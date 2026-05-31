پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات حتمی مرحلے میں، نئے بجٹ کی تجاویز پر توجہ
📆31/05/2026 10:13 pm
آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر پاکستان اور بین الخالص نذرانیہ کے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ آئی ایم ایف نے جی ایس ٹی میں اضافہ اور نئے ٹیکسز کے نفاذ کی تجاویز پیش کی ہیں جبکہ فکسڈ ٹیکس سکیم سے تاجروں کو رہائی دینے کا تجویز کیا گیا ہے۔

آئندہ مالی سال 2026-27ء کے وفاقی بجٹ پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے۔ آئی ایم ایف نے جی ایس ٹی کی شرح 18 سے بڑھا کر 19 فیصد کرنے پر زور دیا ہے۔ نئے بجٹ کا حجم 15.1 ٹریلین سے بڑھا کر 15.

5 ٹریلین تک رکھنے کی تجویز ہے۔ رواں مالی سال کا ٹیکس ہدف مزید کم کر کے 13 ہزار پانچ ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شارٹ فال کے باوجود آئی ایم ایف نے ٹیکس ہدف 15 ہزار ارب سے زائد رکھنے پر زور دیا ہے۔ نئے بجٹ میں 220 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کی بھی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں تاجروں کے لیے فکسڈ ٹیکس سکیم متعارف کرانے کی تجویز ہے۔ سالانہ 20 کروڑ روپے سیل پر 25 ہزار روپے فکسڈ ٹیکس دینا ہوگا۔ فکسڈ ٹیکس دینے والے تاجروں کو آڈٹ سے استثنی دینے کی تجویز ہے۔ نئے بجٹ میں سپرٹیکس میں ایک سے 2 فیصد تک کمی کی بھی تجویز ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیئے آخری سلیب کی حد بڑھائی جاسکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف سے مزید مشاورت اور وفاقی کابینہ کی منظوری سے ریلیف ملے گا۔

