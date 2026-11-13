پاکستان میں ذیابیطس کی وبا: عالمی سربراہی اور سنگین بحران
انٹرنیشنل ذیابیطس فیڈریشن کی 2025 رپورٹ کے مطابق پاکستان 2024 میں ذیابیطس کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس سنگین بحران کی تفصیلات اور علاج کے بارے میں جانیں۔
پاکستان نے ذیابیطس یعنی شوگر کی بیماری کے پھیلاؤ کے حوالے سے ایک غیر مطمئن اور خطرناک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ انٹرنیشنل ذیابیطس فیڈریشن کی طرف سے 2025 میں جاری کی گئی تازہ ترین رپورٹ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ پاکستان 2024 میں دنیا بھر میں ذیابیطس کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے۔ یہ درجہ بندی عمر کے لحاظ سے معیاری شرح کی بنیاد پر کی گئی ہے، جس میں بالغ افراد کی عمر 20 سے 79 سال کے درمیان ہے۔
یہ رپورٹ پاکستانی عوام کے لیے ایک انتباہ کے طور پر سامنے آئی ہے، کیونکہ ملک میں اس بیماری کی شرح 31 فیصد تک پہنچ چکی ہے۔ یہ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ذیابیطس اب صرف ایک فرد یا خاندان کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ یہ قومی سطح پر ایک بڑا صحت کا بحران بن چکا ہے۔ ہر سال 14 نومبر کو عالمی یومِ ذیابیطس منانے کا بنیادی مقصد اس بیماری کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور بروقت تشخیص کی اہمیت کو سمجھانا ہے۔Also readنیمرا خان کا طلاق یافتہ خواتین کے مسائل اور سماجی تنقید پر اظہار خیال
ذیابیطس کی شرح میں عالمی نمبر ایک
انٹرنیشنل ذیابیطس فیڈریشن کی رپورٹ کی روشنی میں پاکستان نے عالمی سطح پر ذیابیطس کے حوالے سے سب سے زیادہ شرح رکھنے والا ملک کا درجہ حاصل کیا ہے۔ اس رپورٹ میں 2024 کے ڈیٹا کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے، جس کے مطابق بالغ افراد کی عمر 20 سے 79 سال ہے۔ عمر کے لحاظ سے معیاری شرح کا تعین کرتے وقت یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں شوگر کا شکار افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے۔
یہ ریکارڈ قومی صحت کے نظام کے لیے ایک سنگین چیلنج کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب ایک ملک میں بالغ آبادی کا تقریبا تہائی حصہ یا اس کے قریب کسی ایسی دائمی بیماری کا شکار ہو، تو اس کے علاج اور دیکھ بھال کے اخراجات ریاست پر بھی بوجھ بنتے ہیں۔ رپورٹ میں دی گئی تفصیلات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی نظام صحت کو اس وسیع پیمانے پر پھیلتی ہوئی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔
خاندانی سطح پر شوگر کا عفریت
پاکستانی معاشرے میں ذیابیطس کا وجود ہر خاندان سے ناواقف نہیں ہے۔ عام گفتگو میں اکثر یہ بات سنائی دیتی ہے کہ کوئی دوست یا رشتہ دار ڈاکٹر کے مشورے پر میٹھے کی خوراک ترک کر رہا ہے۔ کسی کو شوگر کی گولیاں کھانا پڑ رہی ہیں، تو کسی کو انسولین کے ٹیکے لگانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ منظر نامہ پاکستان کے تقریبا ہر خاندان کی حقیقت بن چکا ہے۔
بہت سے لوگ اس بیماری کو معمولی سمجھتے ہیں اور اس کے طویل مدتی نقصانات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ذیابیطس خاموشی سے انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس کا پتہ چلتا ہے تو اکثر وقت پر علاج ممکن نہیں رہتا۔ اگرچہ 14 نومبر کو عالمی یومِ ذیابیطس منایا جاتا ہے، لیکن مقامی سطح پر اس بیماری کے بارے میں مکمل شعور کی کمی اب بھی موجود ہے۔
تجویز کردہ احتیاطی تدابیر اور علاج
انٹرنیشنل ذیابیطس فیڈریشن کی رپورٹ میں بروقت تشخیص، مناسب علاج اور احتیاط کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اگر مریض اپنی خوراک میں تبدیلی لاے اور ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرے، تو اس بیماری کے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں اس سنگین بحران سے نمٹنے کے لیے عوام کو اپنے کھانے پینے کے عادات پر غور کرنا ہوگا۔
میٹھے اور کاربو ہائیڈریٹس کی زیادہ مقدار سے گریز کرنا، باقاعدہ ورزش کرنا اور وزن کو کنٹرول میں رکھنا ذیابیطس سے بچاؤ کے بنیادی طریقے ہیں۔ ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنے بلڈ شوگر کی سطح کی باقاعدہ نگرانی کرے تاکہ بیماری کی پیش رفت کو روکا جا سکے۔ قومی سطح پر آگاہی مہمات کا اہتمام کرنا بھی اس بحران کے انتظام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
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