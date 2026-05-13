پاکستانی اداکارہ دنانیر مبین نے محبت، عادت اور خواتین کی نفسیات پر کھل کر گفتگو کی

دنانیر مبین نے ایک حالیہ انٹرویو میں محبت اور عادت کے درمیان فرق، خواتین کی چھٹی حس اور جذباتی وابستگی کے خطرات پر روشنی ڈالی۔
مشہور پاکستانی اداکارہ دنانیر مبین ان دنوں میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ وہ اپنی آنے والی فلم میرا لیاری کی تشہیر کے لیے مختلف انٹرویوز دے رہی ہیں لیکن ان کی گفتگو صرف پیشہ ورانہ کام تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ زندگی کے گہرے اور اہم پہلوؤں پر بھی بات کرتی ہیں۔ حال ہی میں فوکسیا میگزین کے لیے کیے گئے ایک انتہائی فکر انگیز انٹرویو میں دنانیر نے محبت، انسانی عادتوں اور نفسیاتی الجھنوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اکثر اوقات انسان کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی شخص سے واقعی محبت کرتا ہے یا پھر وہ محض اس شخص کی موجودگی کا عادی ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق محبت اور عادت کے احساسات اتنے ملتے جلتے ہیں کہ ان کے درمیان فرق کرنا ایک پیچیدہ عمل بن جاتا ہے جس میں اکثر لوگ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کے اہم فیصلے غلط بنیادوں پر کرتے ہیں۔ دنانیر مبین نے خواتین کی چھٹی حس اور ان کی وجدان کی طاقت پر تفصیلی بات کی۔ ان کا ماننا ہے کہ خواتین کے پاس ایک قدرتی اور طاقتور صلاحیت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ چیزوں کو پہلے سے محسوس کر لیتی ہیں۔ ان کے بقول خواتین اپنی روح اور وجدان کی سطح پر یہ جان لیتی ہیں کہ وہ جس شخص کے ساتھ ہیں وہ ان کے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ تاہم، انہوں نے ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ باوجود اس مضبوط احساس کے، اکثر خواتین اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتی ہیں اور ان اشاروں کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ ایک نفسیاتی عمل ہے جہاں عورت اپنے دل کی آواز سننے کے بجائے اپنی خواہشات اور امیدوں کو ترجیح دیتی ہے جس کے نتیجے میں وہ ایسی صورتحال میں پھنس جاتی ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق یہ وجدان انہیں خبردار تو کرتا ہے لیکن جذبات اکثر منطق پر غالب آ جاتے ہیں۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے ریڈ فلیگز یعنی ان خطرے کی علامتوں کا ذکر کیا جو کسی بھی رشتے کے شروع ہونے پر ظاہر ہوتی ہیں۔ دنانیر کے مطابق بہت سی خواتین ان علامتوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں کیونکہ وہ فطری طور پر سادہ لوح ہوتی ہیں یا پھر وہ محبت اور توجہ کی شدید پیاسی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو تھوڑی سی عزت، توجہ اور سمجھ بوجھ دکھاتا ہے تو وہ فوراً یہ سمجھ لیتی ہے کہ اسے اس کا پرنس چارمن مل گیا ہے۔ اس جذباتی ضرورت کی وجہ سے وہ اس حقیقت کو نہیں دیکھ پاتی کہ سامنے والا شخص شاید ان کے لیے موزوں نہ ہو۔ انہوں نے خبردار کیا کہ صرف تھوڑی سی عزت کو بنیاد بنا کر کسی کو اپنی پوری دنیا سمجھ لینا ایک بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے اور یہ عمل عورت کو جذباتی طور پر کمزور بنا دیتا ہے جس سے وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہے۔ دنانیر نے اس گفتگو میں عمر اور ذہنی پختگی کے کردار کو بھی بہت اہمیت دی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور وہ زندگی کے تجربات سے گزرتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور وہ جذباتی فیصلوں کے بجائے منطقی فیصلوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں خواتین پہلے سے زیادہ بااختیار ہو چکی ہیں اور وہ مردوں میں موجود منفی رویوں کو جلد پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی آبادی کا ایک بڑا حصہ جذباتی استحصال کا شکار ہے۔ اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ خواتین اپنی سوچ میں آزاد ہوں اور مالی طور پر خود مختار بنیں۔ جب ایک عورت مالی اور ذہنی طور پر مضبوط ہوتی ہے تو اسے کسی دوسرے پر منحصر نہیں رہنا پڑتا اور وہ ناانصافیوں یا تکلیف دہ رشتوں کو برداشت کرنے کے بجائے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خود اعتمادی، تعلیم اور معاشی آزادی ہی وہ ہتھیار ہیں جو عورت کو جذباتی طور پر کسی کا غلام بننے سے بچا سکتے ہیں اور اسے ایک باعزت زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں.
