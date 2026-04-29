پاکستان میں مغربی لہری کی تاثیر: بارش، گڑگڑاؤں اور زوردار ہوائیں کی پیش بینی

پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے ملک کے اوپر اور وسطی حصوں میں مغربی لہری کی تاثیر سے بارش، گڑگڑاؤں اور زوردار ہوائیں کی پیش بینی کی ہے۔ خیبَر پختونخوا، گلگت بلٹستان، کشمیر، پنجاب اور سندھ میں مختلف علاقوں میں موسم کے بدلاؤں کی امید ہے۔
پاکستان میں مغربی لہری کی تاثیر سے اوپر اور وسطی علاقوں میں جزئی طور پر غیر مستحکم موسم کی حالتوں کا پیش بینی کی گئی ہے۔ پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ (پی ایم ڈی) کے مطابق، ایک کمزور مغربی لہری نے ملک کے اوپر اور وسطی حصوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ علاقوں میں جزئی طور پر غیر مستحکم موسم کی حالتوں کا پیش بینی کی گئی ہے۔ خبردار کیا گیا ہے کہ خیبَر پختونخوا کے اوپر حصوں، گلگت بلٹستان اور کشمیر میں چند جگہوں پر زوردار ہوائیں ، گڑگڑاؤں اور بارش کی امید ہے۔ چترال، ڈیر، سوات، کلام، شنگلا، بونر، کوہستان اور ملکاند میں بارش کے ساتھ گڑگڑاؤں کی سرگیزشت کی امید ہے۔ باتگرام، منشیرا، ایبٹ آباد، بلاکوٹ اور ہری پور میں زوردار ہوائیں ، چوبھڑائی اور منفرد بارش کی امید ہے۔ اسلام آباد اور اس کے گرد گیر علاقوں میں جزئی طور پر غمروں کا پیش بینی کیا گیا ہے۔ پنجاب میں مری، گالیات، راولپنڈی، جہلم، سیالکوٹ اور نروال میں بارش کے ساتھ گڑگڑاؤں کی امید ہے، جبکہ گوجرانوالہ، حافظ آباد، لاہور اور قریب کے علاقوں میں زوردار ہوائیں اور پراکٹ بارش کی امید ہے۔ پنجاب کے دیگر اضافوں میں گرمی اور خشک موسم جاری رہے گا۔ سندھ میں دوپہر کے دوران وسطی اور جنوبی اضافوں میں زوردار اور چوبھڑائی والی ہوائیں کی امید ہے۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں گرمی اور خشک موسم جاری رہے گا۔ پی ایم ڈی نے گڑگڑاؤں ، زوردار ہوائیں اور ناگہانی موسم کے بدلاؤں کی امید والے علاقوں میں شہریوں کو چوٹی پر رہنے کا مشورہ دیا ہے.
