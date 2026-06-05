Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بارش کی پیشگوئی کی ہے

موسم News

پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بارش کی پیشگوئی کی ہے
پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹبارشگرمی
📆05/06/2026 12:47 pm
📰SAMAATV
50 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 51%

پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ (پی ایم ڈی) نے پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ بالوچستان کے جنوبی حصوں اور صوبہ سندھ کے بالائی حصوں میں شدید گرمی کا سماں ہے۔

پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ (پی ایم ڈی) نے پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ بالوچستان کے جنوبی حصوں اور صوبہ سندھ کے بالائی حصوں میں شدید گرمی کا سماں ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں گھریلو اور خشک موسم کا سماں ہے، حالانکہ ہے پیشگوئی کی ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں بارش ہوگی۔ پی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اسلام آباد کا موسم آج گھریلو اور کچھ سے ہوگا، جبکہ بارش کی سंभاونیں ہیں۔ خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقوں، جیسے ڈیر، چترال، سوات، کوہستان، مالاکنڈ، بجاور، شنگلہ، بٹگرام، بنیر، منسہرہ اور ابٹ آباد میں بارش ہوگی۔ پی ایم ڈی نے پنجاب کے اضلاع، جیسے راولپنڈی، مرے، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گجرانوالہ، وزیرآباد، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ اور نارووال میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں خشک اور گرم موسم کا سماں ہے، جبکہ بالوچستان کے جنوبی حصوں میں شدید گرمی ہوگی۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں خشک موسم کا سماں ہے۔ تاہم، زہب، شیرانی، بکرخاں اور موسی خیل میں بارش ہوسکتی ہے.

پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ (پی ایم ڈی) نے پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ بالوچستان کے جنوبی حصوں اور صوبہ سندھ کے بالائی حصوں میں شدید گرمی کا سماں ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں گھریلو اور خشک موسم کا سماں ہے، حالانکہ ہے پیشگوئی کی ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں بارش ہوگی۔ پی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اسلام آباد کا موسم آج گھریلو اور کچھ سے ہوگا، جبکہ بارش کی سंभاونیں ہیں۔ خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقوں، جیسے ڈیر، چترال، سوات، کوہستان، مالاکنڈ، بجاور، شنگلہ، بٹگرام، بنیر، منسہرہ اور ابٹ آباد میں بارش ہوگی۔ پی ایم ڈی نے پنجاب کے اضلاع، جیسے راولپنڈی، مرے، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گجرانوالہ، وزیرآباد، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ اور نارووال میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں خشک اور گرم موسم کا سماں ہے، جبکہ بالوچستان کے جنوبی حصوں میں شدید گرمی ہوگی۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں خشک موسم کا سماں ہے۔ تاہم، زہب، شیرانی، بکرخاں اور موسی خیل میں بارش ہوسکتی ہے

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SAMAATV /  🏆 22. in PK

پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ بارش گرمی موسم

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-05 15:48:10