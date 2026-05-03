پاکستان کی کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیسٹ سیریز کے لیے روانہ

پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش میں دو ٹیسٹ سیریز کے لیے روانہ ہو گئی ہے، جس کا پہلا میچ 8 مئی کو ڈھاکہ میں شروع ہوگا۔ پاکستان ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پانچویں پوزیشن پر ہے، جبکہ بنگلہ دیش آٹھویں پوزیشن پر ہے۔ ٹیم کی قیادت شان مسعود کرے گی، جبکہ اسکواڈ میں بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی اور محمد رزوان جیسے کھلاڑی شامل ہیں۔
پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش میں دو ٹیسٹ سیریز کے لیے روانہ ہو گئی ہے، جس کا پہلا میچ 8 مئی کو ڈھاکہ میں شروع ہوگا، جیسا کہ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے اتوار کو رپورٹ کیا۔ رپورٹ کے مطابق، دوسرا ٹیسٹ 16 مئی سے سیلہٹ میں کھلا جائے گا، جبکہ دونوں ٹیموں نے فارمیٹ کے طویل مدت کے لیے ایک اہم مقابلہ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ٹیم کی قیادت شان مسعود کرے گی، جو ایک مضبوط اور متوازن ٹیم کو سیریز میں لے کر جائیں گی۔ اسکواڈ میں بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی اور وکٹ کیپر محمد رزوان جیسے کلیدی کھلاڑی شامل ہیں، جن کے ساتھ کئی دیگر تجربہ کار اور ابھر رہے ہیں کرکٹ کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ ٹیم میں عبد اللہ فضال، عماد بٹ، عزان اویس، امام الحق، سعود شکیل اور سلمان علی آغا بھی شامل ہیں، جبکہ بولنگ یونٹ میں حسن علی، خرم شہزاد، محمد عباس، نoman علی، ساجد خان اور محمد غازی غوری بھی شامل ہیں۔ حالیہ ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی رینکنگ میں پاکستان پانچویں پوزیشن پر ہے، جبکہ بنگلہ دیش آٹھویں پوزیشن پر ہے۔ فائنل کے لیے جگہ کے لیے مقابلہ شدید ہو رہا ہے، پاکستان کو دونوں میچوں میں فتح حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی موقعات کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اہلکاروں نے بتایا کہ جو کھلاڑی پاکستان سپر لیگ کے آخری مرحلے میں شامل ہیں وہ قومی کیمپ میں شامل ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے داخلی تعهدات مکمل نہیں کر لیں۔ ٹیم مینجمنٹ امیدوار ہے کہ مکمل اسکواڈ وقت پر دستیاب ہوگا تاکہ سیریز سے پہلے مناسب تیاری ہو سکے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے، جو پاکستان کے لیے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کا ایک اہم موقع ہے۔ ٹیم کی قیادت شان مسعود کرے گی، جو ایک تجربہ کار اور متوازن ٹیم کو لے کر جائیں گی۔ اسکواڈ میں بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، محمد رزوان، حسن علی، خرم شہزاد، محمد عباس، نoman علی، ساجد خان اور محمد غازی غوری جیسے کھلاڑی شامل ہیں، جو ٹیم کو ایک مضبوط اور موثر پرفارمنس کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف یہ سیریز پاکستان کے لیے ایک اہم آزمائش ہے، کیونکہ ٹیم کو فائنل کے لیے جگہ حاصل کرنے کے لیے بہتر پرفارمنس کی ضرورت ہے۔ ٹیم مینجمنٹ نے کہا کہ تمام کھلاڑیوں کو مناسب تیاری کے لیے وقت دیا جائے گا، خاص طور پر جن کھلاڑیوں نے پاکستان سپر لیگ میں حصہ لیا ہے.
