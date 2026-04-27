پاکستان اور سری لنکا کی مشترکہ انسداد دہشت گردی کی مشق 'شیک ہینڈز II' کا آغاز

تربیلا میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مشترکہ انسداد دہشت گردی کی مشق 'شیک ہینڈز II' کا آغاز ہوا، جو دو ہفتوں تک جاری رہے گی۔ اس مشق کا مقصد باہمی تعاون کو فروغ دینا اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مشترکہ انسداد دہشت گردی کی مشق 'شیک ہینڈز II' کا آغاز تربیلا میں 27 اپریل کو ہوا۔ یہ مشق دو ہفتوں تک جاری رہے گی جس میں پاکستان آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ اور سری لنکن آرمی کی اسپیشل فورسز حصہ لیں گی۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ( آئی ایس پی آر ) کے مطابق، اس مشق کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے فوجی دستوں کے درمیان پیشہ ورانہ مہارت کو فروغ دینا، دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط کرنا اور انسداد دہشت گردی کے آپریشنز میں باہمی تعاون کو بڑھانا ہے۔ 'شیک ہینڈز II' ایک اہم پیش قدمی ہے جو دونوں ممالک کے درمیان عسکری تعاون کو نئی بلندیوں پر لے جانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس مشق میں حصہ لینے والے فوجی آپریشنائل تجربات اور انسداد دہشت گردی کی حکمت عملیوں کا تبادلہ کریں گے، جس سے انہیں جدید خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہونے میں مدد ملے گی۔ آئی ایس پی آر نے واضح کیا ہے کہ یہ مشق نہ صرف فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے پر مرکوز ہے، بلکہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور اعتماد کے جذبے کو بھی تقویت بخشے گی۔ اس سے علاقائی سلامتی اور استحکام میں بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ تربیلا میں یہ مشقیں ایک محفوظ اور منظم ماحول میں منعقد کی جا رہی ہیں، جہاں تمام شرکاء کے لیے ضروری سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ اس مشق کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ حالیہ برسوں میں دہشت گردی کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا دونوں ہی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول میں کھڑے ہیں اور انہوں نے اس سلسلے میں قربانیاں بھی دی ہیں۔ مشترکہ مشقوں کے ذریعے، دونوں ممالک ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھ سکتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف اپنی مشترکہ حکمت عملی کو مزید مؤثر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، یہ مشقیں دونوں ممالک کے درمیان عسکری اور سفارتی تعلقات کو بھی مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق، مشق کے دوران مختلف آپریشنل سناریوز کو پیش کیا جائے گا، جن میں دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے، محفوظ علاقوں کو بحال کرنے اور انسانی امداد فراہم کرنے جیسے امور شامل ہیں۔ یہ مشقیں نہ صرف فوجی اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بڑھایں گی، بلکہ انہیں مختلف حالات میں کام کرنے کے لیے تیار بھی کریں گی۔
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Future of women's tennis on display in Coco v Osaka part IIFuture of women's tennis on display in Coco Gauff v Naomi Osaka part II.
Read more »
CPEC phase II envisions generating mass employment: Asim Saleem BajwaCPEC phase II envisions generating mass employment: Asim Saleem Bajwa.
Read more »
Pakistan conducts successful flight test of Air Launched Cruise Missile “Ra’ad-II” - 92 News HD PlusPakistan conducted successfully flight test of Air Launched Cruise Missile “Ra’ad-II”,
Read more »
Britain's Queen Elizabeth invokes wartime spirit to 'never despair'Queen Elizabeth II on Friday invoked the wartime spirit to
Read more »
Protesters stage sit-in outside K-Electric Office in KarachiViolent people staged a sit-in outside K-Electric Office on II Chandrigar Road on Friday.
Read more »
AI resurrections of dead celebrities amuse and rankleIn a parallel reality, Queen Elizabeth II gushes over cheese puffs, a gun-toting Saddam Hussein struts into a wrestling ring, and Pope John Paul II attempts skateboarding.
Read more »