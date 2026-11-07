پاکستان کرکٹ ٹیم کا سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان، تین نئے کھلاڑی شامل
پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے جس میں آذر جمال کی واپسی اور تین نئے کھلاڑی شامل ہیں۔
پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) نے سری لنکا کے خلاف آنے والی دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے اپنا 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ اس اہم اعلان میں تین غیر منتخب کھلاڑیوں کو قومی ٹیم میں شامل کرنے اور سابق کپتان آذر جمال کو ٹیم میں واپس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ سیریز 9 نومبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگی۔
نئے کھلاڑیوں کی تعیناتی اور ڈومیسٹک کارکردگی
سابق ٹیسٹ کپتان آذر جمال کو ٹیم میں واپس بلانے کے ساتھ ہی تیز گیند باز علی شبیر، دائیں ہاتھ کے بلے باز محمد طیب عرف اور پیسر صیب خان کو قومی ٹیسٹ ٹیم میں جگہ دی گئی ہے۔ ان تینوں کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار پرفارمنس دکھانے کے بعد قومی ٹیم میں بلایا گیا ہے۔ انہوں نے اب تک قومی ٹیم کے لیے کھیلنے کا موقع حاصل نہیں کیا تھا۔Also readآئی فون 16 سیریز کے چاروں فونز دیکھنے میں کیسے ہوں گے؟
محمد طیب عرف نے ڈیپارٹمنٹل فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کنگز اکیڈمی کی قیادت کرتے ہوئے انہوں نے سات میچوں میں 727 رنز بنائے جس کی اوسط 66.09 ہے۔ ان کی اننگز میں تین سنچریاں بھی شامل ہیں جو انہیں قومی ٹیم کے لیے موزوں ثابت کرتی ہیں۔
انہی ڈومیسٹک ٹورنامنٹ میں نوجوان تیز گیند باز علی شبیر نے بھی اپنا چھوٹا سا قدم رکھا ہے۔ انہوں نے آٹھ فرسٹ کلاس میچوں میں 22 وکٹیں حاصل کیں ہیں۔ سری لنکا کے خلاف ہونے والے پریکٹس میچ میں انہوں نے تین وکٹیں لے کر اپنی کاوشوں کو مزید روشن کیا۔
صیب خان کی قومی ٹیم میں شمولیت کا بھی یہی سبب ہے۔ انہوں نے قائد اعظم ٹرافی 2025-26 میں کراچی بلاوز کی ٹائٹل جیت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے نو میچوں میں 47 وکٹیں لے کر 20.60 کی اوسط قائم کی۔ ان کی بہترین باؤلنگ کا مظاہرہ سات وکٹوں پر 34 رنز کا تھا۔
آذر جمال کی واپسی اور تجربہ کار کھلاڑی
آذر جمال کی ٹیم میں واپسی نے پاکستان کو ایک تجربہ کار پیس باؤلنگ آل راؤنڈر فراہم کیا ہے۔ آٹھارہ سال کی عمر سے کرکٹ کھیلتے ہوئے آذر جمال نے نو ٹیسٹ، تین ون ڈے اور چھ ٹوئنٹی20 انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں۔ پریذیڈنٹس ٹرافی گریڈ ون فائنل میں ان کی کارکردگی قابل ذکر تھی۔
انہوں نے فائنل میچ میں 32 رنز پر سات وکٹیں لیں اور بلے سے 55 رنز بنائے۔ ان کی اس کارکردگی نے مارکر آئی ٹی سولوشنز کو ٹائٹل جیتنے میں مدد دی۔ لاہور وائٹس کی کپتانی کرتے ہوئے انہوں نے قائد اعظم ٹرافی گولڈ کے پہلے راؤنڈ میں تین وکٹیں لیں اور 74 رنز بنائے۔
بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ علی عثمان اور اللہ بخش کو ٹیسٹ اسکواڈ سے ہٹا لیا گیا ہے۔ بورڈ نے ان کی واپسی کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی۔ یہ چار تبدیلیاں سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ سے پہلے کی گئی ہیں جو 9 نومبر کو راولپنڈی میں ہوگا۔
سیریز کی تفصیلات اور ٹیم کی تشکیل
یہ دو میچوں کی سیریز 9 نومبر کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم سے شروع ہوگی۔ پہلا ٹیسٹ میچ 13 نومبر تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد ٹیمیں لاہور جائیں گی جہاں دوسرا میچ گڈاف اسٹیڈیم میں 17 سے 21 نومبر تک کھیلا جائے گا۔
قومی ٹیم کی قیادت بابراعظم کریں گے۔ ٹیم میں بابراعظم، آذر جمال، علی شبیر، ارث mins، اذان اعواز، محمد عباس، محمد غازی غوری، محمد سلیمان، محمد طاہر، محمد طیب عرف، رضالله، سعد بائگ، سلمان علی آغا، سمیر mins، صیب خان اور سعود شکیل شامل ہیں۔
یہ اسکواڈ تجربہ کار کھلاڑیوں اور نئے امیدواروں کا ملاپ ہے۔ پاکستانی ٹیم کا مقصد سری لنکا کو ہرانے کی کوشش کرے گا۔ نئے کھلاڑیوں کے لیے یہ موقع ان کے کیریئر کا پہلا بڑا قدم ہے۔ بورڈ کی جانب سے کیے گئے فیصلے نے کرکٹ پرندوں میں بحث کو جنم دیا ہے۔
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