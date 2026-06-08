پاکستان ریلویز کا پرائیویٹ سیکٹر کو ٹرینوں کی نیلامی کا اعلان

پاکستان ریلویز نے پندرہ ٹرینوں کو نجی شعبے کے تعاون سے چلانے کے لیے نیلامی کا اعلان کیا ہے۔ نیلامی 16 جون کو لاہور میں ہوگی۔ اس میں ہزارہ ایکسپریس، عوام ایکسپریس، قراقرم ایکسپریس سمیت دیگر ٹرینیں شامل ہیں۔
پاکستان ریلویز نے ایک بار پھر پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ریل گاڑیاں چلانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ اشتہار جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں ٹرینوں کی نیلامی 16 جون کو ریلوے ہیڈکوارٹر میں ہوگی جہاں اوپن بولی کے ذریعے عمل مکمل کیا جائے گا۔ اس نیلامی میں حصہ لینے کے لیے بعض نجی کمپنیوں کو اہل قرار دیا گیا ہے۔ جن ٹرینوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں ہزارہ ایکسپریس، عوام ایکسپریس، قراقرم ایکسپریس، کراچی ایکسپریس، ملت ایکسپریس، فرید ایکسپریس، بہاؤالدین زکریا ایکسپریس، راوی ایکسپریس، لاثانی ایکسپریس، تھل ایکسپریس، میانوالی ایکسپریس، سکھر ایکسپریس، نارووال پسنجر، سیالکوٹ ایکسپریس اور فیض احمد فیض پسنجر شامل ہیں۔ ان پندرہ ٹرینوں کو نجی شعبے کو منتقل کرنے کا مقصد ریلوے کے کاروبار کو بہتر بنانا اور مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اس سے قبل بھی کچھ ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس عمل میں محدود دلچسپی دیکھنے میں آئی تھی۔ ذرائع کے مطابق صرف چند ٹرینوں کی بولی دی گئی تھی جبکہ دیگر کے لیے کسی کمپنی نے دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ ایک کمپنی نے میانوالی ایکسپریس حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصے میں ہی مختلف وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے اسے واپس کر دیا تھا جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نجی شعبے کے ساتھ تعاون میں چیلنجز بھی موجود ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیلامی کے عمل کو شفاف اور مسابقتی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ کمپنیاں اس میں حصہ لے سکیں۔ پاکستان ریلویز نے اس بار مختلف اقدامات کیے ہیں جیسے کہ کمپنیوں کی پری کوالیفکیشن اور بولی کی شرائط میں نرمی تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کو راغب کیا جا سکے۔ اس نیلامی سے پاکستان ریلویز کو مالی طور پر مضبوط ہونے اور مسافروں کو بہتر سروس فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ تاہم کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ٹرینیں دینے سے ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے جو عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری جانب حکام کا کہنا ہے کہ اس سے مسابقت بڑھے گی اور معیار بہتر ہوگا۔ نیلامی کے نتائج سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ آیا نجی شعبہ ریلوے کے نظام میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے بھی ریلوے کی کچھ ٹرینوں کو پرائیویٹ طور پر چلایا جا رہا ہے اور ان کے نتائج ملے جلے ہیں۔ مستقبل میں اس ماڈل کو مزید توسیع دینے کا منصوبہ ہے اگر موجودہ نیلامی کامیاب رہتی ہے.
پاکستان ریلویز نے ایک بار پھر پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ریل گاڑیاں چلانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ اشتہار جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں ٹرینوں کی نیلامی 16 جون کو ریلوے ہیڈکوارٹر میں ہوگی جہاں اوپن بولی کے ذریعے عمل مکمل کیا جائے گا۔ اس نیلامی میں حصہ لینے کے لیے بعض نجی کمپنیوں کو اہل قرار دیا گیا ہے۔ جن ٹرینوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں ہزارہ ایکسپریس، عوام ایکسپریس، قراقرم ایکسپریس، کراچی ایکسپریس، ملت ایکسپریس، فرید ایکسپریس، بہاؤالدین زکریا ایکسپریس، راوی ایکسپریس، لاثانی ایکسپریس، تھل ایکسپریس، میانوالی ایکسپریس، سکھر ایکسپریس، نارووال پسنجر، سیالکوٹ ایکسپریس اور فیض احمد فیض پسنجر شامل ہیں۔ ان پندرہ ٹرینوں کو نجی شعبے کو منتقل کرنے کا مقصد ریلوے کے کاروبار کو بہتر بنانا اور مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اس سے قبل بھی کچھ ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس عمل میں محدود دلچسپی دیکھنے میں آئی تھی۔ ذرائع کے مطابق صرف چند ٹرینوں کی بولی دی گئی تھی جبکہ دیگر کے لیے کسی کمپنی نے دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ ایک کمپنی نے میانوالی ایکسپریس حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصے میں ہی مختلف وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے اسے واپس کر دیا تھا جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نجی شعبے کے ساتھ تعاون میں چیلنجز بھی موجود ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیلامی کے عمل کو شفاف اور مسابقتی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ کمپنیاں اس میں حصہ لے سکیں۔ پاکستان ریلویز نے اس بار مختلف اقدامات کیے ہیں جیسے کہ کمپنیوں کی پری کوالیفکیشن اور بولی کی شرائط میں نرمی تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کو راغب کیا جا سکے۔ اس نیلامی سے پاکستان ریلویز کو مالی طور پر مضبوط ہونے اور مسافروں کو بہتر سروس فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ تاہم کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ٹرینیں دینے سے ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے جو عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری جانب حکام کا کہنا ہے کہ اس سے مسابقت بڑھے گی اور معیار بہتر ہوگا۔ نیلامی کے نتائج سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ آیا نجی شعبہ ریلوے کے نظام میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے بھی ریلوے کی کچھ ٹرینوں کو پرائیویٹ طور پر چلایا جا رہا ہے اور ان کے نتائج ملے جلے ہیں۔ مستقبل میں اس ماڈل کو مزید توسیع دینے کا منصوبہ ہے اگر موجودہ نیلامی کامیاب رہتی ہے
پاکستان ریلویز ٹرینوں کی نیلامی پرائیویٹ سیکٹر نجی کمپنیاں ریلوے نظام
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