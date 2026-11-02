پاکستان میں 5 سال پرانی گاڑیوں کی درآمد کا نوٹیفکیشن جاری
حکومت نے 30 اکتوبر 2026 سے پانچ سال پرانی استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد کی پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نئی پالیسی کے بارے میں تفصیلات جانیں۔
وفاقی حکومت نے استعمال شدہ گاڑیوں کی تجارتی درآمد سے متعلق اہم فیصلہ کرتے ہوئے اس پر لگی پانچ سال کی حد کو ختم کر دیا ہے۔ وزارت تجارت کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق اب پانچ سال سے زیادہ پرانی گاڑیاں بھی بیرون ممالک سے پاکستان درآمد کی جا سکیں گی۔ اس نئے نوٹیفکیشن کے تحت 30 اکتوبر 2026 سے یہ پابندی ختم ہو جائے گی۔
نئی پالیسی اور گاڑیوں کی قیمتوں کا اثر
وزارت تجارت نے وضاحت کی ہے کہ تجارتی بنیادوں پر امپورٹ کی جانے والی گاڑیوں کے لیے پانچ سال کی عمر کی شرط ہٹا دی گئی ہے۔ تاہم، اس پالیسی کا مقصد صارفین کے لیے گاڑیوں کی قیمتوں میں فوری اور بڑی کمی لانے کا نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی سے خریداروں کو اپنی جیب کے مطابق معیاری اور بہتر گاڑیاں مل سکیں گی۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
حکومت کی جانب سے یہ اقدام وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری دی گئی نئی آٹو پالیسی کے تحت کیا گیا ہے، جسے وفاقی کابینہ میں پیش کیا جانا ہے۔ اس پالیسی کا مقصد مقامی آٹو صنعت کو فروغ دینا، الیکٹرک گاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور ملک میں گاڑیوں کی تیاری کی برآمدی صلاحیت بڑھانا ہے۔
پچھلی پابندیوں اور نیا نظام
ماضی میں بیرون ملک مقیم پاکستانی بیگج، ٹرانسفر آف ریزیڈنس اور گفٹ سکیم کے تحت زیادہ سے زیادہ پانچ سال پرانی گاڑیاں درآمد کر سکتے تھے۔ تاہم سنہ 2025 میں حکومت نے بیگج سکیم کے تحت گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ٹرانسفر آف ریزیڈنس اور گفٹ اسکیم کو برقرار رکھا گیا تھا۔
آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ایچ ایم شہزاد نے بتایا کہ ٹرانسفر آف ریزیڈنس سکیم کے تحت گاڑیاں درآمد کرنے میں ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی اکثریت مشرق وسطیٰ میں رہائش پذیر ہے، جہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو والی گاڑیاں رائج ہیں، جبکہ پاکستان میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو والی گاڑیاں چلائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے پاکستانی اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے تھے۔
حکومت نے مالی سال 2024-25 کے بجٹ میں استعمال شدہ گاڑیوں کی کمرشل درآمد کی اجازت دی تھی، لیکن سخت شرائط کے باعث گذشتہ ڈیڑھ سال کے دوران عملی طور پر کوئی گاڑی درآمد نہیں ہو سکی۔ اب نئے نوٹیفکیشن میں شرائط میں نرمی کی گئی ہے اور پانچ سال پرانی گاڑیوں کی شرط کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔
امپورٹرز کے لیے نئی ضروریات
آل پاکستان کار ڈیلرز اینڈ امپورٹرز ایسوسی ایشن کے سینیئر وائس چیئرمین کامران خان نے کہا ہے کہ اگرچہ اب پانچ سال سے زیادہ پرانی گاڑیاں درآمد ہو سکتی ہیں، لیکن امپورٹرز کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دس سال پرانی گاڑی تک پاکستان میں امپورٹ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی گاڑیوں کی پری انسپکشن اور دیگر شرائط کو باآسانی پورا کیا جا سکے گا۔
نئی پالیسی کے تحت درآمد کی جانے والی گاڑی حادثہ زدہ یا چوری شدہ نہیں ہونی چاہیے۔ گاڑی کی درآمد سے پہلے معائنہ اور پاکستان پہنچنے کے بعد دوبارہ معائنہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کمرشل امپورٹ کرنے والے اداروں کے لیے انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ میں رجسٹریشن ضروری ہو گی۔
گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کا امکان
آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ایچ ایم شہزاد نے گاڑیوں کی فوری سستی ہونے کے امکان کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ حکومت نے کمرشل امپورٹ پر ریگولیٹری ڈیوٹی 50 فیصد مقرر کی ہے، جو قیمتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نئی پالیسی میں گفٹ سکیم کے تحت آنے والی گاڑی کو پاکستان پہنچنے کے بعد ایک سال تک کسی دوسرے شخص کے نام منتقل نہیں کیا جا سکے گا۔
آٹو سیکٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو صرف درآمدات بڑھانے کے بجائے اپنی آٹو انڈسٹری کی ترقی پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور صارفین کو بہتر اور سستی گاڑیاں مل سکیں گی۔ اس نئے اقدام سے صارفین کے پاس گاڑی چننے کے لیے مزید اختیارات آئیں گے، جبکہ صنعت کو بھی نئے معیارات پر پورا اترنے کا موقع ملے گا۔
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