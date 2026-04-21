پاکستان کی بحری دفاعی طاقت میں اضافہ: جدید اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ

پاک بحریہ نے مقامی سطح پر تیار کردہ جدید اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا جس نے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ اس کامیابی سے پاکستان کی سمندری حدود کے تحفظ اور دشمن کے بحری اثاثوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت مزید مستحکم ہو گئی ہے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ ایک اہم بیان کے مطابق پاکستان نیوی نے مقامی سطح پر تیار کردہ جدید ترین اینٹی شپ میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ مکمل کر لیا ہے۔ یہ میزائل اپنی نوعیت کا ایک جدید ترین ہتھیار ہے جس نے سمندر میں موجود اپنے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہ تجربہ ملکی دفاعی صنعت کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان اپنی عسکری ضروریات کے لیے مقامی ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے اور جدید ہتھیاروں کی
تیاری میں عالمی معیار کے مطابق پیش رفت کر رہا ہے۔ اس کامیاب تجربے کے بعد پاکستان کی بحری سرحدوں کے دفاع میں مزید اضافہ ہوا ہے اور اب پاک بحریہ دشمن کے طویل فاصلے تک موجود بحری اہداف کو بروقت شناخت کرنے اور انہیں مؤثر انداز میں نیست و نابود کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ آئی ایس پی آر کے اعلامیے کے مطابق اس میزائل سسٹم کی شمولیت سے مسلح افواج کی مشترکہ اور ہمہ جہت حملہ آور صلاحیتوں کو ایک نیا استحکام ملا ہے۔ یہ تجربہ ملکی دفاعی صلاحیتوں کے فروغ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے جو روایتی جنگی میدان میں پاکستان کی پوزیشن کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے اس شاندار کامیابی پر سائنسدانوں، انجینئرز اور تمام متعلقہ تکنیکی عملے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی قوم کے لیے باعث فخر ہے اور ہماری مسلح افواج ملکی خودمختاری کے تحفظ کے لیے ہر قسم کے جدید وسائل سے لیس ہونے کے عزم پر کاربند ہیں۔ پاکستان نیوی نے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ ملک کے بحری مفادات، سمندری حدود کی حفاظت اور کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ملکی دفاعی میدان میں یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور سمندری حدود کے تحفظ کی اہمیت دوچند ہو گئی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ مقامی سطح پر جدید ہتھیاروں کی تیاری نہ صرف ملکی خزانے کے لیے بچت کا باعث ہے بلکہ یہ پاکستان کو دفاعی خود انحصاری کی جانب گامزن کرنے کے لیے بھی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ پاک بحریہ کا یہ اقدام نہ صرف دشمنوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے بلکہ یہ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے اس جدید ٹیکنالوجی کا کامیاب استعمال ثابت کرتا ہے کہ پاکستانی ماہرین جدید دور کے جنگی تقاضوں سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں اور کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مستقبل میں اس طرح کے مزید تجربات اور ہتھیاروں کی شمولیت سے پاکستان کی دفاعی حصار کو ناقابل تسخیر بنایا جا سکے گا جس کے لیے حکومت اور عسکری قیادت پرعزم دکھائی دیتی ہے
