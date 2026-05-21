پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کے سب سے تاریک دور میں: بنگلہ دیش سے شکست کے بعد رینکنگ میں آٹھویں نمبر تک گرنا

پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف کلین سویپ کے بعد عالمی رینکنگ میں آٹھویں نمبر پر پہنچ گئی ہے جو اس کی تاریخ میں سب سے خراب صورتحال ہے۔ آٹھ برس پہلے یہی ٹیم پہلے نمبر پر موجود تھی۔ سلیکشن، ڈومیسٹک کرکٹ کی کمزوری اور ٹی 20 کو ترجیح دینا اس زوال کی بنیادی وجوہات ہیں۔
پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم عالمی رینکنگ میں آٹھویں نمبر پر پہنچ گئی ہے جو کہ ملک کی کرکٹ کی تاریخ میں ایک بہت ہی تاریک دور ہے۔ یہ خبر خاص طور پر اس لیے تکلیف دہ ہے کیونکہ محض آٹھ برس پہلے پاکستان کی یہی ٹیم بین الاقوامی کرکٹ کونسل کی ٹیسٹ رینکنگ میں پہلے نمبر پر موجود تھی اور اسے ٹیسٹ کرکٹ کا سب سے مضبوط دستہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ سنہ 2016 میں جب مصباح الحق کی قیادت میں پاکستان ٹیسٹ کرکٹ میں اول نمبر پر آیا تھا تو لاہور کے قذافی سٹیڈیم میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے براہ راست کپتان کو اعزازی گرز سے نوازا تھا۔ اس دوران پاکستان نے صرف انگلینڈ کے خلاف ہی نہیں بلکہ جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز اور دیگر طاقتور ٹیموں کے خلاف بھی شاندار کارکردگی دی تھی۔ متحدہ عرب امارات میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کی ٹیم نے نہایت موثر انداز میں حریف ٹیموں کو شکستیں دی تھیں۔ اس دور میں ہرکھلاڑی ٹیم کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہا تھا اور جیت کے لیے ہر ایک اپنی صلاحیت سے بڑھ کر کام کر رہا تھا۔ سنہ 2016 سے 2023 تک پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ میں مختلف اتار چڑھاؤ آتے رہے لیکن سنہ 2023 کے بعد سے ٹیم میں تیز رفتار زوال دیکھنے میں آیا ہے۔ شان مسعود کی قیادت میں پاکستان سنہ 2024 سے لے کر ابھی تک 16 ٹیسٹ میچوں میں سے 12 میں شکست کھا چکا ہے جو کہ ایک بہت ہی تشویش ناک صورتحال ہے۔ گذشتہ برس جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز میں پاکستان برابری پر رہ گیا تھا۔ ویسٹ انڈیز جیسی نسبتاً کمزور سمجھی جانے والی ٹیم کے خلاف بھی اپنے ہی گھر میں سیریز جیتنے میں ناکام رہے۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں صفر سے شکست دی تھی۔ جنوبی افریقہ میں دو ٹیسٹ سیریز میں بھی پاکستان صفر سے شکست کھایا تھا جبکہ آسٹریلیا کے دوران تین میچوں کی سیریز میں تینوں میچ ہار چکے ہیں۔ کئی معاملات میں پاکستان اچھی حالت میں رہا ہے لیکن ٹیسٹ میچ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ کرکٹ ماہرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ میں زوال کی ایک نہیں بلکہ متعدد وجوہات ہیں۔ سلیکشن کے مسائل، ڈومیسٹک کرکٹ کی کمزوری، ٹی 20 کے فارمیٹ کو ترجیح دینا اور کھلاڑیوں کی پسند ناپسند جیسے عوامل اس زوال میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کرک انفو کے ایڈیٹر عثمان سمیع الدین کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں سب سے تاریک دور ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ صورتحال اس وقت اور بھی نہایت تشویش ناک ہے کیونکہ وہائٹ بال کرکٹ یعنی ڈے ڈے انٹرنیشنل اور ٹی 20 کے میدان میں بھی پاکستان کی کارکردگی کمزور رہی ہے۔ ملک کے تمام کرکٹ فارمیٹس میں بیک وقت مسائل کا ہونا بہت ہی الرم کی بات ہے۔ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں موجود کھلاڑیوں میں جدید دور کے کرکٹ کے معیارات کے مطابق اپنا ڈھانچہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ شان مسعود ، محمد رضوان اور دیگر نوجوان کھلاڑیوں میں ہنرمندی موجود ہے لیکن انہیں صحیح رہنمائی اور سسٹمیٹک تربیت کی ضرورت ہے۔ سلیکشن کمیٹی کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ہر فیصلہ ٹیم کی بہتری کے لیے ہو اور کسی طرح کی ذاتی پسند ناپسند نہ ہو۔ ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر بنانا بھی بہت اہم ہے کیونکہ یہی نوجوان کھلاڑیوں کو تیاری کا میدان فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ اپنی حکمت عملی میں بہت بڑی تبدیلیاں لائے تاکہ ٹیسٹ کرکٹ کو اہمیت ملے۔ کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ کرکٹ کا سب سے اہم اور مکمل شکل ہے جو کسی ٹیم کی حقیقی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر پاکستان اپنی ٹیسٹ ٹیم کو درست نہیں کرتا تو آنے والے برسوں میں یہ مسائل اور بھی سنگین ہو سکتے ہیں.
پاکستان ٹیسٹ کرکٹ بنگلہ دیش سیریز عالمی رینکنگ شان مسعود کرکٹ سنکٹ
