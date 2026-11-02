پاکستان میں اکتوبر دو ہزار چھ میں سالانہ افراط زر کی شرح نو اعشاریہ چھ ایک فیصد رہی
پاکستان بورو آف اسٹیٹسٹکس کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر دو ہزار چھ میں سالانہ افراط زر کی شرح میں کمی واقع ہو کر نو اعشاریہ چھ ایک فیصد رہ گئی ہے جبکہ ماہانہ بنیادوں پر قیمتوں میں اضافہ جاری ہے۔
پاکستان کے بھاری معاشی اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر دو ہزار چھ میں سالانہ افراط زر کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے اور یہ شرح گیارہ فیصد سے نیچے آ کر نو اعشاریہ چھ ایک فیصد رہ گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار پاکستان بورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے جاری کردہ ماہرانہ رپورٹ کے مطابق ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ ستمبر دو ہزار چھ میں یہ شرح دس اعشاریہ چھ فیصد تھی جس میں اکتوبر میں کمی آئی ہے۔ اس کے بعد یہ شرح پہلی بار دو ہفتوں کے بعد سنگل ڈگریٹ میں واپس آئی ہے۔ تاہم ماہرین معاشیات کے مطابق یہ کمی عارضی ہو سکتی ہے کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ موجودہ مالی سال کے پہلے چار ماہ یعنی جولائی سے اکتوبر دو ہزار چھ تک اوسط سالانہ افراط زر کی شرح دس اعشاریہ零 پنج فیصد رہی ہے جو کہ ڈبل ڈگریٹ میں ہے۔ اس سے قبل یہ شرح گزشتہ سال اکتوبر میں چھ اعشاریہ دو فیصد تھی جو کہ موجودہ حالت سے بہت کم ہے۔ اگرچہ سالانہ شرح میں کمی آئی ہے لیکن ماہانہ بنیاد پر دیکھا جائے تو اکتوبر میں صارفین کی قیمتوں میں ایک اعشاریہ ایک فیصد اضافہ ہوا ہے جو کہ ماہ ستمبر کے مقابلے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کے دباؤ میں کمی نہیں آئی بلکہ قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں ماہانہ افراط زر کی شرح پانچ اعشاریہ ایک فیصد رہی ہے جبکہ شہری علاقوں میں یہ شرح آٹھ فیصد تھی۔ سالانہ بنیادوں پر دیہی علاقوں میں افراط زر کی شرح نو اعشاریہ چھ فیصد تھی جبکہ شہری علاقوں میں یہ شرح نو اعشاریہ پانچ فیصد تھی۔ اس کا تجزیہ یہ کھلتا ہے کہ مہنگائی کا بوجھ دیہی علاقوں میں زیادہ ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ مرکزی بینک کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے نتیجے میں افراط زر میں کمی کا رجحان دیکھا جا سکتا ہے لیکن معاشی استحکام کے لیے اب بھی بہت سے چیلنجز موجود ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ضروری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ عوام کو مہنگائی کے سخت ترین اثرات سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ تعاون جاری رکھنا بھی معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ سینیئر رپورٹر وقار عزیز کا کہنا ہے کہ انہوں نے معیشت، ٹیکسیشن، تجارت اور منصوبہ بندی پر گہری نظر رکھی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ معاشی خبروں کو درست طریقے سے پیش کرنا عوام کا حق ہے۔.
پاکستان کے بھاری معاشی اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر دو ہزار چھ میں سالانہ افراط زر کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے اور یہ شرح گیارہ فیصد سے نیچے آ کر نو اعشاریہ چھ ایک فیصد رہ گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار پاکستان بورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے جاری کردہ ماہرانہ رپورٹ کے مطابق ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ ستمبر دو ہزار چھ میں یہ شرح دس اعشاریہ چھ فیصد تھی جس میں اکتوبر میں کمی آئی ہے۔ اس کے بعد یہ شرح پہلی بار دو ہفتوں کے بعد سنگل ڈگریٹ میں واپس آئی ہے۔ تاہم ماہرین معاشیات کے مطابق یہ کمی عارضی ہو سکتی ہے کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ موجودہ مالی سال کے پہلے چار ماہ یعنی جولائی سے اکتوبر دو ہزار چھ تک اوسط سالانہ افراط زر کی شرح دس اعشاریہ零 پنج فیصد رہی ہے جو کہ ڈبل ڈگریٹ میں ہے۔ اس سے قبل یہ شرح گزشتہ سال اکتوبر میں چھ اعشاریہ دو فیصد تھی جو کہ موجودہ حالت سے بہت کم ہے۔ اگرچہ سالانہ شرح میں کمی آئی ہے لیکن ماہانہ بنیاد پر دیکھا جائے تو اکتوبر میں صارفین کی قیمتوں میں ایک اعشاریہ ایک فیصد اضافہ ہوا ہے جو کہ ماہ ستمبر کے مقابلے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کے دباؤ میں کمی نہیں آئی بلکہ قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں ماہانہ افراط زر کی شرح پانچ اعشاریہ ایک فیصد رہی ہے جبکہ شہری علاقوں میں یہ شرح آٹھ فیصد تھی۔ سالانہ بنیادوں پر دیہی علاقوں میں افراط زر کی شرح نو اعشاریہ چھ فیصد تھی جبکہ شہری علاقوں میں یہ شرح نو اعشاریہ پانچ فیصد تھی۔ اس کا تجزیہ یہ کھلتا ہے کہ مہنگائی کا بوجھ دیہی علاقوں میں زیادہ ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ مرکزی بینک کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے نتیجے میں افراط زر میں کمی کا رجحان دیکھا جا سکتا ہے لیکن معاشی استحکام کے لیے اب بھی بہت سے چیلنجز موجود ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ضروری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ عوام کو مہنگائی کے سخت ترین اثرات سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ تعاون جاری رکھنا بھی معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ سینیئر رپورٹر وقار عزیز کا کہنا ہے کہ انہوں نے معیشت، ٹیکسیشن، تجارت اور منصوبہ بندی پر گہری نظر رکھی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ معاشی خبروں کو درست طریقے سے پیش کرنا عوام کا حق ہے۔
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