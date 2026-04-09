پاکستان کی ثالثی: ایران-امریکہ مذاکرات کا آغاز، معاہدے کی راہ ہموار

پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ مذاکرات اسلام آباد میں منعقد ہونے کا امکان ہے، جس میں پاکستان ثالث کا کردار ادا کرے گا۔ معاہدے کی صورت میں پاکستان اور دیگر ممالک ضامن ہو سکتے ہیں۔
ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کی راہ ہموار کرنے کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق، 10 اپریل کو اسلام آباد میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان سفارتی سطح پر سرگرم عمل ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی خاکہ تیار کرنے کا عمل آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور پاکستان فریقین کو مذاکرات کی پہلی براہ راست نشست میں تحمل اور مثبت رویہ اختیار کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی جانب سے دونوں فریقین پر زور دیا گیا ہے
کہ وہ سازگار ماحول میں بات چیت کریں تاکہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی سے بچا جا سکے۔\ذرائع کے مطابق، مذاکرات میں فریقین اپنے طے شدہ نکات پر تبادلہ خیال کریں گے اور ان نکات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ اگر کسی نکتے پر کوئی اعتراض ہوا تو اس پر بحث کی جائے گی اور درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مذاکرات میں اگلی ملاقاتوں کا ٹائم فریم بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اس بیٹھک میں رابطہ کار اور ثالث کا کردار ادا کرے گا۔ پاکستان نے اس سلسلے میں اپنی سفارتی حکمت عملی دوست ممالک کو اعتماد میں لے کر تیار کی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ مذاکرات کئی مراحل میں ہو سکتے ہیں اور ان کی کامیابی کے لیے فریقین کے درمیان تمام نکات پر اتفاق رائے ضروری ہے۔ اس اتفاق رائے کے نتیجے میں جنگ بندی کا تحریری معاہدہ ہو سکتا ہے جس میں پاکستان اور دیگر اہم ممالک ضامن ہو سکتے ہیں۔ سفارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں اعلیٰ سطح کے وفود شامل ہوں گے اور اگر مذاکراتی عمل میں وقت لگتا ہے تو جنگ بندی کے وقفے کو بڑھانے پر بھی بات چیت کی جا سکتی ہے۔
