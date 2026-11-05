پاکستان اور روس کے درمیان ٹیک ملاپ اور ڈیجیٹل تعاون کے نئے مواقع
پاکستان اور روس کے درمیان ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ملاپ منعقد ہوا جس میں اعلیٰ حکام نے شرکت کی
پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ (PSEB) اور مسکو یونیورسٹی آف ورلڈ سولائزیشنز کے مشترکہ انتظام میں تیسری ویبین سیریز کا انعقاد کیا گیا جس کا اہم موضوع پاک روس تعاون کو آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل جدت سے جوڑنا تھا
ٹیکنالوجی کو ترقی کی کلید قرار دیا گیا
وفاقی منصوبہ بندی، ترقی اور خاص ابتدائیات کے وزیر پروفیسر احسن اقبال نے ویبین میں شرکت کرتے ہوئے واضح کیا کہ ٹیکنالوجی چار اہم ستونوں توانائی، صنعت، سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی کے لیے انجن کا کردار ادا کر رہی ہےAlso readGold Price in Pakistan Soars Rs9,600/Tola
وزیر اعظم کے وراں پاکستان کے ویژن کے حوالے سے بتایا گیا کہ پاکستان 2035 تک 1 ٹریلین ڈالر کی معیشت بننے کا مشن رکھتا ہے جس کے لیے انسانی وسائل کا مؤثر استعمال انتہائی ضروری ہے
اس موقع پر ہر سال تقریباً 75,000 گریجویٹس کے نکلنے والے شمار پیش کیا گیا جو پاکستان کی جوان آبادی اور تعلیمی صلاحیتوں کا ثبوت ہیں
دو طرفہ مشترکہ کامیابیاں اور عالمی تنظیم
پاکستان اور روس نے ٹیکنالوجی کے شعبے میں مشترکہ گروپ کا دوسرا اجلاس منعقد کیا جو دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو سرکاری سطح پر آگے بڑھانے کا ایک اہم قدم تھا
دونوں ممالک نے ورلڈ AI کوآپریشن آرگنائزیشن کے بانی ارکان کے طور پر اپنی حیثیت کو دوبارہ واضح کیا جو عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت کے معیارات اور استعمال کے لیے اہم ہے
تقریب میں شرکاء نے زبان کے رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے روسی اور اردو زبان کے پروگراموں پر زور دیا تاکہ تعلیمی اور پیشہ ورانہ رابطوں میں بہتری آ سکے
روس کی جانب سے ڈیجیٹل تعاون کی خواہش
روس کے ڈپٹی مینسٹر آف ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ، کمیونیکیشنز اور ماس میڈیا بیلہ چرکیشوا کا پیغام ڈاکٹر راکسانہ زیگون نے پڑھ کر سنایا جس میں ڈیجیٹل تعاون کو مزید وسعت دینے پر زور دیا گیا
پیغام میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے خیالات کا حوالہ دیا گیا کہ پاکستان ڈیجیٹل معیشت نہیں بلکہ ڈیجیٹل پاکستان تخلیق کر رہا ہے جو ایک پائیدار تبدیلی کا اظہار ہے
سفیر فائضل نیاز ترمزی کے مشاہدات
روسی فیڈریشن میں پاکستان کے سفیر فائضل نیاز ترمزی نے روس کی 146 ملین آبادی اور 17 ملین مربع کلومیٹر کے رقبے کا ذکر کیا جو ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے وسیع مواقع فراہم کرتا ہے
سفیر نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ٹی اور ٹیکنالوجی میں مشترکہ منصوبوں کی ترقی کو خصوصی اہمیت دی ہے جو دونوں ممالک کے مفادات میں ہو
وزیر اعظم کے روس کا آنے والا دورہ کمپنیوں، ریسرچ اداروں اور سرمایہ کاروں کے درمیان براہ راست بات چیت کے نئے دروازے کھولنے کی امید ظاہر کی گئی ہے
عملی اقدامات اور مستقبل کے منصوبے
ویبین کے اختتام پر موڈریٹر ڈاکٹر راکسانہ زیگون نے پالیسی سطح کی بحثوں سے نکل کر عملی اقدامات کی طرف منتقل ہونے کی درخواست کی
دونوں ممالک کے درمیان مارکیٹ ایکسس، پروفیشنل ٹریننگ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ذریعے مشترکہ حل تیار کرنے پر اتفاق کیا گیا
مقررین نے زور دیا کہ ایسے تبادلے کا اصل مقصد اشتراک شدہ خیالات کو قابل عمل منصوبوں اور دیرپا شراکت داریوں میں تبدیل کرنا ہے
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology