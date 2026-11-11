پاکستان کا صاف توانائی سے متعلق عالمی عزم: وزیراعظم شہباز شریف کا انطالیہ خطاب
وزیراعظم شہباز شریف نے کوپ 31 میں صاف توانائی کے اہداف پر زور دیتے ہوئے پاکستان کے توانائی کے نظام میں 55٪ صاف توانائی اور آٹو پالیسی کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کے اہداف کو واضح کیا۔ وہ مالی معاونت کے لئے عالمی شراکت داروں سے خواہش مند ہیں۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ترکی کے شہر انطالیہ میں اقوام متحدہ کی 31ویں موسمیاتی تبدیلی کانفرنس ( کوپ 31) میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی صاف توانائی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لئے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان نے توانائی کے مجموعی نظام میں صاف توانائی کے ذرائع کا حصہ 55٪ تک بڑھا دیا ہے اور ملک کے ساتویں جوہری بجلی گھر کے حصے کا افتتاح کر کے ہائیٹیک توانائی کے حصول میں بڑا قدم کنسیل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آٹو پالیسی کے تحت 2030 تک 30٪ نئی گاڑیوں کو الیکٹرک بنانے کا ہدف مقرر کیا اور گواہیاں پیش کیں کہ ہر دس موٹر سائیکل میں سے ایک الیکٹرک موٹر سائیکل ہوگی۔ اس بڑے ٹیکنالوجی مایل اسٹون کو تکمیل کے لئے 138 ارب ڈالر کی ضرورت کا جواز دیا گیا، جبکہ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کی جگہ شمسی توانائی کے استعمال کے لیے 50 ارب ڈالر کی مزید سرمایہ کاری درکار ہے۔ ان کے مطابق براہِ راست مالی معاونت کے بغیر ترقی پذیر ممالک نہ صرف توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو توسیع نہیں دے سکتے بلکہ فرقوں میں توانائی کو محفوظ بنانے میں بھی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان نے عالمی شراکت داروں سے درخواست کی کہ وہ رعایتی شرائط پر مالی معاونت اور سستی ٹیکنالوجی کی منتقلی کو یقینی بنائیں تاکہ عالمی برادری کو کم کاربن اخراج کے ساتھ معیشتی ترقی کے لیے دوسرے نقشے مل سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے 2035 تک 35٪ ہدف کو عملی جامہ پہنانے کے لئے عالمی تعاون کو اجاگر کیا، جس میں 35٪ تک کا عزم کر لیں۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت اور عوامی توانائی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ کیا لیکن اس کا ماحول پر ضیاع نہ ہو، اس بات پر زور دیا۔ ان کا یہی پیغام تھا کہ پاکستان صاف توانائی کی پالیسی میں پیش رفت کے ساتھ ساتھ معاشرتی استحکام اور ماحولیاتی تحفظ دونوں کو ایک ساتھ پیش کرے گا۔ یہ خطاب قطر کے صدر اور دیگر عالمی لیڈروں کے سامنے ہوا، جس کا مقصد مشرقی ایشیا کو ماحولیاتی ٹیکنالوجی میں ترغیب دینا اور سرمایہ کاروں کو پاکستان کے توانائی منصوبوں میں ملوث کرنا تھا۔ سربراہان تھیں اس واقعے میں شواہد کہ پاکستان نے بجلی کے حوالے سے مستقبل کے لئے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔ ان کی حکومت کے زیرِ اثر جتنے بڑے پراجیکٹس مرحلہ وار کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے تجزیے کی بنیاد پاکستان کی ایجنڈے کو بہترین بناتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ عوامی راہگیری کے مسئلے کے ساتھ ساتھ منصوبوں کے لئے مالی وسائل کی کمی سی۔ اس فیچر میں کہہ رہے ہیں کہ لوگ نوٹ کر لین اگر دعیات کے روپے کے ساتھ بھی مکملی اور کاپ سی دیہیں۔ اس طرح بے ریکارڈ خطے کا منظوری ہے۔ یہ بیان برتھ انسانی کارگج اور موہن کے عالمی معیار کی افادیت پر مبنی ہے۔ وہ پنچامہ مجنبیون کو دے دیتے ہیں اگر سفائی کے مسئلے کے ساتھ عوام کا ایکچاہا بہترین ہوتا۔ اس طرح ہمیں حفاظتی شفاف ترین خطے کے لیے خدمات کی ضرورت ہے۔ وہ انہیں اس حلیہ ڈیل جونے میں بہترا کرسیچی گاہکوں سے جوڑتی کا فرق کندھے کیچک اکثر۔ شام کے آخر میں انہوں نے ایک مختصر نتیجہ نکالا کہ پاکستان عالمی ماحولیاتی مثال کا حصہ بنے گا، اگر سرمایہ کار اور عالمی امداد قابلیت کے ساتھ مل جائے۔ وہ جانتے ہیں کہ 2035 تک پاکستان خوشی شروعات کرے گا، اگر مالی معاونت اور سستی ٹیکنالوجی کے ساتھ مناسب حکمت عملی ساکن کیا جائے۔ ان کے مطابق ماحولیاتی بحران راہ دکھانا واضح ہے اور حکومت عالمی شراکت داروں سے امید رکھتی ہے کہ وہ صرف اردو کے آدھار پر نہ رہیں بلکہ عوامی فہم اور عمل سے فراہم کریں۔ ان کی تشریف پذیری نے اس کہانیا کو روشناس کرایا کہ معیشت اور ماحول کو ایک ساتھ معاشرتی ترقی کے لئے کس طرح ایک مشین بنائی جائے۔ یہ موجودہ تاریخ میں پاکستان کی توانائی اور ماحولیاتی انٹرنیشنل گولڈ لائن میں شمولیت کے لئے تحول کی مشق ہے۔ ان کے مطابق اگر قرضوں کا بوجھ نہیں ہو تو اسٹیڈن میں ترقی کے لئے سمیلیٹک مسایل اور تصویری پالیسیز کو بہتر بنانے کے لئے حقیقی وسائل درکار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عالمی معاشی شراکت سے ماضی کے نمونے اور خودکار برادریوں کی حمایت کے ساتھ نیا منظرنامہ تعمیر کرنا ضروری ہے۔ یہ مشترکہ عمل پاکستان کو عالمی سطح پر سرمایہ کاروں کے سامنے اپنی امیج بہتر بنانے میں مدد دے گا، جبکہ ماحولیاتی جوابی عملبندی کے ذریعے فیضان کے نسلوں کو خوبصورتی سے مستقبل کے لئے ایک واضح راستہ دکھائے گا۔.
وزیراعظم شہباز شریف نے ترکی کے شہر انطالیہ میں اقوام متحدہ کی 31ویں موسمیاتی تبدیلی کانفرنس (کوپ 31) میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی صاف توانائی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لئے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان نے توانائی کے مجموعی نظام میں صاف توانائی کے ذرائع کا حصہ 55٪ تک بڑھا دیا ہے اور ملک کے ساتویں جوہری بجلی گھر کے حصے کا افتتاح کر کے ہائیٹیک توانائی کے حصول میں بڑا قدم کنسیل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آٹو پالیسی کے تحت 2030 تک 30٪ نئی گاڑیوں کو الیکٹرک بنانے کا ہدف مقرر کیا اور گواہیاں پیش کیں کہ ہر دس موٹر سائیکل میں سے ایک الیکٹرک موٹر سائیکل ہوگی۔ اس بڑے ٹیکنالوجی مایل اسٹون کو تکمیل کے لئے 138 ارب ڈالر کی ضرورت کا جواز دیا گیا، جبکہ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کی جگہ شمسی توانائی کے استعمال کے لیے 50 ارب ڈالر کی مزید سرمایہ کاری درکار ہے۔ ان کے مطابق براہِ راست مالی معاونت کے بغیر ترقی پذیر ممالک نہ صرف توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو توسیع نہیں دے سکتے بلکہ فرقوں میں توانائی کو محفوظ بنانے میں بھی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان نے عالمی شراکت داروں سے درخواست کی کہ وہ رعایتی شرائط پر مالی معاونت اور سستی ٹیکنالوجی کی منتقلی کو یقینی بنائیں تاکہ عالمی برادری کو کم کاربن اخراج کے ساتھ معیشتی ترقی کے لیے دوسرے نقشے مل سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے 2035 تک 35٪ ہدف کو عملی جامہ پہنانے کے لئے عالمی تعاون کو اجاگر کیا، جس میں 35٪ تک کا عزم کر لیں۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت اور عوامی توانائی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ کیا لیکن اس کا ماحول پر ضیاع نہ ہو، اس بات پر زور دیا۔ ان کا یہی پیغام تھا کہ پاکستان صاف توانائی کی پالیسی میں پیش رفت کے ساتھ ساتھ معاشرتی استحکام اور ماحولیاتی تحفظ دونوں کو ایک ساتھ پیش کرے گا۔ یہ خطاب قطر کے صدر اور دیگر عالمی لیڈروں کے سامنے ہوا، جس کا مقصد مشرقی ایشیا کو ماحولیاتی ٹیکنالوجی میں ترغیب دینا اور سرمایہ کاروں کو پاکستان کے توانائی منصوبوں میں ملوث کرنا تھا۔ سربراہان تھیں اس واقعے میں شواہد کہ پاکستان نے بجلی کے حوالے سے مستقبل کے لئے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔ ان کی حکومت کے زیرِ اثر جتنے بڑے پراجیکٹس مرحلہ وار کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے تجزیے کی بنیاد پاکستان کی ایجنڈے کو بہترین بناتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ عوامی راہگیری کے مسئلے کے ساتھ ساتھ منصوبوں کے لئے مالی وسائل کی کمی سی۔ اس فیچر میں کہہ رہے ہیں کہ لوگ نوٹ کر لین اگر دعیات کے روپے کے ساتھ بھی مکملی اور کاپ سی دیہیں۔ اس طرح بے ریکارڈ خطے کا منظوری ہے۔ یہ بیان برتھ انسانی کارگج اور موہن کے عالمی معیار کی افادیت پر مبنی ہے۔ وہ پنچامہ مجنبیون کو دے دیتے ہیں اگر سفائی کے مسئلے کے ساتھ عوام کا ایکچاہا بہترین ہوتا۔ اس طرح ہمیں حفاظتی شفاف ترین خطے کے لیے خدمات کی ضرورت ہے۔ وہ انہیں اس حلیہ ڈیل جونے میں بہترا کرسیچی گاہکوں سے جوڑتی کا فرق کندھے کیچک اکثر۔ شام کے آخر میں انہوں نے ایک مختصر نتیجہ نکالا کہ پاکستان عالمی ماحولیاتی مثال کا حصہ بنے گا، اگر سرمایہ کار اور عالمی امداد قابلیت کے ساتھ مل جائے۔ وہ جانتے ہیں کہ 2035 تک پاکستان خوشی شروعات کرے گا، اگر مالی معاونت اور سستی ٹیکنالوجی کے ساتھ مناسب حکمت عملی ساکن کیا جائے۔ ان کے مطابق ماحولیاتی بحران راہ دکھانا واضح ہے اور حکومت عالمی شراکت داروں سے امید رکھتی ہے کہ وہ صرف اردو کے آدھار پر نہ رہیں بلکہ عوامی فہم اور عمل سے فراہم کریں۔ ان کی تشریف پذیری نے اس کہانیا کو روشناس کرایا کہ معیشت اور ماحول کو ایک ساتھ معاشرتی ترقی کے لئے کس طرح ایک مشین بنائی جائے۔ یہ موجودہ تاریخ میں پاکستان کی توانائی اور ماحولیاتی انٹرنیشنل گولڈ لائن میں شمولیت کے لئے تحول کی مشق ہے۔ ان کے مطابق اگر قرضوں کا بوجھ نہیں ہو تو اسٹیڈن میں ترقی کے لئے سمیلیٹک مسایل اور تصویری پالیسیز کو بہتر بنانے کے لئے حقیقی وسائل درکار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عالمی معاشی شراکت سے ماضی کے نمونے اور خودکار برادریوں کی حمایت کے ساتھ نیا منظرنامہ تعمیر کرنا ضروری ہے۔ یہ مشترکہ عمل پاکستان کو عالمی سطح پر سرمایہ کاروں کے سامنے اپنی امیج بہتر بنانے میں مدد دے گا، جبکہ ماحولیاتی جوابی عملبندی کے ذریعے فیضان کے نسلوں کو خوبصورتی سے مستقبل کے لئے ایک واضح راستہ دکھائے گا۔
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