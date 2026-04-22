پاکستان کے دو فضائی امیدوار چین میں خلابازی کی تربیت حاصل کریں گے

چین کے مینیڈ اسپیس ایجنسی نے محمد ذیشان علی اور خرم داؤد کو خلابازی کی تربیت کے لیے منتخب کیا ہے۔ ایک امیدوار کو تیانگونگ اسپیس اسٹیشن پر جانے کا موقع ملے گا۔
پاکستان نے انسانی خلابازی کے میدان میں ایک اہم قدم اٹھایا ہے، دو پاکستان ی فضائی امیدوار وں کو چین کے زیر اہتمام خلابازی کے پروگرام کے تحت تربیت کے لیے باضابطہ طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ اس اقدام سے مستقبل میں ایک تاریخی مشن کی راہ ہموار ہو سکتی ہے جس میں پاکستان ی شہری مدار میں جائیں گے۔ چین کے مینیڈ اسپیس ایجنسی نے بدھ کے روز تصدیق کی کہ محمد ذیشان علی اور خرم داؤد نے متعدد سخت مراحل پر مشتمل ایک سخت انتخاب کے عمل کو کامیابی سے عبور کر لیا ہے۔ دونوں امیدوار اب چین کا سفر کریں گے جہاں وہ جامع خلابازی کی تربیت حاصل کریں گے۔ ایجنسی کے مطابق، ان دونوں میں سے ایک کو بالآخر ایک مشن کے عملے میں پے لوڈ سپیشلسٹ کے طور پر شامل ہونے کے لیے منتخب کیا جائے گا جو تیانگونگ اسپیس اسٹیشن پر جائیں گے۔ اگر منتخب ہو کر پرواز کی تو یہ فضائی باشندہ چین کے اسپیس اسٹیشن کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی اور مدار زمین تک پہنچنے والے پہلے پاکستان ی بنیں گے۔ یہ اعلان نہ صرف پاکستان کی خلائی عزائم کے لیے بلکہ انسانی خلابازی میں چین کے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی تعاون کے لیے بھی ایک سنگ میل ہے۔ ایجنسی نے اس اقدام کو اپنے خلائی پروگرام کے ارتقاء میں ایک اہم پیشرفت قرار دیا، جو دوطرفہ تعاون کی بڑھتی گہرائی کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ انتخاب فروری 2025 میں اسلام آباد میں چین کے مینیڈ اسپیس ایجنسی اور پاکستان کے سپیس اینڈ اپر ایٹموسفیر ریسرچ کمیشن کے درمیان طے پانے والے ایک رسمی معاہدے کے بعد ہوا ہے۔ اس معاہدے نے فضائی امیدوار وں کے انتخاب، تربیت اور مستقبل کے مشنز میں شرکت کے لیے مشترکہ کوششوں کی بنیاد رکھی۔ چین ی سرکاری نشریاتی ادارے چائنا سنٹرل ٹیلیویژن نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ دونوں پاکستان ی امیدوار چین میں تربیت حاصل کریں گے، جہاں انہیں خلابازی کی تکنیکی، جسمانی اور آپریشنل ضروریات کے لیے تیار کیا جائے گا۔ حتمی انتخاب تمام تربیتی ماڈیولز اور مشن سے متعلق تشخیصوں میں کارکردگی پر منحصر ہوگا۔ پاکستان کے لیے یہ لمحہ فخر کا ہے کہ اس کے دو شہریوں کو چین کے خلائی پروگرام میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ یہ انتخاب پاکستان اور چین کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات اور تعاون کا مظہر ہے۔ اس سے نہ صرف پاکستان کی سائنس و ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں کو فروغ ملے گا بلکہ یہ ملک کو خلائی تحقیق اور ترقی کے میدان میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر بھی ابھرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ محمد ذیشان علی اور خرم داؤد دونوں ہی انتہائی قابل اور پرعزم افراد ہیں جنہوں نے اس سخت انتخاب کے عمل کو کامیابی سے عبور کیا ہے۔ ان کی یہ کامیابی پاکستان کے نوجوان نسل کے لیے ایک مثال ہے اور انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ بخشے گی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ چین کا خلائی پروگرام دنیا کے سب سے ترقی یافتہ خلائی پروگراموں میں سے ایک ہے۔ تیانگونگ اسپیس اسٹیشن چین کی خلائی مہارت کا ثبوت ہے اور یہ بین الاقوامی تعاون کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کا اس پروگرام میں شامل ہونا دونوں ممالک کے لیے ایک win-win situation ہے۔ پاکستان کے خلائی پروگرام کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے۔ ماضی میں، پاکستان نے خلائی تحقیق کے شعبے میں متعدد کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ کسی پاکستان ی شہری کو مدار میں جانے کا موقع مل رہا ہے۔ اس مشن کی کامیابی پاکستان کے لیے نہ صرف سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اہم پیشرفت ہوگی بلکہ یہ ملک کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی بلند کرے گی۔ حکومت پاکستان نے اس منصوبے کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے اور فضائی امیدوار وں کی تربیت اور مشن کی تیاری کے لیے تمام ضروری وسائل فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کے خلائی ماہرین اور انجینئروں نے بھی اس مشن کی کامیابی کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ یہ ایک قومی کوشش ہے اور اس میں تمام شعبوں کے لوگوں کی شرکت ضروری ہے۔ امید ہے کہ محمد ذیشان علی یا خرم داؤد جلد ہی پاکستان کا پرچم مدار میں لہراتے ہوئے نظر آئیں گے اور ملک کو دنیا کے خلائی منظر نامے پر ایک نئی شناخت دلائیں گے۔ یہ مشن پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کی ایک نئی مثال قائم کرے گا اور مستقبل میں مزید مشترکہ منصوبوں کے لیے راہ کھولے گا.
