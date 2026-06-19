پاکستان نے modernisation اور frauld کے خاتمے کے لیے passport نظام میں اصلاحات کا اعلان کیا ہے۔ 1 جولائی سے پاکستان护照 سروسز میں کلئیر پیمنٹ سسٹم متعارف کروائی جائے گی، ہوم ڈلیوری کی سروس جلد سے جلد لانچ کی جائے گی اور آن لائن درخواستوں کا پاک آئڈیٹیٹی پلیٹ فارم پرshore کی جائے گی۔ انٹیرئیر منسٹر موص ناقوی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں ان اصلاحات کے折叠 کو مزید آگے بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔
پاکستان نے ای-پاسپورٹ کے مکمل طریقہ کار میں منتقلی کا فیصلہ کیا ہے جس کا حصہ طور پر ہوم ڈلیوری ، کلئیر کی اوپر سے لاگ ان کرنے کے نظام اور آن لائن درخواستوں کا پاک آئڈینٹیٹی پلیٹ فارم پر منتقلی شامل ہے۔ یہ فیصلہ نئے اصلاحات کے warèrent کے تحت护照 اور امیگریشن ہیڈکورٹر میں انٹیرئیر منسٹر موص ناقوی کی صدارت کے ساتھ ہونے والے خصوصی اجلاس میں ہوا۔ اجلاس کے دوران ڈائریکٹر جنرل护照 اور امیگریشن محمد علی راندھوا نے منسٹر کو passport نظام کے لیے منصوبہ بند اصلاحات سے آگاہ کیا۔ افسران نے بتایا کہ ای-پاسپورٹ س میں مکمل منتقلی سے سفر کے دستاویزات سے وابستہ قلبی اور مکارSuite الممارس میں قابلِ ذکر کمی متوقع ہے۔ موص ناقوی نے فرمایا کہ پریمیم سروسز کے لیے درخواست دہندگان سے بہتر سروس کی لاگت کے مطابق فیس وصول کی جائے گی۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہوم ڈلیوری کے لیے ابتدائی تیاریاں مکمل ہیں، جن کے تحت شہریوں کو پاسپورٹ گھر تک پہنچایا جائے گا۔ دوسری بڑی اصلاح کے طور پر 1 جولائی سے ملک بھر کے passport مراکز میں کلئیر کی لاگ ایکسٹرنل طریقے سے وصول کرنے کا نظام متعارف کرایا جائے گا تاکہ فیس کی ادائیگی میں آسانی ہو اور پرومنی پروسیسنگ کم ہو۔ حکام نے آن لائن passport درخواستوں کو پاک آئڈینٹیٹی پلیٹ فارم پر منقول کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ ڈیجیٹل رسائی اور سروس کی یکجہتی میں بہتری ہو۔ انٹیرئیر منسٹر نے افسران کو فدرل بورڈ آف ریونیو کے مشاورت کے ساتھ بیزنس passport کے لیے پالیسی فریم ورک جلد از جلد伍الےStage پر لانے کی ہدایت کی.
پاکستان نے ای-پاسپورٹ کے مکمل طریقہ کار میں منتقلی کا فیصلہ کیا ہے جس کا حصہ طور پر ہوم ڈلیوری، کلئیر کی اوپر سے لاگ ان کرنے کے نظام اور آن لائن درخواستوں کا پاک آئڈینٹیٹی پلیٹ فارم پر منتقلی شامل ہے۔ یہ فیصلہ نئے اصلاحات کے warèrent کے تحت护照 اور امیگریشن ہیڈکورٹر میں انٹیرئیر منسٹر موص ناقوی کی صدارت کے ساتھ ہونے والے خصوصی اجلاس میں ہوا۔ اجلاس کے دوران ڈائریکٹر جنرل护照 اور امیگریشن محمد علی راندھوا نے منسٹر کو passport نظام کے لیے منصوبہ بند اصلاحات سے آگاہ کیا۔ افسران نے بتایا کہ ای-پاسپورٹس میں مکمل منتقلی سے سفر کے دستاویزات سے وابستہ قلبی اور مکارSuite الممارس میں قابلِ ذکر کمی متوقع ہے۔ موص ناقوی نے فرمایا کہ پریمیم سروسز کے لیے درخواست دہندگان سے بہتر سروس کی لاگت کے مطابق فیس وصول کی جائے گی۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہوم ڈلیوری کے لیے ابتدائی تیاریاں مکمل ہیں، جن کے تحت شہریوں کو پاسپورٹ گھر تک پہنچایا جائے گا۔ دوسری بڑی اصلاح کے طور پر 1 جولائی سے ملک بھر کے passport مراکز میں کلئیر کی لاگ ایکسٹرنل طریقے سے وصول کرنے کا نظام متعارف کرایا جائے گا تاکہ فیس کی ادائیگی میں آسانی ہو اور پرومنی پروسیسنگ کم ہو۔ حکام نے آن لائن passport درخواستوں کو پاک آئڈینٹیٹی پلیٹ فارم پر منقول کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ ڈیجیٹل رسائی اور سروس کی یکجہتی میں بہتری ہو۔ انٹیرئیر منسٹر نے افسران کو فدرل بورڈ آف ریونیو کے مشاورت کے ساتھ بیزنس passport کے لیے پالیسی فریم ورک جلد از جلد伍الےStage پر لانے کی ہدایت کی
ای-پاسپورٹ پاکستان Passport کلئیر پیمنٹ ہوم ڈلیوری پاک آئڈینٹیٹی
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Consultants will be hired next month for complete digitalisation of FBR: PMLeading tax payers, exporters to get blue passport to become honorary ambassadors
Read more »
Passport Fees Increase in Pakistan; Check new fee structure hereDue to a backlog in passport processing caused by a surge in applications and technical issues in the passport issuance system.
Read more »
All passport related issues to be resolved by SeptemberISLAMABAD: Director General (DG) Passport and Immigration Mustafa Jamal Qazi said that all passport related issues will be resolved by Sept.
Read more »
How to apply for Passport in Pakistan: Full guide with fees and documentsTraveling abroad requires one essential document—a passport. Whether it’s for business, study, or leisure, a passport opens the door
Read more »
North Korea's Kim Jong Un calls for stronger rural economies, state media saysKim called for the modernisation of regional manufacturing facilities
Read more »
Pakistani passport gets stronger with 32 visa-free countriesWeb Desk: The Henley Passport Index 2025 reveals a notable rise in the global ranking of the Pakistani passport, enhancing travel freedom for Pakistani citizens and opening new opportunities for international mobility.
Read more »