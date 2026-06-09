پاکستان کا اقوام متحدہ میں افغانستان پر سخت مؤقف: دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ

پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل میں افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی، طالبان کی ناکامیوں اور علاقائی سلامتی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طالبان دہشت گرد گروہوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائیاں کریں ورنہ وقت ختم ہو رہا ہے۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے ایک تفصیلی بیان میں سرحد پار دہشت گردی ، طالبان کی ناکامیوں اور علاقائی سلامتی کے خدشات پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے یو این اے ایم اے کی قائم مقام خصوصی نمائندہ جارجیٹ گیگنن اور دیگر حکام کی بریفنگز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل کی رپورٹ کا نوٹس لیا۔ سفیر نے کہا کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے تقریباً نصف دہائی بعد بھی افغانستان نہ تو مکمل امن کی طرف بڑھ سکا ہے اور نہ ہی اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ پائیدار استحکام حاصل کر پایا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ توقع تھی کہ طالبان ایک ذمہ دار حکومت کے طور پر اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کریں گے اور افغانستان کو استحکام و ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، تاہم ایسا نہ ہو سکا۔ پاکستان ی مندوب نے کہا کہ افغانستان طویل عرصے سے دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے جس کے اثرات پاکستان سمیت پورے خطے پر پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور اس کی مجید بریگیڈ، داعش خراسان (ISIL-K)، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ (ETIM) اور دیگر گروہوں کا ذکر کیا جو افغانستان کی سرزمین سے سرگرم ہیں اور جن کے خلاف مؤثر اور قابل تصدیق کارروائیاں نہیں کی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ عرصے میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں خطرناک اضافہ ہوا ہے، مثال کے طور پر 9 مئی کو خیبر پختونخوا میں پولیس چوکی پر VBIED حملے میں 15 اہلکار شہید ہوئے جس کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود عناصر نے کی۔ سفیر نے مزید کہا کہ دہشت گرد گروہوں کو جدید ہتھیاروں اور ڈرونز تک رسائی حاصل ہے جن میں وہ اسلحہ بھی شامل ہے جو افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے دوران چھوڑا گیا تھا۔ اب تک انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں ایسے ہتھیاروں کی ضبطی کے 290 سے زائد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سفیر نے کہا کہ طالبان کی جانب سے دہشت گرد گروہوں کی کھلی مذمت سے گریز اور ان سے لاتعلقی نہ اختیار کرنا شدید تشویش کا باعث ہے جو ان گروہوں کے ساتھ ممکنہ ملی بھگت کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اپنی خودمختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر دفاع کا حق رکھتا ہے اور اس نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دی ہے۔ قطر، ترکیہ، سعودی عرب اور چین سمیت دوست ممالک کے کردار کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طالبان کی مسلسل ہٹ دھرمی صورتحال کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ اقوامِ متحدہ کی رپورٹ پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض اوقات افغانستان کے مسائل کی ذمہ داری بیرونی عوامل پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ اندرونی حقائق اور طالبان کی پالیسیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رپورٹ میں غیر قانونی معیشت، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت جیسے پہلوؤں کو مناسب طور پر شامل نہیں کیا گیا، اور انسانی بحران کی بنیادی وجہ طالبان کی ناکام پالیسیاں ہیں۔ 2026 کے انسانی امدادی منصوبے کے لیے صرف 14 فیصد فنڈنگ کی دستیابی صورتحال کی سنگینی ظاہر کرتی ہے۔ سرحدی بندش کے حوالے سے پاکستان نے واضح کیا کہ یہ انسانی امداد کی ترسیل میں رکاوٹ نہیں بنتی، تاہم بعض اوقات افغان حکام خود امدادی کھیپوں کو داخلے کی اجازت نہیں دیتے۔ سفیر نے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ خواتین اور لڑکیوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے جو بین الاقوامی قوانین اور اسلامی اصولوں کے منافی ہے۔ پاکستان ی مندوب نے بتایا کہ چار دہائیوں میں پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی لیکن یہ مستقل بندوبست نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اقوامِ متحدہ سے افغان شہریوں کی تیسرے ممالک میں آبادکاری کے معاملات پر شفافیت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دوحہ عمل اور موزیک ایکشن پلان کا منتظر ہے تاکہ افغانستان کے مسائل کا جامع حل نکالا جا سکے۔ پاکستان کا مؤقف ہے کہ افغانستان میں امن سے خطے کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ آخر میں انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کا مطالبہ سادہ اور دوٹوک ہے: طالبان دہشت گرد گروہوں کے خلاف قابل تصدیق اور مستقل کارروائیاں کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس مقصد کے لیے وقت تیزی سے محدود ہو رہا ہے، تاہم ابھی بھی موقع موجود ہے کہ طالبان مثبت راستہ اختیار کریں اور افغان عوام کے مفاد میں بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعاون کریں.