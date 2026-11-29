پاکستان کے پہلے خلاباز شہزاد علی کی زمین پر واپسی کا اعلان
پاکستان کے پہلے خلاباز Wing Commander Muhammad Zeeshan Ali چین کے ٹیانگگونگ اسپیس اسٹیشن سے زمین کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔
پاکستان کے پہلے خلاباز Wing Commander Muhammad Zeeshan Ali کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے چین کے ٹیانگگونگ اسپیس اسٹیشن ( Tiangong Space Station) سے زمین کی جانب اپنی تاریخی واپسی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ 24NewsHD TV کی رپورٹ کے مطابق، ان کی زمین پر واپسی کا اعلان اتوار کو کیا گیا ہے، جو پاکستان کی پہلی انسانی خلائی مہم کی بھی اختتامی تقریب ثابت ہوگی۔
خلاباز کی واپسی کا نیا شیڈول
Wing Commander Muhammad Zeeshan Ali کی زمین پر واپسی کا وقت پہلے رات نو بجے کا متوقع تھا، لیکن اب اسے تبدیل کر کے منگل، 30 نومبر کو رات تقریباً 2 بجے کے قریب شیڈول کیا گیا ہے۔ انہیں چین کے شمالی علاقے میں واقع Dongfeng Landing Site پر اتارا جائے گا، جہاں ان کی استقبال کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔Also readWho is Zeeshan Ali? Pakistan's first astronaut about to make history
سائنسی تجربات اور دستِ مبارک
25 نومبر کو شینژو-24 (Shenzhou-24) مشن کے ذریعے جیوچوان سیٹیلائٹ لانچ سینٹر سے فضا میں پرواز کرنے والے شہزاد علی نے چین کے ٹیانگگونگ اسپیس اسٹیشن میں چار اہم سائنسی تجربات مکمل کیے ہیں۔ ان تجربات میں بایو ٹیکنالوجی اور جدید مواد پر کام شامل تھا، جس میں گرین مائیکرو فیکٹری کا تجربہ بھی شامل ہے جو سورج کی روشنی سے خوراک تیار کرتی ہے۔
پاکستانی خلاباز نے فوٹو سنتھیٹک سائنوبیکٹیریا کے نشوونما کو ریکارڈ کرنے اور نمونے زمین پر جمع کرنے کا کام بھی سرانجام دیا، جبکہ دیگر تجربات گرافین پر مبنی مواد اور کاربن فائبر اسٹف پر مرکوز تھے جو خود کو نقصان سے بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان تجربات کا مقصد خلا میں قریبی وزن کے عدم اثر (near-weightlessness) کا کوئنوا بیجوں پر کیا اثرات مرتب ہوتا ہے، اس کا جائزہ لینا تھا۔
چینی اسٹیشن کومینڈر کی تحفہ پیشی
خلائی اسٹیشن میں قیام کے دوران، چینی خلاباز Zhu Yangzhu نے شہزاد علی کو دوستی کی علامت کے طور پر ایک خصوصی تحفہ پیش کیا، جو دونوں ممالک کے درمیان خلائی تعاون کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ 28 نومبر کو انہوں نے اپنے فرائض کی تحویل مکمل کر لی، جبکہ Zhu Yangzhu، ٹانگ ہونگ بو، اور وو یی اگلے ایک سال تک اسپیس اسٹیشن پر رہیں گے تاکہ ایک طویل مدتی تجربہ مکمل کیا جا سکے۔
شہزاد علی کی واپسی کے سفر میں Zhang Zhiyuan اور Li Jiaying شامل ہیں، جو شینژو-23 (Shenzhou-23) کے ذریعے ان کے ساتھ واپس آئیں گے، جہاں Zhang اس واپسی مشن کی قیادت کریں گے۔ شہزاد علی نے چین میں کئی ماہ کی خصوصی تربیت لی، جس میں ایمرجنسی کے حالات، بقا کے ہنر، اور خلائی ماحول کے ساتھ مطابقت کے بارے میں سیکھنا شامل تھا، جو پاکستانی خلائی پروگرام کے لیے ایک اہم قدم ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at 24NewsHD
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology