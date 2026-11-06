پاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
فیلڈ مارشل asym منیر اور وزیر داخلہ سودان بابتکر صمرا نے راولپنڈی میں ملاقات کی جس میں دہشت گردی اور علاقائی امن کے حوالے سے مشترکہ اقدامات پر بات ہوئی۔
سودان کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل (پولیس) بابتکر صمرا مست علی نے اتوار کی شام راولپنڈی واقع جنرل ہیڈ کوارٹرز میں پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورز فیلڈ مارشل اسام منیر سے سرکاری سطح پر اہم ملاقات کی۔ اس دو طرفہ ملاقات کا بنیادی مقصد پاکستان اور سودان کے درمیان موجودہ باہمی تعلقات، سیکیورٹی کے تعاون اور خطے میں جاری پیچیدہ صورتحال کے حوالے سے بات چیت کرنا تھا۔
باہمی تعلقات اور سیکیورٹی تعاون کا جائزہ
اسپرس کی جاری کردہ سرکاری بیان کے مطابق، اس اعلیٰ سطحی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور عالمی و علاقائی سیکیورٹی کے متحول ڈائنامکس پر گہری بحث کی گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے نئے مواقع پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ فیلڈ مارشل اسام منیر اور وزیر داخلہ سودان نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی دوستی اور باہمی اعتماد کو برقرار رکھنا دونوں ریاستوں کے مفاد میں ہے۔Also readWhy Men Have Shorter Life Expectancy Than Women
دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جدوجہد
ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کو دوبارہ دہرایا، خاص طور پر سیکیورٹی، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اداروں کے درمیان تعاون کے شعبوں میں۔ فیلڈ مارشل اسام منیر نے پاکستان کی اس خواہش کو دہراتے ہوئے واضح کیا کہ وہ سودان کے ساتھ مل کر کام کرنے اور مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ دونوں ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ خطے میں امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے۔
علاقائی امن کے لیے پاکستان کا کردار
سودان کے وزیر داخلہ بابتکر صمرا مست علی نے اپنے بیان میں پاکستان کے کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے قائم دوستی کے تعلقات کو بھی سراہا۔ سفارتی حوالوں کے مطابق، اس ملاقات سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں ممالک اپنے سفارتی اور دفاعی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔
مستقبل کے اقدامات اور مستقبل کا روئداد
اس اہم ملاقات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے نئے ابواب کھلنے کا امکان ہے۔ دونوں فریقین نے تصدیق کی ہے کہ وہ سیکیورٹی کے شعبے میں اداروں کے درمیان باہمی تعاون کو وسیع کرنے پر توجہ دیں گے۔ یہ بات چیت نہ صرف دونوں ممالک کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ علاقائی استحکام کے لیے مضبوط باہمی تعاون کی ضرورت ہے۔
دفاعی حکمت عملی کا نیا رخ
فیلڈ مارشل اسام منیر نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ پاکستان خطے کے امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مشترکہ محنت کرنا دونوں ممالک کی ذمہ داری ہے۔ اس ملاقات سے یہ پیغام بھی جاتا ہے کہ پاکستان اپنے تمام پڑوسی اور دوست ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے تاکہ خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنایا جا سکے۔
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