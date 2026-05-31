Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات: درآمدی اشیا پر ڈیوٹیز میں کمی کا امکان

اقتصاد News

پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات: درآمدی اشیا پر ڈیوٹیز میں کمی کا امکان
بجٹ مذاکراتآئی ایم ایفکسٹم ڈیوٹی
📆31/05/2026 8:40 am
📰arynewsud
92 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 63%

پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات کی اہم تفصیلات سامنے آ گئیں۔ نئے بجٹ میں مختلف اشیا پر درآمدی، ریگولیٹری، کسٹم ڈیوٹیز کم ہونے کا امکان ہے۔

غار میں 10 دن سے پھنسے افراد کو کیسے ریسکیو کیا گیا؟

دوران پرواز فلائٹ اٹینڈنٹ کی بزرگ مسافر کی مدد کرنے کی ویڈیو وائرل اسلام آباد (31 مئی 2026): اگلے مالی سال کے بجٹ میں کیا کچھ سستا ہونے جا رہا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات کی اہم تفصیلات سامنے آ گئیں۔ نئے بجٹ میں مختلف اشیا پر درآمدی، ریگولیٹری، کسٹم ڈیوٹیز کم ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع نے اے آر وائی نیوز کو بتایا ہے کہ آئندہ بجٹ میں درآمدی اشیا پر ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا امکان ہے جب کہ امپورٹڈ گاڑیوں پر بھی ڈیوٹی کم ہو سکتی ہے۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کے خام مال پر عائد ٹیرف میں کمی لائے جانے کا امکان ہے اور ٹیلی کام سیکٹر میں فائیو جی کی مشینری اور آلات پر بھی ٹیکس میں کمی ہو سکتی ہے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر وزارت صنعت و تجارت نے نیشنل ٹیرف پالیسی کا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ آئی ایم ایف اہداف کے مطابق ٹیرف کم کیا جائے گا تاکہ مقامی صنعت مقابلے کے قابل ہو سکے۔ ذرائف کا کہنا ہے کہ آئندہ بجٹ میں درآمدی اشیا کی 3 ہزار 149 ٹیرف لائنز پر ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی کم ہو سکتی ہے جب کہ درآمدی اشیا کی 1900 سے زائد ٹیرف لائنز پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں بھی کمی کا امکان ہے۔ بجٹ میں زراعت سے وابستہ درآمدی خام مال پر بھی ٹیکسز کم کیے جانے کا امکان ہے۔ مقامی طور پر تیار نہ ہونے والے زرعی آلات، مشینری اور پرزوں پر امپورٹ ڈیوٹی کم ہو سکتی ہے۔ حکومت 15 فیصد والے سلیب کی 518 ٹیرف لائنز پر باقی 2 فیصد ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دے گی۔ ذرائف نے بتایا کہ 20 فیصد والے سلیب کی 2 ہزار 166 لائنز پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی 4 سے کم کر کے 2 فیصد اور 20 فیصد سے زیادہ کسٹمز ڈیوٹی والی 468 لائنز پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی 6 سے کم کر کے 4 فیصد ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرک گاڑیوں اور بائیک کا پلانٹ لگانے کی مشینری اور آلات پر اضافی کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا امکان ہے۔ شعیب نظامی ریپورٹس فنانس، فیڈرل بورڈ آف ریونيو، پلاننگ، پبلک اکاؤنٹس، بینکنگ، کیپیٹل مارکیٹ، SECP، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک، FATF اپڈیٹس فار اے آر وائی نیو

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

arynewsud /  🏆 5. in PK

بجٹ مذاکرات آئی ایم ایف کسٹم ڈیوٹی درآمدی اشیا ٹیرف پالیسی

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-31 11:40:01