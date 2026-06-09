پاکستان زیرِ انتظام کشمیر میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں پر بغاوت کا مقدمہ اور کوٹلی میں تشدد

پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کالعدم قرار دی گئی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہڑتال کی کال پر منگل کے روز مختلف اضلاع میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو گئی۔ حکومت نے کمیٹی کے دو سرکردہ رہنماؤں شوکت نواز Merr اور مہران ارشد کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا۔ کوٹلی میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔
کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں پر بغاوت کا مقدمہ اور کوٹلی میں پُرتشدد جھڑپیں: پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں منگل کے روز کیا کچھ ہوا؟anation: پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف اضلاع میں حکومت کی جانب سے کالعدم قرار دی گئی جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر منگل کے روز مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے۔ مختلف علاقوں سے نکلنے والی ریلیوں میں مظاہرین کی پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ مظفر آباد، باغ، میرپور، راولا کوٹ اور کوٹلی میں کاروباری مراکز، بینک اور پیٹرول پمپس بند رہے۔ سرکاری دفاتر کھلے رہے لیکن حاضری نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ احتجاج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 9 جون کوئہonial اضافے کے خلاف اعلامیہ کے حصول کے دوران ہوا۔ کشیدگی کی صورت میں سیکیورٹی کے تقاضوں کے تحت اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ منگل کی شام کشمیر کی حکومت نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے دو سرکردہ رہنماؤں شوکت نواز Merr اور مہران ارشد کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ مظفر آباد سٹی تھانے میں شوکت نواز Merr کے خلاف دفعہ 124 اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے پریس انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ کے بیانات میں کہا گیا کہ ان رہنماؤں نے اپنی تقاریر، تحریری مواد، ویڈیو و آڈیوز کے ذریعے بغاوت کا ارتکاب کیا۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے تحت 'تعزیراتِ آزاد جموں کشمیر ، 1860' کی دفعہ 124 اے کے تحت بغاوت ایک قابلِ سزا جرم ہے۔ حکومت نے دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لیا اور ضابطہ فوجداری کی دفعہ 196 کے تحت میرپور اور مظفر آباد کے سینیئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کو ہدایت کی کہ دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کریں اور تحقیقات مکمل کر کے عدالت میں چالان پیش کریں۔ اس سے پہلے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے متعدد رہنماؤں کی grip action میں مدد یا اطلاعات دینے والوں کے لیے ایک کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔ سیکیورٹی اہلکار بھی مطلوب افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ کوٹلی میں مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔ میرپور ڈویژن کے کمشنر طاہر ممتاز نے تصدیق کی کہ جھڑپیں ہوئی ہیں لیکن ہلاکتوں اور زخمیوں کی تفصیلات محکمہ داخلہ جاری کرے گا۔ کالعدم组织 کے خلاف قانونی کارروائی کے حوالے سے برطانوی اراکینِ پارلیمنٹ نے خط لکھا تھا جس پر پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا کہ وہ اپنے ملک میں مثبت کردار ادا کریں.
کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں پر بغاوت کا مقدمہ اور کوٹلی میں پُرتشدد جھڑپیں: پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں منگل کے روز کیا کچھ ہوا؟anation: پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف اضلاع میں حکومت کی جانب سے کالعدم قرار دی گئی جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر منگل کے روز مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے۔ مختلف علاقوں سے نکلنے والی ریلیوں میں مظاہرین کی پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ مظفر آباد، باغ، میرپور، راولا کوٹ اور کوٹلی میں کاروباری مراکز، بینک اور پیٹرول پمپس بند رہے۔ سرکاری دفاتر کھلے رہے لیکن حاضری نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ احتجاج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 9 جون کوئہonial اضافے کے خلاف اعلامیہ کے حصول کے دوران ہوا۔ کشیدگی کی صورت میں سیکیورٹی کے تقاضوں کے تحت اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ منگل کی شام کشمیر کی حکومت نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے دو سرکردہ رہنماؤں شوکت نواز Merr اور مہران ارشد کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ مظفر آباد سٹی تھانے میں شوکت نواز Merr کے خلاف دفعہ 124 اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے پریس انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ کے بیانات میں کہا گیا کہ ان رہنماؤں نے اپنی تقاریر، تحریری مواد، ویڈیو و آڈیوز کے ذریعے بغاوت کا ارتکاب کیا۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے تحت 'تعزیراتِ آزاد جموں کشمیر، 1860' کی دفعہ 124 اے کے تحت بغاوت ایک قابلِ سزا جرم ہے۔ حکومت نے دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لیا اور ضابطہ فوجداری کی دفعہ 196 کے تحت میرپور اور مظفر آباد کے سینیئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کو ہدایت کی کہ دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کریں اور تحقیقات مکمل کر کے عدالت میں چالان پیش کریں۔ اس سے پہلے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے متعدد رہنماؤں کی grip action میں مدد یا اطلاعات دینے والوں کے لیے ایک کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔ سیکیورٹی اہلکار بھی مطلوب افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ کوٹلی میں مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔ میرپور ڈویژن کے کمشنر طاہر ممتاز نے تصدیق کی کہ جھڑپیں ہوئی ہیں لیکن ہلاکتوں اور زخمیوں کی تفصیلات محکمہ داخلہ جاری کرے گا۔ کالعدم组织 کے خلاف قانونی کارروائی کے حوالے سے برطانوی اراکینِ پارلیمنٹ نے خط لکھا تھا جس پر پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا کہ وہ اپنے ملک میں مثبت کردار ادا کریں
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