پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا دفاعی تعاون مضبوط کرنے پر اتفاق
پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت تعاون بڑھانے اور علاقائی امن کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں اجلاس کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا۔
پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے دفاعی تعاون مضبوط کرنے اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تینوں ممالک نے ایک دوسرے کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جمعے کے روز اسلام آباد میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ اینڈ ڈیفنس کونسل کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں یہ فیصلہ سنایا۔
اجلاس میں تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ و دفاع اور سینئر فوجی حکام نے شرکت کی۔ پاکستانی وفد میں اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرмی چیف فیلڈ marshal عاصم منیر شامل تھے۔ سعودی وفد کی قیادت وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان، وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی نے کی۔ ترکیہ کے وفد میں وزیر خارجہ حاکان فیدان، وزیر دفاع یاشار گولر اور چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سلجوک بیراکтарوغلو شامل تھے۔Also readADB approves $468 million for water and agriculture projects in Pakistan
مشترکہ دفاعی معاہدے کے اہم فیصلے اور ڈھانچہ
اجلاس میں تینوں ممالک نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سے اپنی وابستگی دوبارہ دہرائی، جس کے تحت باہمی مدد، اجتماعی دفاع اور ایک دوسرے کی خودمختاری کا احترام شامل ہے۔ اسحاق ڈار کے مطابق اجلاس میں مکہ میں ہونے والے پچھلے دفاعی اتحاد کے اجلاس کے فیصلوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔
تینوں ممالک اس بات پر بھی مطمئن ہیں کہ اتحاد کا مستقل سیکریٹریٹ سعودی عرب میں مکمل طور پر فعال بنانے کا کام جاری ہے۔ معاہدے کے مطابق کسی ایک رکن پر مسلح حملہ تینوں پر حملہ تصور ہوگا، اور دیگر اراکین دستیاب ذرائع بشمول فوجی مدد فراہم کریں گے۔ یہ معاہدہ 7 اگست کو پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے دستخط کے ساتھ منظور کیا تھا۔
اس اتحاد کا بنیادی فیصلہ ساز فورم اسٹریٹجک پارٹنرشپ اینڈ ڈیفنس کونسل ہے، جس میں تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ و دفاع اور اعلیٰ فوجی قیادت شامل ہوتی ہے۔ سیکریٹریٹ ریاض میں قائم کیا جا چکا ہے، جس کے پہلے سیکریٹری جنرل ریٹائرڈ پاکستانی لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود تین سال کی مدت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ ترکیہ کی جانب سے معاہدے کی توثیق کے بعد تینوں ممالک کے اتحاد میں شمولیت کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔
یمن کے حوثی حملوں اور علاقائی سلامتی پر مؤقف
تینوں ممالک نے یمن کی حوثی تحریک کے سعودی عرب میں شہریوں اور شہری ڈھانچے پر بار بار حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ تینوں ممالک نے سعودی عرب کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اجتماعی دفاعی معاہدے کے تحت اپنے عزم کو دہرایا ہے۔
اسحاق ڈار کے مطابق مضبوط تعاون سے تینوں ملکوں کی مسلح افواج کی صلاحیتیں بڑھیں گی اور مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے اس اجلاس کو تینوں ممالک کے طویل مدتی دوستانہ تعلقات اور یکجہتی کی علامت قرار دیا اور کہا کہ اس سے عالمی امن کے فروغ میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے سفارتی کردار کی عکاسی ہوتی ہے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے اجلاس سے قبل کہا تھا کہ بات چیت واضح اصولوں کے تعین، رابطہ کاری بہتر بنانے اور دفاعی معاہدے کو عملی شکل دینے پر مرکوز ہوگی۔ ان کے مطابق سعودی عرب کے جنوب کی سیکیورٹی صورتحال، خاص طور پر یمن سے ہونے والے حوثی حملے، بھی اہم موضوع ہوں گے۔
خواجہ آصف نے اجلاس کے دوران خطے میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا بھی ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تینوں ممالک کو ممکنہ سیکیورٹی خطرات کے خلاف مل کر کھڑا ہونا ہوگا۔ انہوں نے اسرائیلی جارحیت کے خطرے کی نشاندہی کرتے ہوئے علاقائی ممالک کے درمیان زیادہ تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔
ایران کے ساتھ تعلقات اور دفاعی تعاون کے اگلے مراحل
پاکستان ایران کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھتے ہوئے سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ اپنے دفاعی روابط مضبوط کر رہا ہے۔ اسلام آباد واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں میں بھی کردار ادا کر چکا ہے۔
خواجہ آصف کے مطابق پاکستان نے دونوں فریقین کو قریب لانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کیں، تاہم صورتحال اب بھی نازک ہے اور پائیدار امن ابھی حاصل نہیں ہو سکا۔ یہ واضح کیا گیا کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ موجودہ فوجی تعاون کی تفصیلات بھی زیر غور ہیں۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان موجودہ فوجی تعاون، بشمول جے ایف 17 طیاروں، ڈرونز اور ایچ کیو 9 فضائی دفاعی نظام کی فراہمی اور تعیناتی، وسیع تر تین ملکی دفاعی ڈھانچے کا حصہ بن سکتا ہے۔ تاہم ذرائع نے اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
تینوں ممالک کا یہ تازہ اجلاس فوجی اور سفارتی تعاون میں ایک اور قدم ہے، تاہم اتحاد کا مکمل آپریشنل ڈھانچہ ابھی تشکیل کے مراحل میں ہے۔ فوجی کمانڈ کے انتظامات، افواج کے کردار اور ممکنہ حملے کا جواب دینے کے طریقہ کار پر ابھی کام جاری ہے۔
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