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے ایک تفصیلی بیان میں سرحد پار دہشت گردی، طالبان کی ناکامیوں اور علاقائی سلامتی کے خدشات پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے یو این اے ایم اے کی قائم مقام خصوصی نمائندہ جارجیٹ گیگنن اور دیگر حکام کی بریفنگز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل کی رپورٹ کا نوٹس لیا۔ سفیر نے کہا کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے تقریباً نصف دہائی بعد بھی افغانستان نہ تو مکمل امن کی طرف بڑھ سکا ہے اور نہ ہی اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ پائیدار استحکام حاصل کر پایا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ توقع تھی کہ طالبان ایک ذمہ دار حکومت کے طور پر اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کریں گے اور افغانستان کو استحکام و ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، تاہم ایسا نہ ہو سکا۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ افغانستان طویل عرصے سے دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے جس کے اثرات پاکستان سمیت پورے خطے پر پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور اس کی مجید بریگیڈ، داعش خراسان (ISIL-K)، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ (ETIM) اور دیگر گروہوں کا ذکر کیا جو افغانستان کی سرزمین سے سرگرم ہیں اور جن کے خلاف مؤثر اور قابل تصدیق کارروائیاں نہیں کی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ عرصے میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں خطرناک اضافہ ہوا ہے، مثال کے طور پر 9 مئی کو خیبر پختونخوا میں پولیس چوکی پر VBIED حملے میں 15 اہلکار شہید ہوئے جس کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود عناصر نے کی۔ سفیر نے مزید کہا کہ دہشت گرد گروہوں کو جدید ہتھیاروں اور ڈرونز تک رسائی حاصل ہے جن میں وہ اسلحہ بھی شامل ہے جو افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے دوران چھوڑا گیا تھا۔ اب تک انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں ایسے ہتھیاروں کی ضبطی کے 290 سے زائد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سفیر نے کہا کہ طالبان کی جانب سے دہشت گرد گروہوں کی کھلی مذمت سے گریز اور ان سے لاتعلقی نہ اختیار کرنا شدید تشویش کا باعث ہے جو ان گروہوں کے ساتھ ممکنہ ملی بھگت کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اپنی خودمختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر دفاع کا حق رکھتا ہے اور اس نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دی ہے۔ قطر، ترکیہ، سعودی عرب اور چین سمیت دوست ممالک کے کردار کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طالبان کی مسلسل ہٹ دھرمی صورتحال کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ اقوامِ متحدہ کی رپورٹ پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض اوقات افغانستان کے مسائل کی ذمہ داری بیرونی عوامل پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ اندرونی حقائق اور طالبان کی پالیسیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رپورٹ میں غیر قانونی معیشت، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت جیسے پہلوؤں کو مناسب طور پر شامل نہیں کیا گیا، اور انسانی بحران کی بنیادی وجہ طالبان کی ناکام پالیسیاں ہیں۔ 2026 کے انسانی امدادی منصوبے کے لیے صرف 14 فیصد فنڈنگ کی دستیابی صورتحال کی سنگینی ظاہر کرتی ہے۔ سرحدی بندش کے حوالے سے پاکستان نے واضح کیا کہ یہ انسانی امداد کی ترسیل میں رکاوٹ نہیں بنتی، تاہم بعض اوقات افغان حکام خود امدادی کھیپوں کو داخلے کی اجازت نہیں دیتے۔ سفیر نے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ خواتین اور لڑکیوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے جو بین الاقوامی قوانین اور اسلامی اصولوں کے منافی ہے۔ پاکستانی مندوب نے بتایا کہ چار دہائیوں میں پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی لیکن یہ مستقل بندوبست نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اقوامِ متحدہ سے افغان شہریوں کی تیسرے ممالک میں آبادکاری کے معاملات پر شفافیت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دوحہ عمل اور موزیک ایکشن پلان کا منتظر ہے تاکہ افغانستان کے مسائل کا جامع حل نکالا جا سکے۔ پاکستان کا مؤقف ہے کہ افغانستان میں امن سے خطے کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ آخر میں انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کا مطالبہ سادہ اور دوٹوک ہے: طالبان دہشت گرد گروہوں کے خلاف قابل تصدیق اور مستقل کارروائیاں کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس مقصد کے لیے وقت تیزی سے محدود ہو رہا ہے، تاہم ابھی بھی موقع موجود ہے کہ طالبان مثبت راستہ اختیار کریں اور افغان عوام کے مفاد میں بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعاون کریں
افغانستان دہشت گردی پاکستان اقوام متحدہ طالبان