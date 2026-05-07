پاکستان میں بجلی سبسڈی کے نظام میں بڑی تبدیلی اور ٹارگٹڈ سبسڈی کا نفاذ

وفاقی حکومت نے بجلی کے بلوں میں سبسڈی کے نظام کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ امداد صرف مستحق افراد تک پہنچے اور آئی ایم ایف کی شرائط پوری کی جا سکیں۔
پاکستان کی وفاقی حکومت نے ملک میں بجلی صارفین کو فراہم کی جانے والی سبسڈی کے موجودہ نظام میں ایک بڑی اور جامع تبدیلی کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد وسائل کے درست استعمال کو یقینی بنانا اور مالیاتی بوجھ کو کم کرنا ہے۔ وفاقی وزارت توانائی کی جانب سے جاری کردہ ایک تفصیلی بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ اب سے ان تمام بجلی صارفین کو جن کے ماہانہ بلوں میں حکومت کی جانب سے سبسڈی دی جا رہی ہے، ان کے بل پر واضح طور پر یہ درج کیا جائے گا کہ انہیں ہر مہینے کتنی رقم کی سبسڈی فراہم کی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا بنیادی مقصد شفافیت کو فروغ دینا ہے تاکہ عام شہری کو معلوم ہو سکے کہ ریاست اسے کتنی مالی امداد دے رہی ہے۔ اس نئے نظام کے تحت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صارفین کی سہولت کے لیے بلوں کی ساخت میں تبدیلی لائیں تاکہ سبسڈی کی رقم کو الگ سے نمایاں کیا جا سکے۔ یہ اہم فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاہدوں کے تحت معاشی اصلاحات نافذ کی جا رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس اور حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ملک میں 200 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے جن صارفین کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، ان کی عمومی سبسڈی کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بجائے اب ایک ٹارگٹڈ سبسڈی کا نظام متعارف کرایا جائے گا جس کے تحت صرف ان لوگوں کو امداد ملے گی جو واقعی اس کے مستحق ہوں گے۔ اس ٹارگٹڈ سبسڈی کی فراہمی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی بی آئی ایس پی کے ڈیٹا بیس اور ڈھانچے کو استعمال کیا جائے گا تاکہ رقم براہ راست مستحقین کے اکاؤنٹس میں منتقل کی جا سکے۔ حکومت کے مطابق اس نئے نظام کا مکمل نفاذ جنوری 2027 تک مکمل کر لیا جائے گا، جس سے بجلی کے شعبے میں برسوں سے جاری غیر منصفانہ تقسیم کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ پاکستان میں بجلی کے صارفین کو ان کے استعمال کی بنیاد پر مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں 200 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو پروٹیکٹڈ یعنی محفوظ زمرے میں رکھا گیا تھا۔ نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ایسے صارفین کی تعداد دو کروڑ سے زائد ہے، جو مجموعی صارفین کا تقریباً 59 فیصد بنتے ہیں۔ ان صارفین کے لیے بجلی کی قیمتیں دیگر صارفین کے مقابلے میں بہت کم رکھی گئی تھیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نظام کا بڑے پیمانے پر غلط استعمال کیا گیا۔ توانائی کے شعبے سے وابستہ ماہرین، بشمول ڈاکٹر خالد ولید اور عمار حبیب خان، نے نشاندہی کی ہے کہ کئی خوشحال لوگ اپنے بڑے گھروں میں متعدد بجلی کے میٹر لگواتے ہیں تاکہ ہر میٹر پر استعمال 200 یونٹس سے کم رہے اور وہ غلط طریقے سے پروٹیکٹڈ صارفین کی رعایت حاصل کر سکیں۔ اس فراڈ کی وجہ سے ٹیکس دہندگان کا پیسہ ان لوگوں پر خرچ ہو رہا تھا جو دراصل غریب نہیں تھے۔ موجودہ صورتحال میں بجلی کی پیداواری لاگت 26 سے 30 روپے فی یونٹ ہے، جبکہ پروٹیکٹڈ صارفین کو یہ بجلی تقریباً 10 روپے فی یونٹ فراہم کی جاتی ہے۔ اس فرق کو حکومت اپنی جیب سے سبسڈی کی صورت میں پورا کرتی ہے، جس سے ملکی خزانے پر شدید دباؤ پڑتا ہے۔ اب اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے بلوں پر ایک کیو آر کوڈ متعارف کرایا ہے، جسے سکین کر کے صارفین کو ایک مخصوص لنک پر اپنی رجسٹریشن کرانی ہوگی۔ یہ رجسٹریشن اس لیے ضروری ہے تاکہ حکومت یہ تصدیق کر سکے کہ سبسڈی صرف انہی خاندانوں کو ملے جو واقعی معاشی طور پر کمزور ہیں اور جن کے گھروں میں صرف بنیادی ضرورت کے چند پنکھے اور بلب استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کسی صارف کو رجسٹریشن کے عمل میں یا بل کی رقم میں کوئی غلطی نظر آئے تو وہ متعلقہ بجلی کمپنی کی ہیلپ لائن پر رابطہ کر سکتا ہے۔ توانائی کے ماہرین کا ماننا ہے کہ اگرچہ یہ اقدامات آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت کیے جا رہے ہیں، لیکن طویل مدت میں یہ پاکستان کی معیشت اور بجلی کے شعبے کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ سستی بجلی کے بے جا استعمال سے نہ صرف مالی نقصان ہوتا ہے بلکہ یہ ماحول پر بھی منفی اثرات مرتب کرتا ہے کیونکہ لوگ بجلی کی بچت کرنے کے بجائے اسے ضائع کرتے ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ غریب اور متوسط طبقے کو ریلیف دینا اس کی اولین ترجیح ہے، لیکن یہ ریلیف اب صرف انہی کو ملے گا جو اہلیت کے معیار پر پورا اتریں گے۔ اس عمل سے نہ صرف وسائل کا منصفانہ استعمال ہوگا بلکہ بجلی کے شعبے میں گردش کرنے والے قرضوں یعنی سرکلر ڈیٹ میں بھی کمی آنے کی امید ہے۔ صارفین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد کیو آر کوڈ کے ذریعے اپنی رجسٹریشن مکمل کریں تاکہ مستقبل میں ان کی سبسڈی کے تسلسل میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے رہیں.
