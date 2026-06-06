پاکستان اور روس سمیت ایس سی او ممالک کے درمیان سیکورٹی اور امیگریشن پر معاہدے

شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر پاکستان نے روس اور دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ غیر قانونی امیگریشن، سیکورٹی، انسداد دہشت گردی اور منشیات کے خلاف تعاون بڑھانے کے معاہدوں پر دستخط کیے۔
شنگھائی تعاون تنظیم ( ایس سی او ) کے اجلاس کے موقع پر کرغزستان میں پاکستان اور روس سمیت علاقائی شراکت داروں کے درمیان غیر قانونی امیگریشن ، سیکورٹی ، انسداد دہشت گردی اور منشیات کے خلاف مشترکہ کوششوں کو فروغ دینے کے لیے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں ایس سی او کے رکن ممالک کے وزرائے داخلہ سے الگ الگ ملاقاتیں کیں جن میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روس ی وزیر داخلہ ولادیمیر کولوکولٹسیف کے ساتھ ملاقات میں دونوں ممالک نے غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے تعاون بڑھانے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کے علاوہ، دونوں ممالک نے کسی بھی ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم شہریوں کی واپسی کے لیے مشترکہ کوششوں کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ منشیات اور منشیات کی سمگلنگ کے خلاف مشترکہ کوششوں کو بڑھانے کے لیے بھی ایک معاہدہ طے پایا۔ تاجک وزیر داخلہ رامزون رحیم زادہ کے ساتھ علیحدہ ملاقات میں افغانستان کے اندر موجود دہشت گرد کیمپوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزراء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افغانستان میں دہشت گرد کیمپوں اور منشیات کی پیداوار سے خطے کو شدید سیکورٹی خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ افغانستان میں متعدد دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ محسن نقوی نے ازبکستان کے وزیر داخلہ میجر جنرل عزیز تاشپولاتوف سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون اور مشترکہ تربیتی پروگراموں کے مواقع پر گفتگو ہوئی۔ دونوں فریقوں نے وزارت داخلہ کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ورکنگ گروپ قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ کرغز وزیر داخلہ نیاز بیک اولان اوموکانوف کے ساتھ مذاکرات میں دونوں عہدیداروں نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ نقوی نے کرغزستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور ایس سی او وزرائے داخلہ کے اجلاس کی میزبانی پر میزبان ملک کا شکریہ ادا کیا۔ قازق وزیر داخلہ یرژان ساڈینوف کے ساتھ ملاقات میں دونوں فریقوں نے غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک نے دوطرفہ تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی وزارتوں کے درمیان ایک ورکنگ گروپ قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ یہ ملاقاتیں علاقائی شراکت داروں کے درمیان سیکورٹی ، نقل مکانی کے انتظام اور منشیات سے متعلق جرائم سے نمٹنے کی کوششوں پر تعاون مضبوط کرنے کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔ پاکستان نے ایس سی او فورم کو علاقائی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم قرار دیا ہے اور مستقبل میں بھی اس طرح کے تعاون کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان معاہدوں سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کو فائدہ ہوگا، کیونکہ غیر قانونی امیگریشن اور منشیات کی اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ دہشت گردی جیسے مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ ان معاہدوں سے پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات میں بھی مزید بہتری آئے گی.
شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے اجلاس کے موقع پر کرغزستان میں پاکستان اور روس سمیت علاقائی شراکت داروں کے درمیان غیر قانونی امیگریشن، سیکورٹی، انسداد دہشت گردی اور منشیات کے خلاف مشترکہ کوششوں کو فروغ دینے کے لیے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں ایس سی او کے رکن ممالک کے وزرائے داخلہ سے الگ الگ ملاقاتیں کیں جن میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی وزیر داخلہ ولادیمیر کولوکولٹسیف کے ساتھ ملاقات میں دونوں ممالک نے غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے تعاون بڑھانے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کے علاوہ، دونوں ممالک نے کسی بھی ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم شہریوں کی واپسی کے لیے مشترکہ کوششوں کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ منشیات اور منشیات کی سمگلنگ کے خلاف مشترکہ کوششوں کو بڑھانے کے لیے بھی ایک معاہدہ طے پایا۔ تاجک وزیر داخلہ رامزون رحیم زادہ کے ساتھ علیحدہ ملاقات میں افغانستان کے اندر موجود دہشت گرد کیمپوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزراء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افغانستان میں دہشت گرد کیمپوں اور منشیات کی پیداوار سے خطے کو شدید سیکورٹی خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ افغانستان میں متعدد دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ محسن نقوی نے ازبکستان کے وزیر داخلہ میجر جنرل عزیز تاشپولاتوف سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون اور مشترکہ تربیتی پروگراموں کے مواقع پر گفتگو ہوئی۔ دونوں فریقوں نے وزارت داخلہ کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ورکنگ گروپ قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ کرغز وزیر داخلہ نیاز بیک اولان اوموکانوف کے ساتھ مذاکرات میں دونوں عہدیداروں نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ نقوی نے کرغزستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور ایس سی او وزرائے داخلہ کے اجلاس کی میزبانی پر میزبان ملک کا شکریہ ادا کیا۔ قازق وزیر داخلہ یرژان ساڈینوف کے ساتھ ملاقات میں دونوں فریقوں نے غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک نے دوطرفہ تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی وزارتوں کے درمیان ایک ورکنگ گروپ قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ یہ ملاقاتیں علاقائی شراکت داروں کے درمیان سیکورٹی، نقل مکانی کے انتظام اور منشیات سے متعلق جرائم سے نمٹنے کی کوششوں پر تعاون مضبوط کرنے کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔ پاکستان نے ایس سی او فورم کو علاقائی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم قرار دیا ہے اور مستقبل میں بھی اس طرح کے تعاون کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان معاہدوں سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کو فائدہ ہوگا، کیونکہ غیر قانونی امیگریشن اور منشیات کی اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ دہشت گردی جیسے مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ ان معاہدوں سے پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات میں بھی مزید بہتری آئے گی
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