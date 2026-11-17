پاکستان اور ترکمانستان نے ٹی اے پی پی پروجیکٹ کو تیز کرنے پر اتفاق کیا
پاکستان اور ترکمانستان نے ٹی اے پی پی گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو تیز کرنے اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کے ذریعے علاقائی توانائی کے تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک نے گوادر اور چابہار کے درمیان ریل لنکس اور تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔
پاکستان اور ترکمانستان نے علاقائی توانائی کے منصوبے ٹی اے پی پی گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے دونوں ممالک نے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ بھی کیا ہے تاکہ اس خطے میں توانائی کے تعاون کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ یہ خبر 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی نے منگل کی شائع کی ہے۔ ترکمانستان کے وزیراعظم کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین اور وزیرخارجہ رشید میریڈوف نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ یہ معاہدہ پاک ترکمانستان مشترکہ انٹر گورنمنٹ کمیشن کے چھٹے اجلاس کے دوران طے پایا۔ دونوں ممالک نے یہ بھی اتفاق کیا کہ وہ جلد ہی آئل اینڈ گیس پر مشترکہ ورکنگ گروپ کا دوسرا اجلاس کریں گے تاکہ توانائی کے شعبے میں باہمی تعاون کو مضبوط کیا جا سکے۔ دونوں فریقین نے گوادر اور چابہار بندرگاہوں کے درمیان رابطے کو بہتر بنانے، افغانستان کے راستے ریلویا لنکس قائم کرنے اور دوہری تجارت میں اضافے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ میریڈوف نے کہا کہ تجارتی معاہدے کی ترقی میں بھی پیش رفت ہوئی ہے جبکہ دوسرے مشترکہ کاروباری کونسل کے اجلاس کی تیاریاں جاری ہیں۔ پاکستان اور ترکمانستان نے تین اہم دستاویزات پر دستخط کیے جن میں دونوں کے وزارت خارجہ کے درمیان پانچ سالہ تعاون کا پروگرام اور سیاحت پر ایک معاہدہ شامل ہے۔ دیگر متوقع معاہدوں کو آنے والے سال اسلام آباد میں ترکمان قیادت کے بلند سطحی دورے سے قبل حتمی شکل دی جائے گی۔ اس معاہدے سے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور اقتصادی روابط میں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ علاقائی استحکام اور توانائی کی فراہمی کے لیے یہ ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کا یہ عزم کہ وہ خطے میں پائیدار توانائی کے ذرائع کو فروغ دیں گے، بین الاقوامی سطح پر بھی مثبت ردعمل کا باعث بنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت گیس کی سپلائی کا راستہ محفوظ ہوگا جو پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ترکمانستان کے وسائل اور پاکستان کی جغرافیائی حیثیت کا امتزاج اس منصوبے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو خطے میں سکون اور ترقی کے نئے باب کا آغاز کرنے والی ثابت ہو سکتی ہے۔ سفارتی سطح پر ہونے والی اس بات چیت سے دونوں فریقین کے درمیان باہمی اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مستقبل قریب میں متوقع دورے اور اجلاس اس تعلقات کی مزید مضبوطی کا باعث بنیں گے۔.
پاکستان اور ترکمانستان نے علاقائی توانائی کے منصوبے ٹی اے پی پی گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے دونوں ممالک نے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ بھی کیا ہے تاکہ اس خطے میں توانائی کے تعاون کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ یہ خبر 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی نے منگل کی شائع کی ہے۔ ترکمانستان کے وزیراعظم کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین اور وزیرخارجہ رشید میریڈوف نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ یہ معاہدہ پاک ترکمانستان مشترکہ انٹر گورنمنٹ کمیشن کے چھٹے اجلاس کے دوران طے پایا۔ دونوں ممالک نے یہ بھی اتفاق کیا کہ وہ جلد ہی آئل اینڈ گیس پر مشترکہ ورکنگ گروپ کا دوسرا اجلاس کریں گے تاکہ توانائی کے شعبے میں باہمی تعاون کو مضبوط کیا جا سکے۔ دونوں فریقین نے گوادر اور چابہار بندرگاہوں کے درمیان رابطے کو بہتر بنانے، افغانستان کے راستے ریلویا لنکس قائم کرنے اور دوہری تجارت میں اضافے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ میریڈوف نے کہا کہ تجارتی معاہدے کی ترقی میں بھی پیش رفت ہوئی ہے جبکہ دوسرے مشترکہ کاروباری کونسل کے اجلاس کی تیاریاں جاری ہیں۔ پاکستان اور ترکمانستان نے تین اہم دستاویزات پر دستخط کیے جن میں دونوں کے وزارت خارجہ کے درمیان پانچ سالہ تعاون کا پروگرام اور سیاحت پر ایک معاہدہ شامل ہے۔ دیگر متوقع معاہدوں کو آنے والے سال اسلام آباد میں ترکمان قیادت کے بلند سطحی دورے سے قبل حتمی شکل دی جائے گی۔ اس معاہدے سے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور اقتصادی روابط میں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ علاقائی استحکام اور توانائی کی فراہمی کے لیے یہ ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کا یہ عزم کہ وہ خطے میں پائیدار توانائی کے ذرائع کو فروغ دیں گے، بین الاقوامی سطح پر بھی مثبت ردعمل کا باعث بنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت گیس کی سپلائی کا راستہ محفوظ ہوگا جو پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ترکمانستان کے وسائل اور پاکستان کی جغرافیائی حیثیت کا امتزاج اس منصوبے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو خطے میں سکون اور ترقی کے نئے باب کا آغاز کرنے والی ثابت ہو سکتی ہے۔ سفارتی سطح پر ہونے والی اس بات چیت سے دونوں فریقین کے درمیان باہمی اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مستقبل قریب میں متوقع دورے اور اجلاس اس تعلقات کی مزید مضبوطی کا باعث بنیں گے۔
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