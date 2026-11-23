پاکستان میں 12 نئے صوبوں کی تجویز: اندرونی معاملات میں گہری تقسیم
وزیر داخلہ محسن نقوی نے 12 نئے صوبوں کی تجویز پیش کی ہے جس پر پیپلز پارٹی شدید مخالفت کر رہی ہے جبکہ سندھ کی تقسیم کے خلاف قرارداد منظور کی جا چکی ہے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملک میں جاری انتظامی نظام کو ری سیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے موجودہ چاروں صوبوں کو تقسیم کر کے 12 نئے صوبے بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس تجویز کے تحت سندھ کو دو، پنجاب کو چار، خیبر پختونخوا کو تین اور بلوچستان کو بھی تین صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔
نئے صوبوں کی تقسیم کا منصوبہ
نئے صوبوں کے قیام کے لیے تجویز کردہ فارمولے کو آگے بڑھانے کے لیے حکومتی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ملک میں نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اس لیے اسے بحال کرنے کے لیے چاروں صوبوں کی مزید تقسیم ناگزیر ہو گئی ہے۔ یہ نیا انتظامی نقشہ قومی سیاست میں نئی بحث کا سبب بنا ہے اور اسے میڈیا میں ابھی ہاٹ ٹاپک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔Also readآصف زرداری نے 5 آرڈیننسز اور 12 بلوں کی منظوری دی
اس تجویز کے پیچھے بنیادی نیت نظام کو ری سیٹ کر کے انتظامی کارکردگی کو بہتر بنانا بتائی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے عوامی رائے کو سامنے لانے کے لیے ریفرنڈم کے امکان کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر عوام نئے صوبوں کے خلاف ہیں تو وہ خود بھی اس بات کا خیر مقدم کریں گے۔
پیپلز پارٹی کی سخت مخالفت اور موقف
پیپلز پارٹی کی جانب سے نئے صوبوں کے قیام کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے اور پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے سندھ کی تقسیم کے خلاف اپنا واضح موقف دے دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی پریس کلب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر سندھ کو زبردستی تقسیم کیا گیا تو کراچی کی سڑکوں پر خون بہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے بنانے کا آئینی طریقہ کار موجود ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ کی جغرافیائی وحدت پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں ہے اور ریفرنڈم آئین سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک پیپلز پارٹی موجود ہے، سندھ قائم و دائم رہے گا۔ اس موقف کی تائید میں ضلع وسطی کراچی کے پیپلز پارٹی کے نائب صدر اصغر لال نے بھی کہا کہ موجودہ حالات میں نئے صوبوں کا فیصلہ مسلط کیا گیا تو نئے تنازعات جنم لیں گے۔
سندھ اسمبلی نے دو ماہ قبل تیس ستمبر کی تاریخ میں سندھ کی تقسیم کے خلاف باقاعدہ بحث کے بعد قرارداد منظور کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس قرارداد کے ذریعے سندھ حکومت نے نئے صوبوں کے قیام کی کوششوں کو قانونی اور سیاسی طور پر مسترد کیا ہے۔
آئینی طریقہ کار اور سیاسی مشاورت
نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے آئین میں واضح طریقہ کار درج ہے جس کے تحت جس صوبے کی حدود تبدیل کرنی ہوں تو اس صوبے کی اسمبلی سے دو تہائی اکثریت سے قرارداد کی منظوری لازمی ہے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بھی دو تہائی اکثریت سے بل کی منظوری ضروری ہے۔ اس عمل کے بعد صدر مملکت کے دستخط کے بعد ہی یہ بل آئینی و قانونی شکل اختیار کرتا ہے۔
حکمران سیاسی جماعت مسلم لیگ (ن) کے بعض وزرا نئے صوبوں کے حق میں بیانات دے رہے ہیں تاہم جماعت کا باضابطہ پالیسی بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف کا اس حوالے سے کوئی دو ٹوک موقف سامنے نہیں آیا۔ دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی کا موقف ہے کہ وہ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تقریباً ایک ہی صف پر ہیں۔
گزشتہ ہفتے نواب شاہ میں صدر آصف علی زرداری سے محسن نقوی کی تقریبا ایک گھنٹہ کی ملاقات ہوئی تھی تاہم ایوان صدر کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں نئے صوبوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات کے حوالے سے یہ خبریں بھی ہیں کہ سیاسی مشاورت ہوئی ہو سکتی ہے لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔
مبصرین کے تجزیے اور مستقبل کے امکانات
بلاول بھٹو کی کراچی پریس کلب میں کی گئی بیان بازی کے بعد ایک ہلچل سی مچ گئی ہے اور مسلم لیگ (ن) کے وفاقی وزرا اور پیپلز پارٹی سندھ حکومت کے وزرا کے درمیان لفظی گولہ باری شروع ہو گئی ہے۔ مبصرین اور تجزیہ نگار اس صورتحال کو اپنی اپنی عینک سے دیکھ کر تبصرے کر رہے ہیں۔
بلاول بھٹو نے کراچی پریس کلب میں اپنے خطاب میں 26 ویں اور 27 ویں ترمیم کی منظوری، مخصوص نشستوں کی تقسیم، اپوزیشن کے ساتھ مخاصمت اور مولانا فضل الرحمن کے ساتھ حکومتی کشیدگی سمیت ملک کے معاشی حالات اور عوامی مسائل پر بھی کھل کر گفتگو کی۔
نئے صوبوں کے قیام کی بحث میں وزیر داخلہ نے سروے اور عوامی مباحثوں کو نئے صوبوں کی حمایت کا تاثر بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام فیصلے باہمی مشاورت اور رضامندی سے ہوں گے اور کوئی بھی فیصلہ یک طرفہ مسلط نہیں کیا جائے گا۔
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