پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن پر بیرونی دباؤ: سینیٹ کمیٹی کا انکشاف

سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں ڈیٹا کو محفوظ بنانے کی قانون سازی پر بیرونی دباؤ کا انکشاف۔ پی ٹی اے چیئرمین کا ڈیٹا چوری پر اظہار تشویش، ڈارک ویب پر ڈیٹا کی موجودگی کی تحقیقات کی ضرورت۔
سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں ایک اہم انکشاف ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان پر ڈیٹا کو محفوظ بنانے کی قانون سازی کو روکنے کے لیے بیرونی دباؤ موجود ہے۔ اجلاس میں چیئرمین پی ٹی اے نے ڈیٹا چوری کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا اور بتایا کہ چوری شدہ ڈیٹا ڈارک ویب پر دستیاب ہے، جس کی تحقیقات ضروری ہیں۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، یہ اجلاس جمعہ کے روز پارلیمنٹ کالجز میں کمیٹی کی چیئرپرسن پلوشہ خان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس کا بنیادی ایجنڈا وزارت آئی ٹی کے دائرہ
کار میں آنے والے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ناموں کی فہرست قائمہ کمیٹی کو فراہم کرنا تھا۔ سینیٹر افنان اللہ نے انکشاف کیا کہ بیرونی قوتیں پاکستان میں ڈیٹا کو محفوظ بنانے کے لیے قانون سازی کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، اور خبردار کیا کہ اگر ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون نہ بنایا گیا تو ملک کو سنگین نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سینیٹر نے واضح کیا کہ ڈیٹا کی حفاظت نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے اور اس سے قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔\اجلاس میں مختلف اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران کی تنخواہوں اور مراعات پر سوالات اٹھائے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بورڈ کے ممبران ایک میٹنگ کے لیے بھاری معاوضہ وصول کرتے ہیں، جس سے وزارت آئی ٹی پر سوالات اٹھتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے نے ڈیٹا چوری کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا اور بتایا کہ ڈارک ویب پر ڈیٹا کی موجودگی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ واقعات میں حج کے لیے درخواست دینے والے لاکھوں افراد کا ڈیٹا بھی چوری ہوا ہے، جو ملک کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ چیئرمین نے ڈیٹا چوری کی روک تھام کے لیے ہائی سیکیورٹی والے ڈیٹا سینٹر کے قیام کی تجویز دی، تاکہ ڈیٹا کو محفوظ بنایا جا سکے۔ سینیٹر افنان اللہ نے زور دیا کہ ڈیٹا چوری ایک سنگین جرم ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ڈیٹا کی حفاظت نہ کرنے کے نتیجے میں ملک کو سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ وزارت آئی ٹی کے حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ ڈیٹا پروٹیکشن بل کے مسودے پر کام جاری ہے اور اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی جا رہی ہے۔\اجلاس میں وفاقی وزیر آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کی عدم شرکت پر کمیٹی نے برہمی کا اظہار کیا۔ چیئرپرسن نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ وزیر اور سیکرٹری آئی ٹی اکثر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کرتے، جس سے اہم فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے۔ اجلاس میں شرکا نے ڈیٹا کی حفاظت کی اہمیت پر زور دیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون جلد از جلد نافذ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ ڈیٹا چوری کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ڈیٹا کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ سینیٹروں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ بیرونی قوتیں ڈیٹا پروٹیکشن کے قانون کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، جو قومی مفادات کے خلاف ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کو بیرونی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے ڈیٹا کی حفاظت کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہئیں۔ اجلاس میں ڈیٹا چوری کے واقعات کی روک تھام، ڈیٹا سینٹرز کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے، اور ڈیٹا پروٹیکشن کے قانون کو جلد از جلد نافذ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ کمیٹی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ڈیٹا چوری میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور ڈیٹا کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے
