پاکستان بمقابلہ سری لنکا: ٹییب عرف کا دھواں دھار نصف سنچری
راولپنڈی میں سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کا آغاز، ٹییب عرف نے 57 رنز بنائے۔ کپتان بابراعظم کی بیٹنگ فارم پر امید، پوری ٹیم نوجوانوں پر مشتمل۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان کھلاڑی ٹییب عرف نے راوَلپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں سری لنکا کے خلاف آغاز ہونے والے ٹیسٹ میچ میں شاندار نصف سنچری اسکور کر کے ٹیم کو ایک مضبوط شروع دیا۔ پیر کے دن کھیلے جانے والے اس میچ میں ٹییب عرف نے 57 رنز کی اننگز کھیلی، جس میں ایک چھکا اور نو چوکے شامل تھے۔ انہوں نے یہ کارنامہ صرف 50 گیندوں پر انجام دیا۔
پاکستان کی بیٹنگ کا آغاز اٹھارہویں اوور کی چوتھی گیند پر خراب ہوا جب اوپنر ازین عوایس 30 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ جلد ہی ٹییب عرف بھی آؤٹ ہو گئے، جس کے بعد پاکستان کی ٹیم نوہٹائیس منٹ کے کھیل کے بعد سولہ اور چوتھائی اوورز میں دو وکٹوں کے نقصان پر نوہاتیس رنز بنا چکی تھی۔ یہ میچ دو میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا ٹیسٹ ہے، جسے پاکستان نے پہلی بیٹنگ کر کے شروع کیا۔Also readKilling of Hamas deputy leader in Beirut raises risk of Gaza war spreading
نئی ٹیم اور چار ڈیبیوینٹس
پاکستان کی اس ٹیم میں چار ڈیبیوینٹس کا انتخاب سیریز سے قبل بڑی خبر بن چکا تھا۔ ٹییب عرف کے ساتھ ساتھ محمد طاہر، آصف منہاس اور صائب خان کو بھی پہلی بار ٹیم میں جگہ دی گئی تھی۔ کپتان بابراعظم نے تصدیق کی کہ ٹیم میں کم از کم چار نئے چہرے شامل ہیں، جس کا مقصد نئی نسل کو مواقع دینا تھا۔ یہ سیریز انگلینڈ میں ہونے والی تین صفر کی سیریز کے بعد پاکستان کی پہلی ٹیسٹ سیریز ہے، جس کے دوران سات کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر کیا گیا تھا۔
بابراعظم اور سری لنکا کی پوزیشن
بابراعظم نے میچ سے قبل کہا کہ وہ جانتے تھے کہ پہلے سیشن میں محتاط کھیلنا ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ جدوجہد کریں گے۔ بابراعظم خود بھی اپنے بیٹنگ فارم کو بحال کرنے کی کوشش میں ہیں، کیونکہ ڈسمبر 2022 کے بعد سے انہوں نے ایک سنچری اسکور نہیں کی ہے۔ دوسری جانب سری لنکا کے نئے کپتان کولن مینڈس نے کہا کہ وہ نئی ذمہ داری سے خوش ہیں اور فاسٹ بالنگ وکٹ پر پہلے بالنگ کا فیصلہ کرنے پر اطمینان ہے۔
سیریز کی اہمیت اور اگلا قدم
یہ دو میچوں کی سیریز ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے چوتھے سائیکل کا حصہ ہے، جس میں پاکستان نويں نمبر پر ہے جبکہ سری لنکا ساتویں نمبر پر موجود ہے۔ اس سیریز میں ٹیم کے کئی بڑے ناموں، جیسے کہ محمد رضوان اور شاہین آفریدی کی غیر موجودگی نوٹ کی گئی ہے۔ دوسرا ٹیسٹ میچ سترہ نومبر کو لاہور میں کھیلا جائے گا، جہاں ٹیموں کو پوائنٹس ٹیبل میں بہتری کے لیے سخت مقابلہ درپیش ہوگا۔
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports