پاکستانی ڈراموں کی طوالت: کیا یہ نیٹ فلکس اور او ٹی ٹی پلیٹ فارمز سے دور رکھنے کا باعث بن رہی ہے؟

پاکستانی ڈرامے عالمی او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پر کیوں نمایاں نہیں ہیں؟ کیا اس کی وجہ ان کی غیر ضروری طوالت ہے؟ اداکار، ہدایتکار اور ڈرامہ نگار اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔
پاکستانی ڈرامے طویل عرصے سے جنوبی ایشیا کی ثقافتی شناخت کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ ان کی کہانیاں، مکالمے اور کردار نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا، مشرق وسطیٰ، برطانیہ اور دیگر ممالک میں اردو سمجھنے والے ناظرین کے درمیان مقبول ہیں۔ یوٹیوب اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے اس رسائی کو مزید وسعت دی ہے، مگر اس کے باوجود ایک بنیادی سوال اپنی جگہ قائم ہے اور وہ یہ کہ پاکستانی ڈرامے عالمی او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ، خصوصاً نیٹ فلکس اور ایمازون پرائم ، پر نمایاں کیوں نہیں؟
یہ سوال اس وقت اور بھی اہم ہو جاتا ہے جب مقامی سطح پر ’شرپسند‘، ’ایک اور پاکیزہ‘ اور ’معمہ‘ جیسے ڈرامے نہ صرف ریٹنگز بلکہ ناظرین کی توجہ بھی حاصل کر رہے ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ یہی مواد عالمی معیار پر جگہ نہیں بنا پا رہا؟
پاکستانی انڈسٹری میں ٹیلنٹ کی کمی کا دعویٰ کرنا مشکل ہے۔ گذشتہ ایک سال کے دوران ہانیہ عامر، فاران طاہر اور ساجد حسن جیسے اداکار بین الاقوامی پراجیکٹس میں کام کر چکے ہیں۔ ہانیہ عامر نہ صرف دلجیت دوسانجھ کی پنجابی فلم ’سردار جی تھری‘ کی مرکزی ہیروئن تھیں، بلکہ اس فلم نے انڈیا میں ریلیز نہ ہونے کے باوجود ریکارڈ بزنس کیا۔ ہالی وڈ میں آئرن مین، سٹار ٹریک اور سکیپ پلین جیسی فلموں کے ذریعے اپنا لوہا منوانے کے بعد فاران طاہر اب ہم ٹی وی کے ڈرامے لیڈر کے ساتھ پاکستانی ٹی وی پر کم بیک کررہے ہیں، جبکہ گذشتہ ماہ ساجد حسن ایمازون پرائم کی سیریز بیٹ میں اکیڈمی ایوارڈ ونر رز احمد کے والد کے کردار میں نظر آئے۔ اس کے علاوہ گذشتہ سال ریلیز ہونے والی ہالی وڈ فلم دی وندو میں فیصل قریشی اور سمیع خان جب کہ دی مارشل آرٹسٹ کے ذریعے شاز خان اور صنم سعید نے عالمی سطح پر ڈیبیو کیا۔ کچھ ماہرین اس کا ذمہ دار صنعت کے ڈھانچے، پروڈکشن کے معیار اور سب سے بڑھ کر ڈراموں کی طوالت کو قرار دیتے ہیں۔ پاکستانی ڈراموں میں جہاں کئی خصوصیات ہیں وہیں ماہرین کی نظر میں ایک خرابی بھی ہے، ان کی غیرضروری طوالت۔ جہاں ایک طرف ماضی میں پی ٹی وی کے دور میں 13 اقساط پر مشتمل ڈرامے عام تھے، وہیں آج کل 30 سے 50 اقساط تک کے ڈرامے معمول بن چکے ہیں۔ حال ہی میں نشر ہونے والا شرپسند اس کی ایک مثال ہے، جو 50 سے زائد اقساط پر مشتمل تھا۔ اگرچہ نعمان اعجاز کی عمدہ اداکاری کی وجہ سے اس ڈرامے نے ریٹنگز حاصل کیں، مگر سوشل میڈیا پر اس کی طوالت کو شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کے برعکس ایک اور پاکیزہ نسبتاً کم اقساط میں مکمل ہوا اور اسے اس کی کہانی اور پروڈکشن کے لیے سراہا گیا۔ یہ فرق محض ناظرین کے ذوق کا نہیں بلکہ ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے، خاص طور ایک ایسے دور میں جہاں کم سے کم اقساط کی او ٹی ٹی سیریز کو دیکھنے والے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پر مواد کا فارمیٹ روایتی ٹی وی سے مختلف ہوتا ہے۔ یہاں سیریز عموماً 6 سے 10 اقساط پر مشتمل ہوتی ہیں اور ہر قسط کا دورانیہ بھی محدود ہوتا ہے۔ اس فارمیٹ میں کہانی کو غیر ضروری طوالت کے بغیر پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اداکار و ہدایتکار ساجد حسن گزشتہ چالیس سال سے شوبز سے وابستہ ہیں، نہ صرف وہ انڈین ٹی وی اور فلموں میں کام کرچکے ہیں بلکہ حال ہی میں ایمازون پرائم کی سیریز بیٹ میں بھی ایک اہم کردار میں نظر آئے، بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے انھوں نے پاکستان اور انٹرنیشنل لیول کے فرق کو واضح کیا۔ ’باہر ہر چیز پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے، ریہرسل، سکرپٹ ریڈنگ اور شوٹنگ کا مکمل شیڈول۔ یہی چیز ہمارے ہاں کم نظر آتی ہے۔‘ کمرشل دباؤ اور اقساط کا پھیلاؤ ڈرامہ نگار صائمہ اکرم چوہدری کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، گذشتہ دس سالوں کے دوران وہ سنو چندا، عشق جلیبی اور چپکے چپکے سمیت کئی ایسے رمضان ڈرامے لکھ چکی ہیں، جن کا دورانیہ بھی کم ہوتا ہے اور جن کی اقساط کا تعین بھی پہلے سے ہوتا ہے۔ بی بی سی اردو سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی ڈراموں کی طوالت کی سب سے بڑی وجہ کمرشل ازم ہے۔ ’جب ایک ڈرامہ مقبول ہو جاتا ہے تو اسے طول دینا ایک کاروباری فیصلہ بن جاتا ہے۔ اضافی اقساط کا فائدہ صرف پروڈیوسر کو ہوتا ہے۔‘ وہ وضاحت کرتی ہیں کہ اکثر ڈرامے ایک مخصوص تعداد کی اقساط کے لیے لکھے جاتے ہیں، مگر بعد میں انہیں فلیش بیکس، سست رفتار مناظر اور غیر ضروری ٹریکس کے ذریعے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تخلیقی نقصان تخلیق کاروں کی نظر میں رائٹر اور ڈائریکٹر محسن علی نے گذشتہ چند سالوں میں منی سیریز فارمیٹ پر کام کرنے کی کوشش کی، ان کا لکھا ڈرامہ گناہ جس میں صبا قمر، سرمد کھوسٹ اور رابعہ بٹ مرکزی کردار ادا کررہی تھیں، اس قدر مقبول ہوا تھا کہ ہدایتکار عدنان سرور کو اس کا پریکویل انسپکٹر صبیحہ بنانا پڑا تھا۔’جب آپ ایک مکمل کہانی کو کھینچتے ہیں تو آپ اس کی تاثیر کھو دیتے ہیں۔‘ ان کے مطابق مسئلہ صرف پروڈیوزرز کا نہیں بلکہ پورے سسٹم کا ہے، جہاں ادائیگی کا نظام فی قسط کے حساب سے ہوتا ہے، جس سے اقساط بڑھانے کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ حال ہی میں ٹی وی ڈراموں سے رائلٹی اور کری ایٹیو فریڈم کی وجہ سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہدایتکار کاشف نثار کے مطابق پاکستانی انڈسٹری کو صرف کہانی نہیں بلکہ تکنیکی مہارتوں میں بھی بہتری کی ضرورت ہے۔ ’او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کے لیے کام کرنا ایک الگ ہنر ہے۔ ہمیں ساؤنڈ، ایڈیٹنگ اور کلر گریڈنگ جیسے شعبوں میں بھی عالمی معیار تک پہنچنا ہوگا۔‘ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پاکستان اس میدان میں کئی سال پیچھے ہے اور اس خلا کو پُر کرنے کے لیے تربیت اور سرمایہ کاری ضروری ہے
