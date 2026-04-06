پاکستان اور مصر کی افواج کا مشترکہ انسداد دہشت گردی مشقوں کا آغاز

پاکستان اور مصر کی افواج نے تھنڈر-II نامی مشترکہ مشقیں شروع کر دی ہیں، جس کا مقصد انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں مہارت کا تبادلہ کرنا ہے۔ یہ مشقیں دو ہفتوں تک جاری رہیں گی اور اس میں دونوں ممالک کے خصوصی دستے حصہ لیں گے۔
راولپنڈی: پاکستان اور مصر کی افواج نے تھنڈر-II نامی مشترکہ مشقیں شروع کر دی ہیں، جس کا مقصد انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں مہارت کا تبادلہ کرنا ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق، دو ہفتوں پر محیط یہ مشقیں 6 اپریل 2026 کو سپیشل آپریشنز اسکول، چرات، پاکستان میں شروع ہوئیں۔ پاکستان آرمی کے سپیشل سروسز گروپ اور مصر ی فوج کے خصوصی دستوں کے جوان اس مشق میں حصہ لے رہے ہیں۔ کمانڈنٹ سپیشل آپریشنز اسکول، چرات نے افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔\اس مشق کا مقصد مشترکہ
تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کو بڑھانا ہے، جبکہ دونوں دوست ممالک کے درمیان طویل مدتی فوجی تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ حصہ لینے والے جوان باہمی تجربات اور مہارتوں کے تبادلے سے فائدہ اٹھائیں گے، خاص طور پر انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے انعقاد میں۔ یہ مشقیں دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تعاون کو فروغ دینے، باہمی اعتماد پیدا کرنے اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ دونوں افواج کے جوان مختلف چیلنجنگ حالات میں کام کرنے کے لیے جدید ترین تکنیکوں اور حکمت عملیوں کا استعمال کریں گے۔ اس مشق میں فوجی آپریشنز، ہنگامی ردعمل، اور مواصلاتی نظام سمیت کئی پہلوؤں پر توجہ دی جائے گی۔ تربیت کے دوران، جوانوں کو انسداد دہشت گردی کے مختلف طریقوں، جیسے کہ بندوق کی فائرنگ، دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے، اور شہری علاقوں میں آپریشن کرنے کے بارے میں تربیت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ، وہ مشترکہ منصوبہ بندی اور کمانڈ کے ڈھانچے کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔\یہ مشقیں دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعلقات کی مضبوطی کا ثبوت ہیں اور خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ یہ مشقیں دونوں افواج کو ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کریں گی۔ اس کے علاوہ، یہ مشقیں دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد کو بڑھانے اور مستقبل میں مشترکہ آپریشنز کے لیے راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ مشقوں کے دوران، دونوں ممالک کے فوجی اہلکار ایک دوسرے کی ثقافت اور روایات سے بھی واقف ہوں گے، جس سے دوطرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اس کے علاوہ، مشقوں میں شامل تکنیکی ماہرین جدید ترین آلات اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں بھی معلومات کا تبادلہ کریں گے، جس سے دونوں افواج اپنی صلاحیتوں کو جدید خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار کر سکیں گی۔ ان مشقوں میں حاصل ہونے والا تجربہ اور مہارت دونوں ممالک کی افواج کو علاقائی اور عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں موثر کردار ادا کرنے میں مدد فراہم کرے گا
پاکستان مصر مشترکہ مشقیں انسداد دہشت گردی فوجی تعلقات
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
