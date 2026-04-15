پاکستان کا اقوام متحدہ میں ویٹو اختیار پر سخت مؤقف، خاتمے یا پابندیوں کا مطالبہ

پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو اختیار کے خاتمے یا اس پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ ویٹو کا ناجائز استعمال عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک سنگین رکاوٹ ہے اور اس میں شفافیت اور جوابدہی بڑھانے کی ضرورت ہے۔
اقوام متحدہ میں پاکستان نے سلامتی کونسل کے ویٹو اختیار کے خلاف ایک مضبوط اور واضح موقف اختیار کیا ہے، اس کے خاتمے یا کم از کم اس پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیویارک میں بین الحکومتی مذاکرات کے تیسرے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے، پاکستان کے مستقل مندوب، عاصم افتخار احمد نے زور دے کر کہا کہ سلامتی کونسل میں بار بار پیدا ہونے والا تعطل دراصل مستقل اراکین کی جانب سے ویٹو کے ناجائز استعمال کا نتیجہ ہے، جو عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک سنگین رکاوٹ بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ویٹو کا اختیار اس دور میں ایک فرسودہ نظام کی عکاسی کرتا ہے، اور اس کے باوجود، نئے مستقل اراکین کو ویٹو دینے کی تجاویز پیش کی جا رہی ہیں، جو کہ ایک بڑا تضاد ہے۔
عاصم افتخار احمد نے مزید کہا کہ پاکستان کا موقف بہت واضح ہے: یا تو ویٹو کے اختیار کو مکمل طور پر ختم کیا جائے یا پھر اس کے استعمال کو سختی سے محدود کیا جائے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان ویٹو کے اختیار میں کسی بھی قسم کی توسیع یا نئے مستقل اراکین کے اضافے کی سخت مخالفت کرتا ہے، کیونکہ اس سے عالمی مسائل مزید پیچیدہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے ویٹو کے استعمال میں شفافیت اور جوابدہی بڑھانے پر بھی زور دیا، اور تجویز دی کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو اس حوالے سے زیادہ موثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان نے تجویز دی ہے کہ سلامتی کونسل میں مستقل اراکین کے بجائے منتخب اراکین کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، تاکہ طاقت کا توازن بہتر ہو سکے اور ویٹو کے استعمال کی سیاسی قیمت بڑھائی جا سکے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر کونسل کے اراکین کی تعداد زیادہ ہوگی، تو کسی بھی قرارداد کو ویٹو کرنا آسان نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے لیے ایک وسیع اکثریت کی مخالفت درکار ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سلامتی کونسل کی اصلاحات کو ایک جامع پیکیج کے طور پر دیکھا جائے، اور اگر حقیقی اصلاحات مطلوب ہیں، تو کسی بھی ملک کو خصوصی مراعات نہیں دی جانی چاہئیں۔
اس کے علاوہ، خبر میں پشاور میں سی ٹی ڈی کی کارروائی کا بھی ذکر ہے، جس میں فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں دو مطلوب دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ حکومت کی جانب سے عوامی فلاح و بہبود اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے تمام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لانے کی کوششوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
