹ کے ذریعے چلتی ہے۔ اس میں ریاستی سپورٹ پرائس، سرکاری انشورنس یا فریٹ سبسڈی کی کوئی سہولت نہیں ہے، جو مقابلے میں دیگر ممالک سے مختلف ہے۔ بحری راستوں میں رکاوٹوں نے تجارت کو مزید مشکل بنایا ہے۔
پاکستان کی یہ کارکردگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عالمی منڈی میں پاکستانی بسمتی چاول کی مانگ برقرار ہے۔ صنعت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں بھی اس رجحان کا تسلسل برقرار رہنے کی توقع ہے، بشرطیکہ جہاز رانی کے مسائل حل ہوں۔
ہندوستان نے اپنی عالمی چاول کی تجارت میں غالب پوزیشن برقرار رکھی ہے، لیکن پاکستان کی ترقی یافتہ برآمدات اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ اپنا حصہ منڈی میں بڑھا سکتا ہے۔ مستقبل قریب میں مارکیٹ کے رجحانات کا جائزہ لیتے ہوئے صنعت کو مزید استحکام کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔
پاکستان کی زراعت اور صنعت دونوں اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اپنے معیار کو مزید بہتر بنانے پر توجہ دے رہی ہیں۔ عالمی منڈی میں پاکستانی چاول کی پہچان اور اس کی اعلیٰ قیمتیں ملک کی زراعتی پالیسیوں کی کامیابی کی عکاسی کرتی ہیں۔
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