پاکستان نے راولپنڈی ٹیسٹ میں سری لنکا کو شکست دے کر سیریز میں برتری حاصل کر لی
پاکستان نے راولپنڈی ٹیسٹ میں سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی نے میچ کا فیصلہ کر دیا۔
پاکستان کرکٹ ٹیم نے راولپنڈی میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کرکٹ ٹیم کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ سری لنکن ٹیم نے اپنی دوسری اننگز میں 316 رنز بنائے تاہم وہ پاکستان کو بڑا ہدف دینے میں ناکام رہی۔ پاکستان نے 90 رنز کا ہدف آسانی سے حاصل کر لیا۔
سری لنکا کی دوسری اننگز کا تفصیلی جائزہ
راولپنڈی ٹیسٹ کے چوتھے روز کے آغاز میں سری لنکن ٹیم 316 رنز پر آؤٹ ہوگئی اور پاکستان کو جیت کیلیے 90 رنز کا ہدف دے دیا۔ چوتھے روز سری لنکا نے 309 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر کھیل کا آغاز کیا تو ہوا تو دوسرے ہی اوور میں اسیتھا فرنانڈو محمد عباس کی گیند پر ایل بی ڈبلیو ہوگئے۔Also readEngland have right mix to be world's best test side, says Root
سری لنکن ٹیم نے اپنی دوسری اننگز میں 316 رنز بنائے تاہم وہ پاکستان کو بڑا ہدف دینے میں ناکام رہی۔ سری لنکا کی جانب سے ملن رتھنائیکے 66 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے جبکہ سونل دینوشا 54 اور کوشال مینڈس 53 رنز بناکر دیگر نمایاں بلے باز رہے۔
پاکستان کے باولرز کی شاندار کارکردگی
پاکستان کی جانب سے عامر جمال اور محمد عباس نے 3، 3، رضا اللہ نے 2 جبکہ ثاقب خان اور سلمان علی آغا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ پاکستان کے باولرز نے مسلسل دباؤ بنا کر سری لنکن بیٹنگ لائن اپ کو آؤٹ کیا۔
اس سے قبل پاکستان ٹیم سری لنکا کے پہلی اننگز کے 98 رنز کے جواب میں 325 رنز بنا کر آل آؤٹ ہوگئی تھی تاہم اسے 227 رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ پاکستان کے بولرز نے پہلی اننگز میں بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
پہلی اننگز میں وکٹوں کا اہم کردار
سری لنکا کی جانب سے لاہیرو کمارا نے 5، اسیتھا فرنانڈو نے 3 جبکہ ملن رتھنائیکے اور پرباتھ جے سوریا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی تھی۔ سری لنکن بولرز نے پاکستان کی بیٹنگ کو محدود رکھنے کی کوشش کی مگر پاکستان نے بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا۔
ملن رتھنائیکے نے دوسری اننگز میں بھی اہم رنز بنائے مگر ان کی ٹیم کو جیتنے میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پاکستان کی ٹیم نے تمام تر تقاضوں پر پورا اترتے ہوئے میچ کو اپنے حق میں ختم کر دیا۔
سیریز میں پاکستان کی برتری اور آئندہ مراحل
اس شکست کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم سیریز میں 1-0 سے برقرار ہے۔ ٹیم کی قیادت اور کھلاڑیوں کی کارکردگی نے سیریز کا رخ موڑ دیا ہے۔ ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز: افتتاحی میچ میں بنگلا دیش اے نے ہانگ کانگ کو ہرا دی۔
سچن ٹنڈولکر کی شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ سے ملاقات، کرکٹ بھی کھیلی۔ یہ میچ پاکستان کرکٹ بورڈ اور سری لنکا کرکٹ بورڈ کے درمیان اہم سیریز کا حصہ تھا۔ پاکستانی ٹیم نے مسلسل کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہم کامیابی حاصل کی۔
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