مشہور پاکستانی اداکارہ دنانیر مبین ان دنوں میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ وہ اپنی آنے والی فلم میرا لیاری کی تشہیر کے لیے مختلف انٹرویوز دے رہی ہیں لیکن ان کی گفتگو صرف پیشہ ورانہ کام تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ زندگی کے گہرے اور اہم پہلوؤں پر بھی بات کرتی ہیں۔ حال ہی میں فوکسیا میگزین کے لیے کیے گئے ایک انتہائی فکر انگیز انٹرویو میں دنانیر نے محبت، انسانی عادتوں اور نفسیاتی الجھنوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اکثر اوقات انسان کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی شخص سے واقعی محبت کرتا ہے یا پھر وہ محض اس شخص کی موجودگی کا عادی ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق محبت اور عادت کے احساسات اتنے ملتے جلتے ہیں کہ ان کے درمیان فرق کرنا ایک پیچیدہ عمل بن جاتا ہے جس میں اکثر لوگ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کے اہم فیصلے غلط بنیادوں پر کرتے ہیں۔ دنانیر مبین نے خواتین کی چھٹی حس اور ان کی وجدان کی طاقت پر تفصیلی بات کی۔ ان کا ماننا ہے کہ خواتین کے پاس ایک قدرتی اور طاقتور صلاحیت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ چیزوں کو پہلے سے محسوس کر لیتی ہیں۔ ان کے بقول خواتین اپنی روح اور وجدان کی سطح پر یہ جان لیتی ہیں کہ وہ جس شخص کے ساتھ ہیں وہ ان کے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ تاہم، انہوں نے ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ باوجود اس مضبوط احساس کے، اکثر خواتین اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتی ہیں اور ان اشاروں کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ ایک نفسیاتی عمل ہے جہاں عورت اپنے دل کی آواز سننے کے بجائے اپنی خواہشات اور امیدوں کو ترجیح دیتی ہے جس کے نتیجے میں وہ ایسی صورتحال میں پھنس جاتی ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق یہ وجدان انہیں خبردار تو کرتا ہے لیکن جذبات اکثر منطق پر غالب آ جاتے ہیں۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے ریڈ فلیگز یعنی ان خطرے کی علامتوں کا ذکر کیا جو کسی بھی رشتے کے شروع ہونے پر ظاہر ہوتی ہیں۔ دنانیر کے مطابق بہت سی خواتین ان علامتوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں کیونکہ وہ فطری طور پر سادہ لوح ہوتی ہیں یا پھر وہ محبت اور توجہ کی شدید پیاسی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو تھوڑی سی عزت، توجہ اور سمجھ بوجھ دکھاتا ہے تو وہ فوراً یہ سمجھ لیتی ہے کہ اسے اس کا پرنس چارمن مل گیا ہے۔ اس جذباتی ضرورت کی وجہ سے وہ اس حقیقت کو نہیں دیکھ پاتی کہ سامنے والا شخص شاید ان کے لیے موزوں نہ ہو۔ انہوں نے خبردار کیا کہ صرف تھوڑی سی عزت کو بنیاد بنا کر کسی کو اپنی پوری دنیا سمجھ لینا ایک بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے اور یہ عمل عورت کو جذباتی طور پر کمزور بنا دیتا ہے جس سے وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہے۔ دنانیر نے اس گفتگو میں عمر اور ذہنی پختگی کے کردار کو بھی بہت اہمیت دی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور وہ زندگی کے تجربات سے گزرتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور وہ جذباتی فیصلوں کے بجائے منطقی فیصلوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں خواتین پہلے سے زیادہ بااختیار ہو چکی ہیں اور وہ مردوں میں موجود منفی رویوں کو جلد پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی آبادی کا ایک بڑا حصہ جذباتی استحصال کا شکار ہے۔ اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ خواتین اپنی سوچ میں آزاد ہوں اور مالی طور پر خود مختار بنیں۔ جب ایک عورت مالی اور ذہنی طور پر مضبوط ہوتی ہے تو اسے کسی دوسرے پر منحصر نہیں رہنا پڑتا اور وہ ناانصافیوں یا تکلیف دہ رشتوں کو برداشت کرنے کے بجائے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خود اعتمادی، تعلیم اور معاشی آزادی ہی وہ ہتھیار ہیں جو عورت کو جذباتی طور پر کسی کا غلام بننے سے بچا سکتے ہیں اور اسے ایک باعزت زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں
دنانیر مبین پاکستانی اداکارہ خواتین کی بااختیاری محبت اور عادت سوشل ایشوز