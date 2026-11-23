پاکستان میں نیشنل ذیابیطس پروگرام اور مسجد مودل کا اعلان
وزارت صحت اور ڈی پی اے کے تعاون سے نیا نیشنل ذیابیطس پروگرام شروع ہوگا۔ 2027 میں مسجد مودل لانچ ہونے والا ہے جو 57 او آئی سی ممالک میں پھیلے گا۔
پاکستان صحت کے شعبے میں ایک تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے اپنا پہلا نیشنل ذیابیطس (شکر کی بیماری) پروٹیکشن اینڈ کنٹرول پروگرام لانچ کرنے جا رہا ہے۔ یہ اہم فیصلہ وزارت صحت پاکستان کی براہ راست تعاون اور وزیراعظم ہائوس کے ہدایات پر عمل درآمد کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ ڈیابٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان (ڈی پی اے) کی جانب سے کراچی میں منعقدہ سائنسی کانفرنس میں یہ معلومات دی گئیں جس کا مقصد ورلڈ ذیابیطس ڈے منانا تھا۔ اس پروگرام کا آغاز اگلے مہینے اسلام آباد سے کیا جائے گا جبکہ اس کا مکمل نفاذ تین سے پانچ سال کی مدت میں طے پایا ہے۔
مسجد مودل اور او آئی سی ممالک میں توسیع
ڈیابیطس کی روک تھام کے لیے ایک منفرد اور جدید 'مسجد مودل' کو بھی پیش کیا جا رہا ہے جسے ابتدائی طور پر پاکستان میں 2027 کی ابتدا میں متعارف کرایا جائے گا۔ یہ ماڈل بنگلہ دیش سے ماخوذ ہے جسے ڈیابیطس کے ماہر پروفیسر اے کے آزاد خان کی قیادت میں تیار کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کو صرف پاکستان تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اسے عالمی سطح پر آگے بڑھایا جائے گا اور دنیا بھر کے 57 او آئی سی (آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن) ممبر ممالک میں بھی لانچ کیا جائے گا۔Also readHajj 2027 Registration Online Shuru Hona Hai
بنگلہ دیش میں آزمائے جانے والے اس ماڈل کی کامیابی کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سال کے دوران ٹارگٹ علاقوں میں نئے ذیابیطس کے کیسز میں 42 فیصد تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس کامیاب پروگرام نے پہلے 100 مساجد سے آغاز کیا جہاں اماموں اور ان کے خاندان کے خواتین ارکان کو بیماری کے بارے میں تعلیم دی گئی۔ پھر اسے بنگلہ دیش کی تقریباً 3 لاکھ 30 ہزار مساجد تک وسیع کر دیا گیا جو ہر جمعہ کو تقریباً 20 ملین سے 40 ملین لوگوں تک پہنچتا ہے۔
آر پی آئی ڈی اسکور اور کمیٹی کی تشکیل
ڈیابیطس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل پروفیسر ڈاکٹر عبدالباثیت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ قومی پروگرام کا پہلا مرحلہ عوامی آگاہی اور ابتدائی خطرے کا اندازہ لگانے پر مرکوز ہوگا۔ اس کے لیے 'آر پی آئی ڈی اسکور' (RAPID Score) کا استعمال کیا جائے گا جو مریضوں میں شکر کی بیماری کے خطرے کا جائزہ لینے کا ایک سادہ اور مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پروگرام کو جاری رکھنے اور نگرانی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جس کی تفصیلات اگلے ایک سے دو ہفتوں کے اندر عوام کے سامنے لائی جائیں گی۔
اس کمیٹی کے اجراء کے بعد اگلے مراحل میں پورے ملک میں ذیابیطس کی روک تھام، تشخیص اور علاج کی سہولیات قائم کرنے کا ہدف ہے۔ ڈاکٹر عبدالباثیت کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلا comprehensive منصوبہ ہے جو صدارتی ہدایات اور وفاقی حکومت کی مکمل حمایت کے تحت تیار کیا گیا ہے۔
حیاتیاتی ذیابیطس اور خواتین کی صحت کا خطرہ
ڈیابیطس ایسوسی ایشن آف پاکستان کی وائس پریذیڈنٹ پروفیسر شبین Naz مسعود نے کانفرنس میں تشویشناک آمار پیش کیں جن کے مطابق پاکستان کے تقریباً ایک تہائی لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر خواتین کی صحت کو ہدف بناتے ہوئے کہا کہ بچوں کی پیدائش سے پہلے اور دورانِ حمل بلڈ گلوکوز اسکریننگ کرانا انتہائی ضروری ہے تاکہ ماں اور بچے دونوں کی جان بچائی جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ احتیاطی تدابیر دل کے دورے، گردوں کی ناکامی یا ہائی بلڈ پریشر جیسے پیچیدگیاں پیدا ہونے سے کئی سال پہلے ہی اختیار کی جانی چاہئیں۔
پروفیسر شبین نے تین مرحلوں والے بلڈ گلوکوز اسکریننگ پروٹوکول کی سفارش کی ہے کیونکہ گیسٹیشنل ذیابیطس (حمل کی دوران میں ہونے والی شوگر) میں اکثر کوئی ظاہری علامات نہیں ہوتیں۔ انہوں نے ڈاکٹرز اور مریضوں کو خبردار کیا کہ حمل کی شوگر کو عارضی مسئلہ سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے۔ اگر اس کی بروقت تشخیص اور علاج نہ کیا گیا تو متاثرہ خواتین میں تین سے چار سال کے اندر اندر ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرے میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔
خاموش قاتل اور نئی ٹیکنالوجی کا کردار
ڈیابیطس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ایکیڈیمکس کے وائس پریذیڈنٹ پروفیسر م زمان شیخ نے کہا کہ پاکستان ذیابیطس سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہو چکا ہے جہاں پھیلاؤ کی شرح 33 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے۔ انہوں نے اس بیماری کو 'خاموش قاتل' قرار دیا کیونکہ یہ علامات کے بغیر آٹھ سے دس سال تک جسم میں چھپ سکتی ہے۔ پروفیسر زمان نے بتایا کہ کچھ مریض بلڈ گلوکوز لیول 300 تک پہنچنے پر بھی اپنی صحت کو لاپرواہی سے پیش آتے ہیں اور علاج سے گریز کرتے ہیں۔
بین الاقوامی ڈیابیطس فیڈریشن کی وائس پریذیڈنٹ ایرام غفور نے جدید ٹیکنالوجی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل گلوکوز مانیٹرنگ (Continuous Glucose Monitoring) ٹیکنالوجی ذیابیطس کے مریضوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف موجودہ مریضوں کی مدد کرتی ہے بلکہ پری ڈیابیطس (Prediabetes) کے مریضوں کو بھی شکر کی بیماری میں تبدیل ہونے سے روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔
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