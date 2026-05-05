پاکستان-چین تعلقات: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی سفیر جیانگ زائیڈونگ کے درمیان تاریخی ملاقات

پاکستان میں چینی سفیر جیانگ زائیڈونگ نے منگل کو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی، جہاں دونوں جانبوں نے پاکستان-چین کی تاریخی استراتیجک شراکت کو مزید مضبوط کرنے کا عزم تکرار کیا۔ ملاقات میں ثنائی تعاون، علاقائی استقرار، اور سیاسی اور اقتصادی روابط کی مزید توسیع پر فوکس کیا گیا۔ خارجہ دفتر کے متحدث کے مطابق، چینی سفیر نے پاکستان کو مرکز حق کی سالگرہ پر ’’دہشت گردی پر فیصلہ کن فتح‘‘ حاصل کرنے پر تہنیت کی۔ انھوں نے پاکستان-چین استراتیجک تعاونی شراکت کی مسلسل اور مضبوطی پر تحسین کی، جسے علاقائی استقرار اور ترقی کا ایک کلیدی ستون کہا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے چین کے ساتھ ’’آئرون کلڈ‘‘ اور ’’آل ویذر‘‘ استراتیجک شراکت کو مزید مضبوط کرنے کا عزم تکرار کیا۔ انھوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات متعدد میدانوں میں شامل ہیں، جن میں اقتصادی تعاون، ترقیاتی منصوبے، اور علاقائی تنسیق شامل ہیں۔ ڈار نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ قریب تعلقات کو قدر دیتا ہے اور تمام مشترک منافع کے علاقوں میں تعاون کو بڑھانے پر کام کر رہا ہے۔ ملاقات کے دوران، دونوں جانبوں نے یہ بات قبول کی کہ پاکستان-چین تعلقات علاقائی تعاون، ترقی، اور طویل مدتی استقرار کے لیے ضروری ہیں۔ انھوں نے آجندہ کے سالوں میں ثنائی تعاملات کو مزید گہرائی اور وسعت دینے کی مشترکہ خواہش کا اظہار کیا۔ بحث میں علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر مسلسل تنسیق پر بھی جورہات کی گئی۔ یہ ملاقات وزیر خارجہ کی جانب سے کی گئی مختلف سطح کی سیاسی ملاقاتوں کے سلسلے میں آئی، جن میں علاقائی امنیتی مباحثات اور خارجی سفیران کے ساتھ تعاملات شامل تھے۔ اس سے پہلے، اسحاق ڈار کی جانب سے بھی پاکستان کی سیاسی کوششوں پر جورہات کی گئی تھیں، جن میں پانی کے تنازعات اور امنیتی ترقیات شامل تھیں.
