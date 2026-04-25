پاکستان کی انڈر 16 فٹبال ٹیم کی یو ایفا ٹورنامنٹ میں تاریخی شرکت

پاکستان کی انڈر 16 فٹبال ٹیم نے یو ایفا انڈر 16 ڈویلپمنٹ ٹورنامنٹ میں پہلی بار شرکت کی، جہاں ان کو میزبان قازاخستان کے ہاتھوں 4-1 سے شکست ہوئی۔
پاکستان کی انڈر 16 فٹبال ٹیم نے ہفتہ کو شیمکینٹ میں منعقدہ یو ایفا انڈر 16 ڈویلپمنٹ ٹورنامنٹ میں میزبان قازاخستان کے خلاف 4-1 سے شکست کے باوجود ایک تاریخی سنگ میل حاصل کیا ہے۔ یہ ٹیم یو ایفا کے یوتھ مقابلے میں پہلی بار حصہ لے رہی تھی۔ بی آئی آئی کے اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کو پہلے ہاف میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ قازاخستان نے میچ پر ابتدائی کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ پلاٹن شپسٹن نے ساتویں منٹ میں پنالٹی کک سے گول کر کے اسکورنگ کا آغاز کیا، جبکہ انوار تولینڈی نے 21ویں منٹ میں کاؤنٹر اٹیکنگ گول کے ذریعے برتری دوگنی کر دی۔ قازاخستان کے کپتان ڈیوڈ زارچینی نے 30ویں منٹ میں دفاعی خاموشی کے بعد برتری کو بڑھا دیا، جبکہ دنیار کاسی نے پہلے ہاف کے اضافی وقت میں ہیڈر کے ذریعے اسکور کو 4-0 کر دیا۔ پاکستان نے بریک کے بعد بہتر ہمت دکھائی، ایک زیادہ منظم اور پرجوش کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کپتان عبد الصمد نے محمد ہنزالہ کی پُرتعین کراس پر ایک طاقتور ہیڈر کے ذریعے اپنی ٹیم کے لیے واحد گول اسکور کیا۔ ہیڈ کوچ محمد عیسٰی نے کہا کہ یہ میچ ان کے نوجوان اسکواڈ کے لیے ایک اہم سیکھنے کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کی کوئی ٹیم یو ایفا کے مقابلے میں حصہ لے رہی ہے، اور کھلاڑیوں نے مشکل پہلے ہاف کے بعد مثبت ردعمل ظاہر کیا۔ کوچ عیسٰی نے مزید کہا کہ ٹیم کے کھلاڑیوں نے اس تجربے سے بہت کچھ سیکھا ہے اور وہ اگلے میچ میں بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ صرف نتیجہ نہیں بلکہ کھلاڑیوں کا تجربہ اور سیکھنا اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں نے قازاخستان کے خلاف کھیلتے ہوئے بہت سے نئے چیلنجز کا سامنا کیا اور انہوں نے ان چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کا اگلا مقابلہ پیر کو روس کے ساتھ ہوگا۔ وہ اپنی تاریخی پہلی یو ایفا ڈویلپمنٹ ٹورنامنٹ میں دوسری ہاف میں بہتر مظاہرے کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹیم اس میچ میں اپنی حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے پر توجہ مرکوز کرے گی۔ محمد عیسٰی نے کہا کہ روس کے خلاف میچ میں ٹیم کو زیادہ منظم اور مضبوط انداز میں میدان میں اترنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں کو اپنی دفاعی صفوں کو مضبوط کرنا ہوگا اور کاؤنٹر اٹیک پر زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ روس ایک مضبوط ٹیم ہے اور ان کے خلاف کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تاہم، انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اگر کھلاڑی اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کھیلیں تو وہ روس کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ پاکستان کے لیے اپنی فٹبال کی صلاحیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں حصہ لینے سے پاکستان کے نوجوان کھلاڑیوں کو بین الاقوامی سطح پر کھیلنے کا تجربہ ملے گا اور وہ اپنی مہارت کو مزید نکھار سکیں گے.
苹果iPhone 16系列在中国推出大规模折扣面对华为等本土智能手机品牌的竞争加剧，苹果在中国市场iPhone的销售利潤大幅下降。为应对这一挑战，苹果公司宣布将iPhone 16系列提供大幅折扣，最高可节省500元人民币（约68.50美元）。此次折扣促销活动将于1月4日至7日举行，并适用于特定支付方式的用户选择的其他iPhone机型。其中，旗舰机型iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max将享受最高500元的折扣，而入门级机型iPhone 16和iPhone 16 Plus将享受400元的折扣。这波降价策略是在中国消费者支出日益谨慎的背景下推出的，这与经济复苏和通货紧缩压力有关。
Get the iPhone 16 for Just Rs. 26,417 a month with this deal!Bank Alfalah has launched an installment-based offer for customers to purchase the latest iPhone 16 series, including the iPhone 16, 16 Plus,
پاکستان کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کی کارروائی، 1 کروڑ 37 لاکھ کی اسمگل شدہ اشیاء برآمد16 لاکھ روپے مالیت کے 16 کاٹنز انڈین گٹکا بھی برآمد کیا گیا
Barcelona rout Copenhagen to reach Champions League last 16Barcelona came from behind to thrash FC Copenhagen 4-1 and qualify directly for the Champions League last 16 on Wednesday.
Ailing Swiatek retires in Madrid Open third roundIga Swiatek was forced to retire from her Madrid Open clash with Ann Li on Saturday due to illness, sending the American 31st seed into the round of 16 of the WTA 1000 tournament. A champion in the Spanish capital in 2024, Swiatek rebounded from a one-set deficit to level the contest but put an end to proceedings while down 0-3 in the decider.
