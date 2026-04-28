پاکستان اور یورپی یونین: سرمایہ کاری، اختراع اور پائیدار ترقی کا نیا دور

اسلام آباد: وزیراعظم کے خصوصی معاون خصوصی برائے صنعتیں و پیداوار ہارون اختر خان نے منگل کو کہا کہ پاکستان اور یورپی یونین سرمایہ کاری ، اختراع اور پائیدار ترقی پر مرکوز شراکت کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ ملک اصلاحات کو مضبوط کر رہا ہے اور اپنی عالمی معاشی پوزیشن کو بہتر بنا رہا ہے۔ انہوں نے EU- پاکستان بزنس فورم کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض ایک اور کانفرنس نہیں ہے، بلکہ پاکستان اور یورپی یونین کے تعاون کے مستقبل کو شکل دینے کا ایک موقع ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ مضبوط شرکت پاکستان کے معاشی سمت میں بڑھتے ہوئے بین الاقوامی اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ ہارون اختر خان نے وزیراعظم کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے مسلسل اور فیصلہ کن پالیسیوں کے ذریعے معیشت کو مستحکم کیا ہے، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو بہتر بنایا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے علاقائی امن اور استحکام کے لیے عزم پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ملک ڈائیلاگ اور تعاون کو فروغ دے رہا ہے، جو اسے ایک ذمہ دار اور مستقبل کی طرف دیکھنے والے ملک کے طور پر تقویت بخشتا ہے۔ ہارون اختر خان نے اس بات پر زور دیا کہ یورپی یونین پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منزل ہے، اور جی ایس پی پلس فریم ورک مارکیٹ تک رسائی کو وسعت دینے اور معیاروں کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تاہم، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس شراکت کا مستقبل تجارت سے آگے، سرمایہ کاری ، تکنیکی تعاون اور عالمی ویلیو چینز میں انضمام پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائل سے لے کر ٹیکنالوجی تک، اور مینوفیکچرنگ سے لے کر ڈیجیٹل سروسز تک، پاکستان عالمی سپلائی سسٹم میں ایک قابل اعتماد شراکت دار بننے اور ویلیو چین میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے پاکستان کی معاشی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس کی آبادی 240 ملین سے زیادہ ہے، ایک بڑھتا ہوا مڈل کلاس ہے، اور جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطی کے سنگم پر اس کی اسٹریٹجک پوزیشن 3 بلین سے زیادہ لوگوں کے بازار تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ ہارون اختر خان نے صنعتی بحالی کو معاشی پالیسی کا سنگ بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ایسی ساختی اصلاحات پر عمل درآمد کر رہی ہے جس کا مقصد پیداواری صلاحیت، مسابقت اور طویل مدتی ترقی کو بڑھانا ہے۔ ان میں مالی وسائل تک بہتر رسائی، ایس ایم ای کو بااختیار بنانا اور کاروبار کرنے کی لاگت کو کم کرنے کے لیے پالیسی اقدامات شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل ٹیرف پالیسی اور ریگولیٹری گِلٹائن جیسی पहलیں ضوابط کو آسان بنا رہی ہیں، بیوروکریسی کو کم کر رہی ہیں اور ایک زیادہ قابل پیش گوئی کاروباری ماحول پیدا کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان سرمایہ کاروں کو آسانی، یقین اور پیمانے فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم کے خصوصی معاون خصوصی نے نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی اور وسیع تر ماحولیاتی اصلاحات کے ذریعے پائیداری پر حکومت کے توجہ مرکوز کرنے پر بھی روشنی ڈالی، جو معاشی ترقی کو آب و ہوا کی ذمہ داری کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع وافر ہیں اور حکومت ان مواقع کو بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یورپی یونین کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے اور معاشی ترقی میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت سرمایہ کاروں کے تحفظ اور ان کے منافع کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ ہارون اختر خان نے کہا کہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات تاریخی ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے بہت سے شعبے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور باہمی مفاد کے لیے تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ اپنے تجارت ی تعلقات کو بڑھانے اور نئی اقتصادی شراکت داریوں کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول موجود ہے اور حکومت اس ماحول کو مزید بہتر بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں توانائی، انفراسٹرکچر، زراعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے یورپی یونین کے سرمایہ کاروں کو ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانے اور پاکستان کی معاشی ترقی میں حصہ لینے کی دعوت دی.
