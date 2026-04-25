پاکستان کے امن کے لیے اخلاقی اقدامات قابل قدر ہیں، ایرانی وزیر خارجہ

ایران ی وزیر خارجہ عبّاس اراغچی کی پاکستان کی حالیہ دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا۔ انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کے اخلاقی اور برادرانہ اقدامات خطے میں امن کی بحالی کے لیے قابل قدر ہیں۔ اراغچی نے واضح کیا کہ ایران نے پاکستان کے ساتھ ملاقاتوں میں ایران میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایک عملی فریم ورک پیش کیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی سفارتکاری کے حوالے سے سنجیدگی پر شک ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ امریکہ واقعی سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں۔ ایران ی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران خطے میں دیرپا امن کے لیے سفارتی راہ پر عمل پیرا ہونے کو اہمیت دیتا ہے اور پاکستان کے امن کے لیے کوششوں کی تعریف کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مشاورتیں جاری ہیں۔ اراغچی مسقط، سلطنت عمان کے بعد ماسکو جائیں گے جہاں روسی حکام کے ساتھ ملاقاتیں متوقع ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایران ی وفد کے ساتھ ملاقات میں خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ ملاقات خوشگوار اور تعمیری ماحول میں ہوئی اور دونوں جانب سے علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہی جس میں ڈپٹی وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چیف آف آرمی سٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت دیگر سینئر حکام بھی موجود تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ اسلام آباد میں ایران ی وفد سے مل کر خوش ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق، اراغچی اور ان کا وفد نور خان ایئر بیس سے مسقط، عمان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ائیرپورٹ پر پاکستان ی سینئر حکام، ایران کے سفیر اور سفارتخانے کے نمائندے ایران ی وفد کو رخصت کرنے کے لیے موجود تھے۔ ایران ی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد کے بعد وزیراعظم ہاؤس میں ان کی وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی تھی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے تعاون کے مواقعوں پر غور کیا گیا۔ وزیراعظم نے ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم نے ایران ی وفد کی پاکستان کی دوستی اور تعاون کے لیے شکرگزاری کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون خطے کے لیے فائدہ مند ہے۔ عباس اراغچی نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کی جانب سے خطے میں امن کی بحالی کے لیے جو اخلاقی کوششیں کی جارہی ہیں ان کی ایران قدر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے پاکستان کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک عملی فریم ورک پیش کیا ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ سفارتکاری کے لیے کتنی سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران خطے میں دیرپا امن کے لیے سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ اراغچی نے کہا کہ انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر پاکستان ی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے تمام اہم امور پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اتفاق رائے قائم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی تعاون کو بڑھانے کے لیے بھی منصوبے زیر غور ہیں۔ ایران ی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ ماسکو میں روسی حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں علاقائی صورتحال اور جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی حل تلاش کرنے کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا موقف ہے کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے تمام فریقوں کو مذاکرات کی میز پر آنا اور باہمی احترام کے ساتھ مسائل حل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران خطے میں کسی بھی قسم کی مداخلت کے خلاف ہے اور تمام ممالک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ اراغچی نے کہا کہ وہ پاکستان کے دورے کے دوران پاکستان ی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں سے بہت مطمئن ہیں اور انہیں یقین ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون خطے میں امن اور استحکام کے لیے ایک اہم عنصر ہے.
