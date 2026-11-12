پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اقتصادی تعلقات کی نئی دھار برطانوی ہائی کمشنر کا اعلان
برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ٹیپو عثمان نے ویسٹ یارکشائر میں منعقدہ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے وسیع مواقع پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے ٹیکسٹائل اور فن ٹیک شعبوں میں مشترکہ منصوبوں پر زور دیا۔
برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ٹیپو عثمان نے حالیہ دورے کے دوران ایک اہم تقریر کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے انہوں نے بریڈفورڈ میں منعقدہ ویسٹ یارکشائر پاکستان ٹریڈ انویسٹمنٹ اینڈ انوویشن سمٹ 2026 کے موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان فن ٹیک اور ٹیکسٹائل سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے وسیع اور حیران کن مواقع موجود ہیں اس موقع پر ہائی کمشنر نے بتایا کہ پاکستانی ٹیکسٹائل صنعت برطانوی اداروں کے اشتراک اور ٹیکنیکل تعاون سے جدید دھاگے ریشے اور نئی مصنوعات تیار کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے انہوں نے واضح طور پر دونوں ممالک کی کمپنیوں کو مشترکہ پیداواری منصوبے شروع کرنے کی ترغیب دی تاکہ یہ صنعتی شراکت داریاں طویل مدتی فائدہ مند ثابت ہوں اور دونوں ممالک کی معیشتوں میں اضافہ ہو سکے ان کا کہنا تھا کہ ویسٹ یارکشائر میں تقریبا ڈھائی لاکھ پاکستانی نژاد افراد آباد ہیں جو مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی اور معاشی پل کا کام کر رہی ہے ہائی کمشنر نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سالانہ تجارت کا حجم اب چھ ارب پاؤنڈ تک پہنچ چکا ہے جو کہ اس تعلق کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے ٹیکسٹائل ماحول دوست پیداوار اور حلال خوراک کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون مزید بڑھانے کے مواقع موجود ہیں یہ تمام اقدامات دونوں ممالک کے عوام کے لیے اقتصادی بہتری اور روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ تعاون صرف تجارتی حدود تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے تعلیم اور نئی ایجادات تک بھی وسیع کیا جانا چاہیے تاکہ مستقبل کی نسلوں کے لیے بہتر معاشی ماحول تعمیر کیا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ اگر دونوں ممالک مل کر کام کریں تو یہ تعلقات صدیوں پرانے دیوانہ وار تعلق کو مزید مستحکم کر سکتے ہیں جس سے دونوں ممالک کے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے گا ان تمام تجاویز اور منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے دونوں حکومتوں کو باہمی تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ معاشی روابط کو مزید بہتر بنایا جا سکے اور نئی نسلوں کے لیے بہتر مواقع فراہم کیے جا سکیں.
برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ٹیپو عثمان نے حالیہ دورے کے دوران ایک اہم تقریر کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے انہوں نے بریڈفورڈ میں منعقدہ ویسٹ یارکشائر پاکستان ٹریڈ انویسٹمنٹ اینڈ انوویشن سمٹ 2026 کے موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان فن ٹیک اور ٹیکسٹائل سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے وسیع اور حیران کن مواقع موجود ہیں اس موقع پر ہائی کمشنر نے بتایا کہ پاکستانی ٹیکسٹائل صنعت برطانوی اداروں کے اشتراک اور ٹیکنیکل تعاون سے جدید دھاگے ریشے اور نئی مصنوعات تیار کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے انہوں نے واضح طور پر دونوں ممالک کی کمپنیوں کو مشترکہ پیداواری منصوبے شروع کرنے کی ترغیب دی تاکہ یہ صنعتی شراکت داریاں طویل مدتی فائدہ مند ثابت ہوں اور دونوں ممالک کی معیشتوں میں اضافہ ہو سکے ان کا کہنا تھا کہ ویسٹ یارکشائر میں تقریبا ڈھائی لاکھ پاکستانی نژاد افراد آباد ہیں جو مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی اور معاشی پل کا کام کر رہی ہے ہائی کمشنر نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سالانہ تجارت کا حجم اب چھ ارب پاؤنڈ تک پہنچ چکا ہے جو کہ اس تعلق کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے ٹیکسٹائل ماحول دوست پیداوار اور حلال خوراک کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون مزید بڑھانے کے مواقع موجود ہیں یہ تمام اقدامات دونوں ممالک کے عوام کے لیے اقتصادی بہتری اور روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ تعاون صرف تجارتی حدود تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے تعلیم اور نئی ایجادات تک بھی وسیع کیا جانا چاہیے تاکہ مستقبل کی نسلوں کے لیے بہتر معاشی ماحول تعمیر کیا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ اگر دونوں ممالک مل کر کام کریں تو یہ تعلقات صدیوں پرانے دیوانہ وار تعلق کو مزید مستحکم کر سکتے ہیں جس سے دونوں ممالک کے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے گا ان تمام تجاویز اور منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے دونوں حکومتوں کو باہمی تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ معاشی روابط کو مزید بہتر بنایا جا سکے اور نئی نسلوں کے لیے بہتر مواقع فراہم کیے جا سکیں
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