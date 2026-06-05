پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بارش کی پیشگوئی کی ہے

پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ (پی ایم ڈی) نے پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ بالوچستان کے جنوبی حصوں اور صوبہ سندھ کے بالائی حصوں میں شدید گرمی کا سماں ہے۔
پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ (پی ایم ڈی) نے پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ بالوچستان کے جنوبی حصوں اور صوبہ سندھ کے بالائی حصوں میں شدید گرمی کا سماں ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں گھریلو اور خشک موسم کا سماں ہے، حالانکہ ہے پیشگوئی کی ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں بارش ہوگی۔ پی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اسلام آباد کا موسم آج گھریلو اور کچھ سے ہوگا، جبکہ بارش کی سंभاونیں ہیں۔ خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقوں، جیسے ڈیر، چترال، سوات، کوہستان، مالاکنڈ، بجاور، شنگلہ، بٹگرام، بنیر، منسہرہ اور ابٹ آباد میں بارش ہوگی۔ پی ایم ڈی نے پنجاب کے اضلاع، جیسے راولپنڈی، مرے، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گجرانوالہ، وزیرآباد، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ اور نارووال میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں خشک اور گرم موسم کا سماں ہے، جبکہ بالوچستان کے جنوبی حصوں میں شدید گرمی ہوگی۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں خشک موسم کا سماں ہے۔ تاہم، زہب، شیرانی، بکرخاں اور موسی خیل میں بارش ہوسکتی ہے.
پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ (پی ایم ڈی) نے پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ بالوچستان کے جنوبی حصوں اور صوبہ سندھ کے بالائی حصوں میں شدید گرمی کا سماں ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں گھریلو اور خشک موسم کا سماں ہے، حالانکہ ہے پیشگوئی کی ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں بارش ہوگی۔ پی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اسلام آباد کا موسم آج گھریلو اور کچھ سے ہوگا، جبکہ بارش کی سंभاونیں ہیں۔ خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقوں، جیسے ڈیر، چترال، سوات، کوہستان، مالاکنڈ، بجاور، شنگلہ، بٹگرام، بنیر، منسہرہ اور ابٹ آباد میں بارش ہوگی۔ پی ایم ڈی نے پنجاب کے اضلاع، جیسے راولپنڈی، مرے، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گجرانوالہ، وزیرآباد، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ اور نارووال میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں خشک اور گرم موسم کا سماں ہے، جبکہ بالوچستان کے جنوبی حصوں میں شدید گرمی ہوگی۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں خشک موسم کا سماں ہے۔ تاہم، زہب، شیرانی، بکرخاں اور موسی خیل میں بارش ہوسکتی ہے
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