پاکستان میں گرم موسم کا سلسلہ جاری، شمالی علاقوں میں بارش کا امکان

ملک بھر میں گرم اور مرطوب موسم کی پیشگوئی، شمالی علاقوں میں بارش اور گرج چمک کے ساتھ موسم تبدیل ہونے کا امکان۔ شہریوں کو گرمی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔
پاکستان بھر میں گرم اور مرطوب موسم کے اثرات جاری رہنے کا امکان ہے، جہاں دن بھر سورج کی روشنی غالب رہے گی۔ گزشتہ رات ریکارڈ کیا گیا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جبکہ موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ نمی کا تناسب 81 فیصد تک بلند ہے، جس کی وجہ سے موسم زیادہ گرم اور تکلیف دہ محسوس ہو رہا ہے۔ دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کی توقع ہے، اور جنوب مغرب سے 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ آسمان صاف رہے گا اور بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ شمالی علاقوں میں موسم کے حوالے سے صورتحال مختلف ہے۔ خیبر پختونخوا اور اس کے گرد و نواح میں دن کے وقت موسم خشک اور گرم رہے گا، تاہم دوپہر میں جزوی طور پر بادلوں کا احاطہ رہنے کا امکان ہے۔ خاص طور پر ڈیر، چترال، سوات، Malam Jabba، کوہستان، ایبٹ آباد اور مانسہرہ کے علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ، باجوڑ، خیبر، کوہاٹ، پاراچنار، وزیرستان، بنوں اور کرم کے علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی چند جگہوں پر امکان ہے۔ صوبہ سندھ اور بلوچستان میں بھی موسم کے اتار چڑھاؤ رہنے کا امکان ہے۔ سندھ میں زیادہ تر اضلاع میں گرم اور خشک موسم کی توقع ہے، تاہم پوٹھوہار ریجن میں دن کے آخر میں جزوی طور پر بادلوں کا احاطہ ہو سکتا ہے۔ مری، گلیات اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہلکی بارش اور گرج چمک کا امکان ہے۔ صوبے کے جنوبی حصوں میں گرد آلود ہوائیں بھی چلنے کی توقع ہے۔ بلوچستان کے علاقوں بشمول کوئٹہ، ژوب، زیارت، چمن، شیرانی، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں مجموعی طور پر گرم موسم کا غلبہ رہے گا، جبکہ شمالی علاقوں میں بارش اور گرج چمک کی چند قلیل اسپیلز سے گرمی سے کچھ راحت مل سکتی ہے۔ ماہرین موسم یات نے شہریوں کو گرمی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ زیادہ پانی پینے، براہ راست سورج کی روشنی سے بچنے اور گرمی کے اوقات میں غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ خاص طور پر بچوں اور بزرگ شہریوں کو گرمی کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ موسم کی یہ صورتحال اگلے چند دنوں تک برقرار رہنے کا امکان ہے، تاہم شمالی علاقوں میں بارش کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی آ سکتی ہے۔ محکمہ موسم یات مسلسل موسم کی نگرانی کر رہا ہے اور عوام کو تازہ ترین معلومات فراہم کرتا رہے گا۔ موسم کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہ سکیں۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر صحت کے اداروں کو بھی الرٹ پر رکھا گیا ہے تاکہ گرمی سے متاثرہ افراد کو فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ موسم کی یہ صورتحال فصلوں اور پینے کے پانی کے ذرائع پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، لہذا اس ضمن میں بھی مناسب اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے.
